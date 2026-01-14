V zime robíme doma nenápadnú chybu, ktorá škodí zdraviu aj samotnému bytu

Zima mení nielen teplotu v domácnostiach, ale aj spôsob, akým sa správa vlhkosť vzduchu. A práve nesprávne narábanie s vlhkosťou je jednou z najčastejších chýb, ktoré si doma robíme, hoci o tom často ani netušíme. Výsledkom sú suché sliznice, podráždené oči, ale aj vlhké rohy či plesne.
Udržať doma zdravé podmienky pritom nie je až také zložité – stačí vedieť, ako vlhkosť vzniká a čo ju ovplyvňuje.
Prečo je vlhkosť v zime taký problém?
Domácnosť denne „vyrobí“ litre vodnej pary
Aj keď to nevidíme, vodná para vzniká pri každej bežnej činnosti. Štvorčlenná rodina dokáže za deň uvoľniť do vzduchu približne 8 až 12 litrov vody. Najviac pri:
- dýchaní a potení
- varení
- sprchovaní
- sušení bielizne v interiéri
V lete sa vlhkosť prirodzene odvetrá, no v zime málo vetráme a teplý vzduch udržiavame vo vnútri. Preto sa v bytových domoch často objavujú extrémy.
Sucho v bytoch, vlhko v starých domoch – prečo?
Panelové byty: nízka vlhkosť je bežná
Centrálne vykurovanie a menší pohyb vzduchu spôsobujú, že vlhkosť v panelákoch môže klesnúť aj pod 25 %. Takéto prostredie vysušuje pokožku, sliznice a zvyšuje náchylnosť na infekcie.
Staršie domy: opačný problém
V rodinných domoch bez kvalitnej izolácie môže vlhkosť pravidelne prekračovať 60 %. Keď teplý vzduch narazí na studené steny, para sa začne zrážať. Ide o tzv. rosný bod. Práve tento jav stojí za:
- mokrými škvrnami
- plesňami
- zápachom zatuchliny
- znehodnotenou omietkou
Aká vlhkosť je ideálna?
Podľa lekárov aj stavebných odborníkov je zdravé udržiavať vlhkosť v interiéri v rozpätí 40 – 60 %.
- Pod 35 % sú vysušené sliznice náchylnejšie na vírusy.
- Nad 60 % sa výrazne zvyšuje riziko plesní a znehodnotenia stien.
Meranie vlhkomerom je preto veľmi užitočné a finančne nenáročné.
Kedy pomôže zvlhčovač vzduchu?
Ak máte doma sucho, najčastejšie v bytoch s ústredným kúrením, môže byť vhodné siahnuť po zvlhčovači.
Najpoužívanejšie typy:
1. Parné zvlhčovače
Vodu zohrievajú až do varu a vypúšťajú sterilnú paru – vhodné pre alergikov.
2. Ultrazvukové zvlhčovače
Rozptyľujú studenú jemnú hmlu, sú tiché a nenáročné na energiu.
3. Diskové (evaporačné) zvlhčovače
Vzduch prechádza cez zvlhčené disky, kde sa prirodzene očistí aj zvlhčí.
Ak vás trápi zároveň prach, alergény či smog, veľmi účinné sú čističky vzduchu s HEPA filtrom. Niektoré modely kombinujú zvlhčovanie aj čistenie vzduchu.
Kedy je potrebný odvlhčovač?
Vlhkosť nad 60 % sa v zime dá len ťažko odstrániť obyčajným vetraním. Vtedy je najúčinnejšou voľbou elektrický odvlhčovač vzduchu.
Ako pracuje odvlhčovač?
Nasaje vzduch, vnútri ho schladí a vodnú paru premení na kondenzát, ktorý sa zachytí v nádržke. Do miestnosti potom vypúšťa suchší a jemne prehriaty vzduch.
Pri výbere sledujte:
- odvlhčovaciu kapacitu (koľko litrov vody odstráni za 24 h)
- objem nádoby
- spotrebu energie a hlučnosť
Absorpčné soli alebo tablety dobre poslúžia v skrini či botníku, no pri celých miestnostiach sú nedostatočné.
Zlé návyky, ktoré situáciu zhoršujú
Niektoré bežné činnosti robia z vlhkosti ešte väčší problém.
Vyvarujte sa najmä:
- vareniu bez pokrievok a bez zapnutého digestora
- sušeniu bielizne v obývačke alebo spálni
- dlhému sprchovaniu bez následného vetrania
- zakrývaniu radiátorov hrubými závesmi alebo nábytkom
Jedna várka bielizne uvoľní až 1,5 – 2 litre vody, čo okamžite zvýši vlhkosť v byte.
Ako správne vetrať v zime?
Najefektívnejší spôsob je rýchle intenzívne vetranie – otvoriť okná dokorán na 3 až 5 minút. Steny nestihnú vychladnúť, ale vzduch sa kompletne vymení.
Tento spôsob dokáže znížiť vlhkosť aj o desiatky percent, najmä pri mrazoch.
Prečo sa oplatí riešiť vlhkosť?
Správna vlhkosť nie je dôležitá len pre zdravie – má aj ekonomický dopad.
Suchší vzduch sa ohrieva rýchlejšie než vlhký, takže kúrenie spotrebuje menej energie.
Investícia do vhodného prístroja sa tak môže prejaviť aj v nižších účtoch za teplo.
Zima v domácnosti nemusí znamenať suchý vzduch alebo vlhké rohy. Väčšina problémov vzniká kvôli nesprávnym zvykom a nedostatočnému vetraniu. Ak však vlhkosť pravidelne sledujeme a podľa výsledkov ju upravujeme, dokážeme si vytvoriť zdravé, príjemné a energeticky úsporné prostredie.