V tejto látke sa „kúpe“ takmer každý jogurt. Lekári upozorňujú, môže narušiť črevá aj hladinu cukru v krvi

Karagenan – prídavná látka s označením E407 – sa nachádza v mnohých potravinách, napríklad v jogurtoch, rastlinných nápojoch, zmrzline, dezertoch, tavených syroch či údeninách. Jeho úlohou je zahustiť, stabilizovať a zachovať jednotnú konzistenciu výrobkov.
Hoci okolo karagenanu často vznikajú obavy, väčšina tvrdení kolujúcich na internete je zjednodušená alebo úplne nepravdivá. Pozrime sa preto na to, čo hovorí veda bez prikrášľovania.
Čo je karagenan a prečo sa používa?
Karagenan je prírodný polysacharid získavaný z červených morských rias. V potravinárstve sa používa už desaťročia. Jeho funkcie sú:
- zlepšenie hustoty a krémovosti
- zabránenie oddeleniu tekutín (napr. u rastlinných nápojov)
- stabilizácia štruktúry (napr. u zmrzliny)
- udržiavanie rovnomernej konzistencie výrobkov
Jeho používanie je povolené v EÚ, USA aj ďalších krajinách.
Je karagenan bezpečný?
Oficiálne hodnotenie odborných inštitúcií
Najdôležitejšie stanoviská:
- EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín):
Karagenan je považovaný za bezpečný v množstvách, ktoré sa bežne používajú v potravinách. Úrad odporúča jeho účinky naďalej sledovať, no nevidí dôvod na jeho zákaz.
- FDA (Food and Drug Administration, USA):
Karagenan je zaradený medzi látky „GRAS“ – všeobecne považované za bezpečné.
Zatiaľ neexistuje dôkaz, že by bežné dávky karagenanu v potravinách spôsobovali ochorenia u zdravých ľudí.
Čo ukázali niektoré novšie štúdie?
Vedecký výskum skúma možné účinky karagenanu na trávenie, no výsledky zatiaľ nie sú jednotné.
Výskumy na ľuďoch ukázali:
- krátkodobá konzumácia bežného množstva karagenanu môže
mierne zvýšiť priepustnosť čreva u niektorých jedincov,
- u osôb s nadváhou sa pozorovalo zhoršenie citlivosti na inzulín,
nie však vznik diabetu,
- účinky sú individuálne – nie u každého sa preukázali zmeny.
Dôležitá poznámka:
Tieto zmeny boli pozorované v kontrolovaných experimentoch a krátkodobo.
Zatiaľ neexistujú dôkazy, že by bežná dlhodobá konzumácia karagenanu spôsobovala:
- chronické zápaly čreva
- cukrovku
- výrazné poškodenie tráviaceho traktu
Častý omyl: karagenan vs. poligeenan
Mnohé poplašné informácie vznikli preto, že si ľudia mýlia dve rozdielne látky:
- Karagenan (E407) – používa sa v potravinách, je považovaný za bezpečný.
- Poligeenan – vzniká pri degradácii karagenanu, v potravinách sa nesmie používať a v pokusoch na zvieratách mal negatívne účinky.
Tieto dve látky si netreba zamieňať – ide o rôzne zlúčeniny s odlišnými vlastnosťami.
Kto môže reagovať citlivejšie?
Hoci je karagenan všeobecne považovaný za bezpečný, isté skupiny ľudí môžu mať zvýšenú citlivosť:
- osoby s Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou
- ľudia so syndrómom dráždivého čreva
- osoby s inzulínovou rezistenciou alebo nadváhou
- dojčatá (ich tráviaci systém je nezrelý)
Ak po potravinách s E407 pociťujete:
- nadúvanie
- tlak v bruchu
- hnačku alebo diskomfort
môže ísť o individuálnu reakciu a oplatí sa výrobky na čas vyradiť.
Ako pristupovať ku karagenanu racionálne?
Karagenan nie je škodlivá ani zakázaná látka, no zároveň nie je nevyhnutný.
Rozumný prístup vyzerá takto:
- čítajte zloženie potravín
- uprednostňujte jednoduché výrobky s krátkym zoznamom surovín
- ak máte citlivé trávenie, skúste potraviny bez E407
- nepanikárte – bežná konzumácia v rámci vyváženej stravy nie je problém
Ako v obchode vyberať „čistejšie“ potraviny?
Jogurty
Najlepšie sú tie, ktoré obsahujú len mlieko a jogurtové kultúry.
Rastlinné nápoje
Ideálne zloženie: voda + surovina + štipka soli.
Zmrzlina
Poctivá zmrzlina = smotana, mlieko, cukor, vanilka.
Údeniny
Vyberajte šunky s minimálne 90 % mäsa a bez zbytočných stabilizátorov.
Nátierky a tavené syry
Čím menej prísad, tým lepšie – dobrou alternatívou je ricotta či žervé.