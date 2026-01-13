V Turecku sa objavujú stovky hlbokých prepadlín. Geológovia varujú, krajina vysiela temné posolstvo

V strednej časti Turecka, najmä v okolí Konijskej planiny, sa v posledných rokoch objavuje čoraz viac hlbokých prepadlín. Ide o jav, ktorý je známy po desaťročia, no jeho intenzita sa podľa odborníkov výrazne zvýšila. Fenomén súvisí predovšetkým s geologickým podložím a masívnym čerpaním podzemných vôd.
Zábery, ktoré pomáhajú dokumentovať situáciu
Vznik prepadlín je zachytený aj na videách zverejnených miestnymi obyvateľmi či výskumnými tímami. Jedno z často citovaných videí, ktoré ilustruje rozsah problémov v oblasti Konya, je dostupné tu:
Ako prepadliny vznikajú
Konya Plain je prirodzene náchylná na tvorbu krasových dutín. Podložie tvoria horniny, ktoré sa dlhodobo rozrušujú prúdením podzemnej vody. Za normálnych okolností sa tento proces vyvíja veľmi pomaly. V posledných rokoch však hladina podzemnej vody v regióne klesá rýchlejšie, než je bežné.
Hlavné príčiny:
- Intenzívne poľnohospodárstvo a nadmerné zavlažovanie,
- dlhotrvajúce sucho,
- zmeny klímy, ktoré znižujú množstvo zrážok,
- rastúci počet studní, často prehlbovaných mimo oficiálnej evidencie.
Keď spodná voda ustúpi z priestoru, ktorý dovtedy vyplňovala, zostane po nej dutina. Ak hornina nad ňou stratí oporu, povrch sa môže zrútiť a vytvorí sa prepadlina – niekedy len niekoľko metrov široká, inde desiatky metrov.
Rastúci počet prípadov
Kým v minulosti geológovia evidovali len niekoľko prepadlín ročne, v poslednom desaťročí ich pribúdajú stovky. Nie všetky sú veľké, ale mnohé z nich majú natoľko výrazné rozmery, že predstavujú riziko pre poľnohospodárske stroje aj infraštruktúru.
Podľa tureckých výskumných tímov existuje jasná súvislosť medzi poklesom hladiny podzemnej vody a počtom nových prepadlín. Keďže v regióne prebieha jedno z najintenzívnejších zavlažovaní v krajine, spotreba vody dlhodobo prevyšuje jej prirodzený prítok.
Dopady na miestnych obyvateľov
Prepadliny sú problémom najmä pre poľnohospodárov. Keď sa uprostred poľa vytvorí niekoľkometrová diera, znamená to poškodenie pozemku, ohrozenie úrody aj riziko pre techniku. V niektorých oblastiach museli pestovatelia časť pôdy úplne opustiť, pretože počet prepadlín tam rástol príliš rýchlo.
Aj keď vznik kráterov priamo neohrozuje mestá či veľké sídla, ich nárast geológovia pozorne sledujú – vývoj hladiny podzemnej vody je kľúčovým ukazovateľom budúcej stability krajiny.
Turecko nie je jediný prípad
Podobné situácie evidujú vedci aj v iných krajinách sveta – v USA (napr. Florida a Kalifornia), v Indii či v niektorých oblastiach Európy. Všade tam, kde sa intenzívne čerpá podzemná voda a kde je geologické podložie náchylné na vznik dutín, sa môžu objaviť prepadliny.
Nejde o náhlu katastrofu, ale o prírodný proces, ktorý sa zrýchľuje v dôsledku ľudskej činnosti. Odborníci upozorňujú, že dlhodobé riešenie spočíva v regulácii využívania podzemných vôd a v prechode na efektívnejšie zavlažovacie technológie.