Väčšina ľudí netuší, ako správne sadiť ovocné stromy. Rady od skúseného záhradníka!

Kúpili ste si prostokorenné sadenice ovocných stromov, no neviete, ako s nimi naložiť? Nie ste sami.
Hoci starostlivosť o ne nie je nijako zložitá, mnohí pri výsadbe váhajú a robia drobné chyby, ktoré môžu ovplyvniť ich ujatie.
Kedy je najvhodnejší čas na výsadbu
Na sadenie či presádzanie ovocných i okrasných drevín sa hodí jar aj jeseň.
Jeseň je však ideálna – pôda je ešte teplá, stromček sa stihne zakoreniť a na jar hneď vyštartuje do rastu. Postup výsadby nie je nijako zložitý, no dodržanie správnych krokov môže rozhodnúť o tom, či sa sadenica ujme.
Vyberajte zdravé a životaschopné sadenice
Základom úspechu je kvalitná sadba. Sadenice možno kúpiť v záhradníctvach, hobby marketoch, ale aj od súkromných pestovateľov.
Ak ide o štepené ovocné stromy, sledujte nielen odrodu, ale aj typ podpníka – práve ten určuje, aké nároky bude strom mať na pôdu, vlahu či stanovište.
Pri kvalitných sadeniciach býva pôvod podpníka doložený aj certifikátom. Pred kúpou si preto overte, čo najlepšie vyhovuje vašim podmienkam.
Prostokorenné sadenice verzus sadenice s koreňovým balom
Stromčeky sa predávajú buď prostokorenné, alebo so zabaleným koreňovým balom.
Dôvody rozdielu sú praktické – napríklad pri kúpe cez internet sú prostokorenné sadenice výhodnejšie, keďže sú ľahšie a lepšie sa prepravujú.
Pred výsadbou je však potrebné koreny namočiť – aspoň na niekoľko hodín do nádoby s vodou.
Pri sadeniciach s balom postačí dôkladné preliatie vodou, no rátajte s tým, že sa tým stromček výrazne ťažšie prenáša a aj manipulácia pri výsadbe môže byť náročnejšia.
Pred výsadbou upravte korunu stromu
Pri prostokorenných stromkoch je dôležité skrátiť korunu ešte pred zasadením. Tým sa podporí lepšie zakorenenie a vyváži pomer medzi koreňovým systémom a nadzemnou časťou.
Ako vybrať správne miesto
Ani najkvalitnejšia sadenica neporastie, ak ju zasadíte na nevhodné miesto. Strom potrebuje dostatok svetla, priestor a typ pôdy, ktorý mu vyhovuje.
Naopak, aj menej kvalitná sadenica dokáže v ideálnych podmienkach rásť oveľa lepšie než tá najlepšia, ak je zasadená zle.
Ak máte pôdu ťažkú, ílovitú alebo chudobnú na živiny, vykopte väčšiu jamu a doplňte ju kvalitnou zeminou.
U kyslomilných druhov (napr. čučoriedky) použite substrát s vysokým obsahom rašeliny, ktorý zabezpečí správne pH.
Postup pri samotnej výsadbe
- Vykopanú jamu prelejte vodou a nechajte ju vsiaknuť.
- Ak má stromček bal, obal odstráňte.
- Plánujete oporu? Kolík môžete zatĺcť už pri výsadbe, alebo až po nej – dôležité je, aby bol stabilný.
- Dajte pozor na hĺbku výsadby – pri štepených stromkoch nesmie byť miesto štepenia pod úrovňou pôdy. Malo by byť viditeľné tesne nad povrchom.
- Po vložení stromu dosypte jamu zeminou, pôdu dobre ušliapte a nakoniec strom výdatne zalejte.
Správna výsadba je základom úspechu. Keď stromčeku doprajete vhodné podmienky, zdravú pôdu a starostlivú zálievku, odmení sa vám bohatou úrodou už o pár rokov.