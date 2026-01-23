V starej pivnici našli zbierku 345 starých časopisov. Na aukcii sa predala za viac než 70 miliónov

V roku 2012 prišlo v americkej Virgínii k objavu, aký by čakal len máloktorý milovník komiksov. Muž, ktorý vypratával dom po svojej zosnulej tete, našiel pri triedení vecí 345 starých komiksov zo 30. a 40. rokov minulého storočia. Na prvý pohľad nenápadné zošity odpočívali desiatky rokov bez povšimnutia, no ukázalo sa, že ide o mimoriadne hodnotnú zbierku z tzv. zlatej éry amerického komiksu.
Desaťročia ukryté v tme a suchu
Komiksy boli uložené v podmienkach, ktoré im nečakane prospeli – mimo vlhkosti a priamemu svetlu, čo výrazne spomalilo ich starnutie. Práve dobrý stav je pri takto starých výtlačkoch kľúčový a zásadným spôsobom ovplyvňuje ich hodnotu. Odborníci okamžite rozpoznali, že ide o unikát, aký sa na trhu objavuje len zriedka.
V zbierke sa nachádzali tituly, ktoré definovali začiatky moderného superhrdinského žánru. Práve v týchto rokoch vznikli postavy, ktoré dnes patria k najikonickejším na svete.
Prvé výskyty Supermana a Batmana
Najväčšiu pozornosť si získali dva konkrétne výtlačky, považované za absolútne legendy komiksovej histórie:
- Action Comics č. 1 (1938) – prvý komiks, v ktorom sa objavil Superman, dodnes považovaný za jeden z najdôležitejších komiksov sveta.
- Detective Comics č. 27 (1939) – ikonické vydanie, kde sa po prvý raz predstavil Batman.
Okrem nich obsahovala zbierka aj mnoho ďalších významných titulov zo 40. rokov, vrátane raných čísel Kapitána Ameriky. Spolu vytvárali mimoriadne cenný prierez komiksovou tvorbou, ktorá výrazne formovala neskorší vývoj populárnej kultúry.
Aukcia, ktorá prepisovala ceny
Po overení pravosti sa rodina rozhodla komiksy zveriť prestížnej aukčnej spoločnosti, ktorá zorganizovala dražbu. Zbierka vzbudila okamžitý medzinárodný záujem a zberatelia z celého sveta neváhali súťažiť o čo najväčší podiel tohto výnimočného nálezu.
Celý súbor komiksov sa nakoniec predal za približne 3,5 milióna USD, čo v prepočte predstavuje približne 2,7 až 2,8 milióna eur. V časovej verzii pôvodnej správy bola uvedená hodnota okolo 2,8 milióna eur.
Najvzácnejšie kusy by samostatne dokázali dosiahnuť ešte vyššie ceny – historicky sa niektoré exempláre týchto ikonických komiksov predali aj za viac než milión dolárov za kus. V prípade tejto konkrétnej zbierky však hrala najväčšiu rolu jej komplexnosť, pôvod a výnimočný stav, čo výrazne zvýšilo hodnotu celku.
Poklad, ktorý čakal na objavenie celé generácie
Príbeh zo starej pivnice vo Virginii je ukážkou toho, že aj zabudnuté krabice môžu ukrývať poklady s obrovskou historickou aj finančnou hodnotou. Zbierka, na ktorú sa celé desaťročia nikto ani nepozrel, sa napokon stala jedným z najpútavejších a najhodnotnejších komiksových objavov 21. storočia.