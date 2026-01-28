V zime robia mnohí ľudia chyby pri kúrení a zbytočne prichádzajú o peniaze. Nerobíte ich aj vy?

Táto zima je pre mnohé domácnosti mimoriadne náročná, najmä pre výrazne vyššie ceny energií. Každý sa s tým snaží vyrovnať po svojom, no existujú zásady, ktoré by mal dodržiavať každý
Vďaka nim si udržíte doma teplo, vyhnete sa zbytočným stratám a pritom nemusíte investovať veľké sumy.
Využívajte zvyškové teplo, ale s rozumom
Jednou z jednoduchých rád je snažiť sa zužitkovať teplo, ktoré už doma vzniká. Napríklad po pečení môžete nechať uniknúť zvyškové teplo z rúry. Ak by ste sa však snažili kúriť otvorenou rúrou cielene, veľmi rýchlo by sa vám to predražilo.
Podobne fungujú aj teplovzdušné ventilátory. Príjemný horúci vzduch síce zahreje okamžite, no ich prevádzka je finančne veľmi náročná.
Ak už potrebujete doplnkový elektrický zdroj tepla, lepšou voľbou sú olejové radiátory alebo infražiariče. Sú úspornejšie a vykurujú priestor efektívnejšie, pretože nezohrievajú len vzduch, ale aj podlahy, steny a ostatné pevné plochy v miestnosti.
Papier a piliny vám dom nevykúria
Pri drahých palivách je lákavé hádzať do krbu či kotla všetko, čo horí – papier, piliny alebo iné zvyšky. Z dlhodobého hľadiska sa to však vôbec neoplatí. Dym z týchto materiálov zanáša komín, čím znižuje jeho účinnosť, a navyše majú veľmi nízku výhrevnosť.
Rovnako nie je dobrý nápad narychlo inštalovať nové kachle či vykurovacie telesá bez odbornej pomoci. Takáto práca by mala byť vždy v rukách profesionálov, aby bolo všetko správne zapojené a kúrenie fungovalo bezpečne a efektívne.
Ako získať z kúrenia drevom maximum? Pozrite si video:
Komín netreba podceňovať
Veľmi dôležitá je aj pravidelná kontrola a čistenie komína. Zanesený kotol, kachle alebo dymovod výrazne znižujú účinnosť vykurovania, podobne ako zavzdušnené radiátory.
Ak bývate v rodinnom dome, mali by ste si aspoň raz ročne zavolať kominára, ktorý všetko skontroluje a vyčistí.
Okrem bezpečnosti ide aj o poistku – ak by došlo k požiaru a vy by ste nemali platnú revíziu, poisťovňa vám škodu nemusí uznať.
Prievan áno, ale s mierou
Aj počas mrazov je potrebné pravidelne vetrať, aby sa v byte nehromadila vlhkosť. No neustále vypúšťať teplo von oknami je zbytočné plytvanie.
Preto je dôležité dôkladne utesniť všetky miesta, kadiaľ môže fúkať – škáry pod oknami, dverami, ale aj garážové brány či dokonca mačacie dvierka.
Žalúzie a deky ako pomocníci
Ak máte vonkajšie alebo medziokenné žalúzie, ich zatiahnutím môžete znížiť množstvo tepla unikajúceho cez okná.
Vstupný priestor za dverami (zádverie) môžete navyše chrániť hrubšou dekou zavesenou tak, ako to priestor dovolí. V severských krajinách sú takéto deky pri dverách počas zimy úplne bežné.
Keď prídu silné mrazy, oplatí sa skontrolovať tesnenia a tam, kde je to potrebné, nalepiť nové. Pomôcť si môžete aj zrolovanými dekami pozdĺž dverí, okien či balkónových dverí.
Majitelia špaletových okien môžu deku vložiť dovnútra – ide o osvedčený spôsob, ktorý sa používal na horách kedysi a používa sa dodnes.