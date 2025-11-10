V týchto termálnych kúpeľoch v Maďarsku máte v deň narodenín vstup zdarma

Ak už vás omrzeli klasické narodeninové oslavy s tortou a sviečkami, možno je čas skúsiť niečo iné – deň plný oddychu, tepla a ticha. V Maďarsku totiž existujú kúpele, ktoré svojim návštevníkom ponúkajú milé prekvapenie – vstup zadarmo v deň narodenín.
Pozrite si, ako to vyzerá v Bocskai Gyógyfürdő
Krajina, kde sú kúpele súčasťou života
Maďarsko patrí medzi európske veľmoci, pokiaľ ide o termálne pramene. Miestni obyvatelia chodia do kúpeľov tak bežne, ako my do kaviarne. Voda tu nie je len relaxačným zážitkom, ale aj súčasťou kultúry a liečby. Niektoré kúpeľné areály dokonca odmeňujú svojich hostí bezplatným vstupom v deň ich narodenín – ako malým darčekom za to, že prišli osláviť svoj deň v pokoji a harmónii.
Ak sa chystáte na výlet k našim južným susedom, máme pre vás dva overené tipy, kde táto ponuka skutočne platí.
Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő – liečivý pokoj neďaleko Budapešti
Mestečko Cegléd, vzdialené približne pol hodiny jazdy od Budapešti, skrýva oázu pokoja – moderné termálne kúpele Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő. Miestna voda je bohatá na jód, fluór a sodík, vďaka čomu pomáha pri bolestiach kĺbov, chrbta či pri celkovej únave organizmu.
Bazény majú rôznu teplotu, takže si ľahko vyberiete, či chcete len tak posedieť v horúcej vode, alebo si zaplávať v chladnejšej. V letných mesiacoch je otvorená aj vonkajšia časť s relaxačnými bazénmi, trávnikmi na opaľovanie a detskými atrakciami.
Areál ponúka tiež apartmánové domčeky, oddychové zóny, ohniská na grilovanie a pokojné prostredie, ktoré z neho robí ideálne miesto na krátky pobyt mimo ruchu veľkomesta.
A čo je na tom najlepšie? Ak prídete v deň svojich narodenín, pri pokladni stačí ukázať občiansky preukaz a získate celodenný vstup zadarmo. Akcia sa vzťahuje na bežné kúpanie – nočné kúpanie či atrakcie aquaparku sa platia osobitne.
Bežná cena vstupu pre dospelého sa pohybuje okolo 4000 – 6000 forintov, teda približne 10 – 15 eur.
Bocskai Gyógyfürdő – tradičné kúpele s rodinnou atmosférou
Ďalším miestom, kde si môžete vychutnať narodeninový oddych bez platenia, sú Bocskai Gyógyfürdő v meste Hajdúböszörmény, asi 20 kilometrov od Debrecínu.
Tieto kúpele pôsobia menej komerčne a viac domácky – ideálne pre tých, ktorí hľadajú ticho a autentickú maďarskú atmosféru. Miestna jódovo-brómová voda má preukázané liečivé účinky na pohybový aparát, pokožku aj dýchacie cesty.
Bazény majú rôzne teploty a hĺbky, nechýba sauna, parné kúpele a relaxačné miestnosti, kde si môžete len tak sadnúť, dýchať a nechať telo odpočívať.
Aj tu platí jednoduché pravidlo – vstup zdarma v deň narodenín. Potrebujete iba doklad totožnosti. Bežný celodenný vstup tu stojí približne 2800 – 4500 forintov, teda asi 7 – 11,50 eur.
Ako si svoj narodeninový deň naozaj užiť
Ak sa rozhodnete využiť túto výnimočnú ponuku, urobte z narodenín deň pokoja a rovnováhy:
- Príďte ráno, keď sú kúpele tichšie a menej ľudí.
- Neponáhľajte sa. Sadnite si do vody, nechajte ju pôsobiť a dovoľte si vypnúť.
- Zoberte si knihu alebo len sledujte oblohu a vnímajte, ako teplo pomaly preniká do tela.
- Po kúpeli si doprajte ľahký obed, minerálku alebo šálku čaju – jednoducho si vychutnajte deň, ktorý patrí len vám.
Malý darček, ktorý má veľký význam
Narodeniny nemusia byť o daroch a oslavách. Môžu byť o tom, že si doprajete chvíľku pre seba – o spojení so svojím telom, o teple, tichu a regenerácii.
Cegléd aj Hajdúböszörmény ponúkajú presne to – kúsok pokoja v rýchlom svete. A vstup zdarma v deň narodenín? To je už len príjemný bonus navyše.