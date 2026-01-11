Väčšina ľudí fikus nestrihá správne – alebo ho nestrihá vôbec. A to je chyba. Takto je to správne!

Fikus patrí medzi rastliny, ktoré sú považované za nenáročné, a práve preto ho má doma veľká časť ľudí. Problém však nastáva v momente, keď mu nevenujeme ani tú minimálnu starostlivosť, ktorú potrebuje.
Jednou z najčastejších chýb je nesprávny rez alebo jeho úplné vynechávanie. Výsledkom je oslabená rastlina, riedka koruna a celkovo horší vzhľad. Pozrime sa teda na to, ako fikus strihať správne.
Najrozšírenejším druhom je drobnolistý fikus, známy aj ako fikus benjamín. Často sa pestuje ako izbová bonsaj a môže mať zelené aj pestrofarebné listy. Ide o veľmi odolnú rastlinu, s ktorou si bez problémov poradí aj začiatočník.
Svetlo, teplota a umiestnenie sú základ
Fikus obľubuje dostatok svetla, no priame slnečné lúče mu škodia. Najlepšie je umiestniť ho na svetlé miesto, kde naň slnko nedopadá priamo.
Pestrofarebné listy potrebujú viac svetla než úplne zelené varianty. Pri správnych podmienkach môže fikus dorásť až do výšky dvoch metrov.
Vyhovuje mu mierne vlhká pôda, nemá rád prievan a potrebuje teplotu vyššiu ako desať stupňov. Nesprávne umiestnenie je častým dôvodom, prečo fikus chradne a stráca listy.
Zalievanie a hnojenie robia veľký rozdiel
Fikus benjamín zalievame odstatou vodou izbovej teploty. Od marca do augusta by mal dostávať hnojivo raz týždenne. Platí jednoduché pravidlo – čím vyššia teplota v miestnosti, tým viac vody rastlina potrebuje.
Zalievanie robíme až po preschnutí vrchnej vrstvy pôdy. Vodu v miske necháme maximálne hodinu, aby si rastlina vzala potrebnú vlhkosť, a potom ju vylejeme. Premokrenie fikusu škodí.
Presádzanie len v nevyhnutných prípadoch
Fikus sa nepresádza často. Robíme to len vtedy, keď je to naozaj potrebné. Staršie rastliny sa nepresádzajú vôbec – stačí odstrániť vrchnú vrstvu pôdy a nahradiť ju čerstvou zeminou.
Ideálna zmes pozostáva z dvoch dielov listovky, jedného dielu rašeliny a jedného dielu prehnojenej zeminy.
Rez fikusu podporuje hustú a zdravú korunu
Správnym rezom dokážete fikus nielen tvarovať, ale aj výrazne zahustiť jeho korunu. Rez rastline neubližuje – naopak, drobnolistý fikus ho znáša veľmi dobre. Ak je v dobrej kondícii, rýchlo obráža aj vtedy, keď mu odstránite väčšinu listov.
Postup je jednoduchý: zhora si odrátajte tri listy a rez veďte medzi kolienkami na kmeni. Vystačíte si s obyčajnými záhradníckymi nožnicami, pohárom s vodou, substrátom a menším kvetináčom.
Video návod na tvarovanie fikusu do podoby stromčeka:
Množenie fikusu pomocou odrezkov
Ak chcete fikus rozmnožiť z vrcholového odrezku, ponorte ho na približne dve hodiny do pohára s vlažnou vodou bez chlóru.
Následne miesto rezu namočte do stimulátora rastu, jemne otraste prebytok a zasaďte do kvetináča so substrátom alebo do vlhkého piesku.
Pri reze myslite na to, že fikus vylučuje lepkavú mliečnu šťavu. Rez je preto vhodné robiť v rukaviciach, keďže u citlivejších ľudí môže táto tekutina vyvolať alergickú reakciu.
Správnym rezom a základnou starostlivosťou docielite, že váš fikus bude zdravý, hustý a esteticky pôsobivý dlhé roky.