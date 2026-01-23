V zime robí mnoho ľudí rovnakú chybu s plastovými oknami. Ignorujú nastavenie prítlaku

Plastové okná pôsobia moderne a bezúdržbovo, no vo svojej konštrukcii majú kovanie a tesnenia, ktoré reagujú na zmeny teploty. Práve preto môže byť v zimných mesiacoch potrebné jemné doladenie prítlaku okna k rámu. Nie je to žiadna špeciálna „funkcia zimného režimu“, ako sa často mylne uvádza, ale bežná súčasť mechanického nastavenia kovania.
Prítlak si viete nastaviť aj sami – video vám to uľahčí
Úprava prítlaku nie je technicky náročná. Na väčšine okien stačí imbusový kľúč alebo skrutkovač. Čap stačí pootočiť o niekoľko stupňov – nie viac.
Aby bol postup jasný aj pre úplného začiatočníka, môžete si pozrieť krátky návod, ktorý detailne ukazuje, ako sa excentrické čapy nastavujú:
Ak okno zostane celý rok v rovnakom nastavení, môže sa stať, že v chladnom období nebude správne doliehať. Tesnenia sú v zime tvrdšie, materiály sa mierne zmršťujú a cez malé medzery potom môže prechádzať studený vzduch.
Ako funguje prítlak okna v skutočnosti?
PVC okná majú po obvode krídla excentrické čapy (valčeky), ktoré určujú, akou silou krídlo pritláča tesnenie k rámu. Ich pootočením sa dá prítlak zvýšiť alebo znížiť.
- Nižší prítlak sa hodí na leto, keď sú tesnenia mäkšie.
- Stredná poloha je vhodná pre väčšinu roka.
- Mierne zvýšený prítlak v zime môže pomôcť pri slabom dosadaní.
Treba však zdôrazniť:
Úprava prítlaku nemení tepelnoizolačné vlastnosti skla ani rámu.
Zlepšuje len tesnosť zatvorenia – teda eliminuje drobné prefukovanie spôsobené nedostatočným doliehaním.
Prečo môže slabý prítlak spôsobovať rosenie a plesne?
Ak okno netesní, do interiéru preniká chlad. Ten ochladzuje vnútornú stranu skla aj rámu. Na studenom povrchu sa následne zráža vlhkosť zo vzduchu, čím vzniká rosenie.
Zvýšením prítlaku sa zlepší dosadanie tesnenia, sklo aj rám budú menej ochladzované a riziko kondenzácie sa znižuje.
Je však dôležité povedať:
Ak je v byte príliš vysoká vlhkosť alebo sa málo vetrá, rosenie a plesne môžu vzniknúť aj pri dokonale nastavenom okne.
Jednoduchý spôsob, ako zistiť, či okno dolieha
Najpraktickejší test, ktorý odporúčajú aj servisní technici, je tzv. papierový test:
- Vložte list papiera medzi rám a krídlo.
- Zavrite okno.
- Potiahnite papier smerom von.
Výsledok:
- Papier ide von ľahko → prítlak je slabý.
- Ide von s odporom → prítlak je stredný.
- Trhá sa alebo nejde takmer vytiahnuť → prítlak je vysoký.
Čapy bývajú označené ryskou, podľa ktorej vidno ich polohu: čím bližšie k tesneniu, tým väčší prítlak.
Nastavenie zvládnete sami – ale opatrne
Väčšina okien umožňuje úpravu prítlaku pomocou imbusového kľúča alebo skrutkovača. Čapy sa pootočia len o niekoľko stupňov – to úplne stačí na zmenu tlaku tesnenia.
Dôležité zásady:
- všetky čapy musia byť v rovnakej polohe
- po úprave treba okno niekoľkokrát otvoriť a zavrieť
- pri príliš veľkom prítlaku môže dôjsť k nadmernému opotrebovaniu tesnenia a kovania
Ak okno po nastavení ide zatvárať ťažko alebo vydáva nezvyčajné zvuky, prítlak treba opäť znížiť.
Kedy prítlak neupravovať?
Pri úplne nových oknách sa odporúča nechať ich aspoň prvú zimu v základnom nastavení. Tesnenia sú nové, plné a pevné, a ich nadmerné stlačenie môže skrátiť životnosť.
Naopak – pri starších oknách je úprava prítlaku bežná a často potrebná, pretože tesnenia časom mierne strácajú pružnosť a kovanie môže mať drobné vôľe spôsobené používaním.
Záver: prítlak okien nie je zázrak, ale užitočná údržba
Správne nastavenie prítlaku je jednoduchý úkon, ktorý môže:
- zlepšiť tesnosť
- znížiť pocit chladu a prievan pri oknách
- obmedziť rosenie a tým aj riziko plesní
Nie je to však všeliek. Ak okno nefunguje kvôli skrivenému rámu, opotrebovaným tesneniam, nesprávnej montáži alebo nadmernej vlhkosti v domácnosti, úprava prítlaku problém úplne nevyrieši.