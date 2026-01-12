V zime potrebujú sliepky úplne iný jedálniček. Vedecké štúdie vysvetľujú, ako kŕmiť správne, aby neklesla znáška

Zimné mesiace predstavujú pre sliepky výraznú záťaž. Teploty klesajú, slnečného svetla je málo a prirodzené zdroje potravy miznú. Všetky tieto faktory spôsobujú, že sliepky potrebujú iný typ výživy ako počas teplých období. Ak zimnú stravu prispôsobíte ich potrebám, môžete udržať sliepky v dobrej kondícii a zároveň minimalizovať pokles znášky, ktorý je v chladných mesiacoch prirodzený.

Prečo sliepky v zime potrebujú viac potravy?

Ak teplota klesne pod hranicu ich tepelnej pohody (zhruba okolo 18 °C), sliepky začnú spotrebúvať viac energie na udržanie telesnej teploty. To znamená, že:

  • prijímajú viac potravy
  • potrebujú energeticky bohatšie krmivo
  • pri nedostatku živín oslabuje imunita aj znáška

Každý chov je iný, no vo všeobecnosti sa v zime prirodzene zvyšuje spotreba krmiva — niekde mierne, niekde výraznejšie. Nejde o presné percentá, ale o prirodzený jav pozorovaný u všetkých plemien.

Základ zimného jedálnička: viac energie a kvalitné bielkoviny

V zime musí byť strava:

  • energetická (viac obilnín, hlavne kukurica)
  • vyvážená na bielkoviny
  • dopĺňaná o vitamíny a minerály

Vedecké odporúčania pre nosnice sú nasledovné:

  • obsah bielkovín v kompletnom krmive by mal byť približne 16 – 18 %
  • obsah vápnika by mal byť zvýšený, aby sa tvorila pevná škrupina
  • nesmie chýbať vitamín D3, nevyhnutný pre využitie vápnika

Dôležité je ponúknuť krmivo v primeranom množstve. Prekrmovanie vedie k obezite, ktorá znášku zhoršuje.

Je pravda, že teplé krmivo pomáha? Áno, ale má to dôvod

Teplá ovsená kaša alebo iný teplý mokrý pokrm je v zime užitočný najmä preto, že:

  • znižuje energetickú náročnosť na zahriatie tela
  • pomáha sliepkam prečkať mrazivú noc
  • podporuje trávenie a celkový komfort

Do kaše je vhodné pridávať zeleninu ako mrkva, dyňa či červená repa. Ovocie, napríklad banán, je možné podávať len v malom množstve – najmä pre obsah cukru. Zimná strava má byť výživná, nie príliš sladká.

Denný režim kŕmenia: ako ho nastaviť správne

Odborníci odporúčajú rozdeliť krmivo do troch častí dňa:

  1. Ráno – kompletná kŕmna zmes, ideálne s podielom kukurice.
  2. Poludnie – menšia dávka doplnkov (zelenina, malé množstvo ovocia, múčne červy, zvyšky varených cestovín).
  3. Večer – najdôležitejšie kŕmenie, podávané v kurníku.

Prečo je večera taká dôležitá?
Sliepky sú denné tvory. V noci nejedia a telo prechádza na energiu získanú z posledného kŕmenia. Ak jej bolo málo, sliepky siahajú do vlastných rezerv, čo ich oslabuje a prirodzene znižuje aj produkciu vajec.

Grit a vápnik – nevyhnutné v každom období, v zime obzvlášť

Sliepky potravu nežujú, preto potrebujú grit (drobné kamienky) na mechanické rozomieľanie potravy v žalúdku. Ak sa v zime nedostanú na výbeh, grit treba dopĺňať každý deň.

Vápnik je mimoriadne dôležitý:

  • zabezpečuje kvalitnú škrupinu
  • chráni kosti
  • zabraňuje vzniku osteoporózy

Na doplnenie vápnika môžete používať:

  • kŕmny vápenec
  • drvené vaječné škrupiny (správne vysušené).

Je pokles znášky v zime normálny? Áno — a neznamená to, že robíte chybu

Zima prirodzene spomaľuje produkciu vajec najmä pre:

  • nedostatok svetla
  • hormonálne zmeny v organizme
  • vyššie energetické nároky na prežitie

Aj pri ideálnom kŕmení sa zimná znáška nikdy nevyrovná jarnej či letnej. Sliepky potrebujú oddych, regeneráciu a správnu výživu. Ak ich budete v zime dobre kŕmiť, odmenia vás zdravím a stabilnejšou produkciou na jar.

Medzi bezpečné zimné doplnky stravy patria:

  • varená ryža
  • zemiaky
  • červená rep
  • kapusta

Tieto potraviny sú výživné, ľahko stráviteľné a vhodné ako doplnok ku kŕmnej zmesi.

Výsledok: zimné kŕmenie nie je komplikované, ak poznáte základné pravidlá

Pravdivé vedecké poznatky hovoria jasne:

  • sliepky potrebujú v zime viac energie
  • strava musí byť bohatá na bielkoviny a vápnik
  • večerné kŕmenie je kľúčové
  • teplé krmivo pomáha
  • pokles znášky je prirodzený a netreba ho násilne zvyšovať

