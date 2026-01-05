Väčšina ľudí čistí psovi uši nesprávne – alebo vôbec. A to je veľká chyba!

Starostlivosť o psie uši nie je len otázkou estetiky, ale predovšetkým zdravia. Pes si uši sám nevyčistí a často ani nedá hneď najavo, že ho niečo trápi.
Keď sa začne výrazne škriabať, trieť si hlavu o nábytok alebo je ucho zapáchajúce, problém môže byť už v pokročilom štádiu.
Pravidelná kontrola uší a správna technika čistenia sú pritom jednoduché návyky, ktoré dokážu predísť vážnym ťažkostiam.
Čistenie psích uší zvládne naozaj každý
Možno ste už počuli, že plemená s dlhými a ovisnutými ušami – napríklad retrívre či kokeršpaniele – potrebujú čistenie uší aj dvakrát do týždňa.
V skutočnosti však nejde o pevné pravidlo. Takáto frekvencia je často zbytočne prehnaná a môže psa skôr podráždiť. Dôležité je sledovať konkrétny stav uší vášho psa a prispôsobiť starostlivosť jeho potrebám.
Samotné čistenie nie je nič dramatické, ak sa naň správne pripravíte. Najlepšie sa vykonáva vonku, kde nevadí, ak pes po zákroku zatrasie hlavou.
V chladných mesiacoch to síce nie je vždy možné, no ani v interiéri to nie je problém – len treba rátať s tým, že pes si môže hlavu utrieť o najbližší koberec či kreslo.
Najčastejšie problémy s ušami u psov
Pri čistení uší je veľmi dôležité vyhnúť sa nesprávnym pomôckam. Vatové tyčinky, obyčajná voda či rôzne domáce roztoky môžu uškodiť viac, než pomôcť.
Hrozí zatlačenie nečistôt hlbšie do zvukovodu alebo podráždenie citlivej pokožky.
Psy s previsnutými ušami by mali mať uši kontrolované pravidelne, ideálne aspoň raz týždenne. Neznamená to však, že ich treba vždy aj čistiť.
Frekvencia čistenia závisí od viacerých faktorov – náchylnosti na zápaly, plesne, nadmernú tvorbu mazu, prítomnosti parazitov, ale aj od ročného obdobia a životného štýlu psa.
Iné potreby má pes, ktorý sa rád kúpe v každej mláke, a iné ten, ktorý žije prevažne v byte.
Čo si pripraviť pred čistením uší
Skôr než začnete, nachystajte si všetko potrebné:
- špeciálny čistiaci roztok určený pre psy,
- mäkkú handričku alebo vatový tampón,
- pinzetu – len v prípade, že je nutné odstrániť väčšie nečistoty alebo kliešťa.
Pes by mal byť pokojný a pod vašou kontrolou. Každý majiteľ to rieši inak – niekto psa zabaví hračkou, iný sa spolieha na dôveru a zvyknutie si na dotyky.
Dlhodobo je výhodnejšie, keď pes čistenie vníma ako bežnú súčasť starostlivosti a nebojí sa ho.
Ako správne vyčistiť psovi uši
Ak si stále nie ste istí postupom, pomôcť vám môže názorné video, ktoré krok za krokom ukazuje celý proces čistenia a potvrdzuje, že pri správnom prístupe ide o jednoduchú rutinu.
Najskôr jemne očistite ušné boltce od viditeľných nečistôt a odumretej kože pomocou mäkkej handričky alebo vatového tampónu. Nikdy netlačte hlboko do ucha – mohli by ste poškodiť zvukovod.
Pri použití čistiaceho roztoku sú vhodné najmä olejové kvapky. Nakvapkajte odporúčané množstvo podľa návodu výrobcu, ucho nechajte voľne spadnúť a jemne pomasírujte oblasť pri vstupe do zvukovodu.
Tým sa roztok dostane aj do menej prístupných miest. Následne ucho utrite od uvoľnených nečistôt a prebytočnej tekutiny.
Pravidelná, ale primeraná starostlivosť o uši dokáže psovi ušetriť veľa nepríjemností. Stačí trochu pozornosti, správne pomôcky a pokojný prístup – výsledkom bude zdravý a spokojný štvornohý parťák.