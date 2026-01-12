V zime potrebujú sliepky úplne iný jedálniček. Vedecké štúdie vysvetľujú, ako kŕmiť správne, aby neklesla znáška

Zimné mesiace predstavujú pre sliepky výraznú záťaž. Teploty klesajú, slnečného svetla je málo a prirodzené zdroje potravy miznú. Všetky tieto faktory spôsobujú, že sliepky potrebujú iný typ výživy ako počas teplých období. Ak zimnú stravu prispôsobíte ich potrebám, môžete udržať sliepky v dobrej kondícii a zároveň minimalizovať pokles znášky, ktorý je v chladných mesiacoch prirodzený.
Prečo sliepky v zime potrebujú viac potravy?
Ak teplota klesne pod hranicu ich tepelnej pohody (zhruba okolo 18 °C), sliepky začnú spotrebúvať viac energie na udržanie telesnej teploty. To znamená, že:
- prijímajú viac potravy
- potrebujú energeticky bohatšie krmivo
- pri nedostatku živín oslabuje imunita aj znáška
Každý chov je iný, no vo všeobecnosti sa v zime prirodzene zvyšuje spotreba krmiva — niekde mierne, niekde výraznejšie. Nejde o presné percentá, ale o prirodzený jav pozorovaný u všetkých plemien.
Základ zimného jedálnička: viac energie a kvalitné bielkoviny
V zime musí byť strava:
- energetická (viac obilnín, hlavne kukurica)
- vyvážená na bielkoviny
- dopĺňaná o vitamíny a minerály
Vedecké odporúčania pre nosnice sú nasledovné:
- obsah bielkovín v kompletnom krmive by mal byť približne 16 – 18 %
- obsah vápnika by mal byť zvýšený, aby sa tvorila pevná škrupina
- nesmie chýbať vitamín D3, nevyhnutný pre využitie vápnika
Dôležité je ponúknuť krmivo v primeranom množstve. Prekrmovanie vedie k obezite, ktorá znášku zhoršuje.
Je pravda, že teplé krmivo pomáha? Áno, ale má to dôvod
Teplá ovsená kaša alebo iný teplý mokrý pokrm je v zime užitočný najmä preto, že:
- znižuje energetickú náročnosť na zahriatie tela
- pomáha sliepkam prečkať mrazivú noc
- podporuje trávenie a celkový komfort
Do kaše je vhodné pridávať zeleninu ako mrkva, dyňa či červená repa. Ovocie, napríklad banán, je možné podávať len v malom množstve – najmä pre obsah cukru. Zimná strava má byť výživná, nie príliš sladká.
Denný režim kŕmenia: ako ho nastaviť správne
Odborníci odporúčajú rozdeliť krmivo do troch častí dňa:
- Ráno – kompletná kŕmna zmes, ideálne s podielom kukurice.
- Poludnie – menšia dávka doplnkov (zelenina, malé množstvo ovocia, múčne červy, zvyšky varených cestovín).
- Večer – najdôležitejšie kŕmenie, podávané v kurníku.
Prečo je večera taká dôležitá?
Sliepky sú denné tvory. V noci nejedia a telo prechádza na energiu získanú z posledného kŕmenia. Ak jej bolo málo, sliepky siahajú do vlastných rezerv, čo ich oslabuje a prirodzene znižuje aj produkciu vajec.
Grit a vápnik – nevyhnutné v každom období, v zime obzvlášť
Sliepky potravu nežujú, preto potrebujú grit (drobné kamienky) na mechanické rozomieľanie potravy v žalúdku. Ak sa v zime nedostanú na výbeh, grit treba dopĺňať každý deň.
Vápnik je mimoriadne dôležitý:
- zabezpečuje kvalitnú škrupinu
- chráni kosti
- zabraňuje vzniku osteoporózy
Na doplnenie vápnika môžete používať:
- kŕmny vápenec
- drvené vaječné škrupiny (správne vysušené).
Je pokles znášky v zime normálny? Áno — a neznamená to, že robíte chybu
Zima prirodzene spomaľuje produkciu vajec najmä pre:
- nedostatok svetla
- hormonálne zmeny v organizme
- vyššie energetické nároky na prežitie
Aj pri ideálnom kŕmení sa zimná znáška nikdy nevyrovná jarnej či letnej. Sliepky potrebujú oddych, regeneráciu a správnu výživu. Ak ich budete v zime dobre kŕmiť, odmenia vás zdravím a stabilnejšou produkciou na jar.
Medzi bezpečné zimné doplnky stravy patria:
- varená ryža
- zemiaky
- červená rep
- kapusta
Tieto potraviny sú výživné, ľahko stráviteľné a vhodné ako doplnok ku kŕmnej zmesi.
Výsledok: zimné kŕmenie nie je komplikované, ak poznáte základné pravidlá
Pravdivé vedecké poznatky hovoria jasne:
- sliepky potrebujú v zime viac energie
- strava musí byť bohatá na bielkoviny a vápnik
- večerné kŕmenie je kľúčové
- teplé krmivo pomáha
- pokles znášky je prirodzený a netreba ho násilne zvyšovať