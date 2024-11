V slovenských záhradách rastie zázračná rastlina. Veľa ľudí ju nepozná, no má cenu zlata

Existuje mnoho kvetov, ktoré sú nádherné na pohľad, dlho vydržia a navyše majú aj liečivé vlastnosti. Jedným z takýchto „zázrakov prírody“ je plamenník. Táto rastlina si získa každého, kto jej venoval pozornosť, a to nielen pre jej vzhľad, ale aj pre nespočetné zdravotné prínosy, ktoré prináša.

Ohnivé kvety, ktoré neprehliadnete

Plamenník na záhrade nemožno prehliadnuť – svojou výškou, ktorá môže dosahovať až 80 centimetrov, a pestrou farebnou škálou kvetov priam priťahuje zrak. Jej názov Celosia, odvodený z gréckeho slova „kelokos“, čo znamená plameň, vystihuje jej výzor dokonale. Pri pohľade na rozkvitnutý plamenník, ktorý zahŕňa rôzne odtiene červenej, žltej, bordovej a oranžovej, má človek pocit, akoby sa ocitol pred ohnivým morom. Ak si tento výnimočný kvietok zaslúži vašu pozornosť, rýchlo vám prirastie k srdcu.

Hosť z exotických krajín, ktorý si obľúbil naše záhrady

Plamenník sa prvýkrát dostal do Európy už v roku 1570, kedy ho údajne doviezli odvážni námorníci z ďalekej Ázie, Afriky a Indonézie. Napriek tomu, že jeho domovom sú práve exotické, teplé oblasti, táto rastlina sa dokázala prispôsobiť miernemu európskemu podnebiu. Najlepšie prospieva pri teplotách okolo 20 – 25 °C, avšak pri poklese teploty na dlhšie obdobie prestáva rásť a môže začať chradnúť. Z tohto dôvodu je vhodné pestovať plamenník ako nádobovú rastlinu, ktorú v prípade chladnejšieho počasia jednoducho prenesiete do teplejšieho prostredia, napríklad do domu či skleníka.

Rastlina s duchovným významom odvahy

Na pestovanie je plamenník pomerne nenáročný a vhodný aj pre menej skúsených záhradkárov. Sadí sa spravidla koncom marca, pričom potrebuje slnečné stanovište, chránené pred silnými poryvmi vetra. Pôda by mala byť suchšia, ale obohatená o humus. Ak mu poskytnete správnu starostlivosť, odvďačí sa vám nádherným kvetenstvom plným jasných farieb. Navyše, symbolicky predstavuje odvahu, čo z neho robí vhodný dar pre tých, ktorí potrebujú posilniť či povzbudiť. Vďaka svojej trvácnosti je ideálny aj do sušených kytíc, ktoré si zachovajú jej krásu na dlhý čas.

Ako pestovať plamenník?

Liečivé účinky, ktoré potešia celé telo

Plamenník však neosloví len svojím vzhľadom. Jej liečivé účinky potvrdzujú aj vedecké štúdie. Indonézski výskumníci zistili, že druh Celosia argentea obsahuje celý rad látok, ktoré majú blahodarný vplyv na ľudské zdravie. Okrem toho, že má protizápalové vlastnosti, pomáha znižovať riziko cukrovky, podporuje imunitný systém, spomaľuje procesy starnutia a pôsobí preventívne proti rôznym infekciám. Listy a kvety tejto rastliny sú využívané aj v tradičnej medicíne, kde pomáhajú pri liečbe tráviacich problémov, ako sú hnačka či úplavica. Semená plamenníka sú známe tým, že prispievajú k zlepšeniu zraku a pomáhajú liečiť očné choroby, vrátane rozmazaného videnia či zákalov. Na rany a kožné problémy, ako sú vredy alebo vyrážky, sa často aplikujú listy Celosia argentea ako prírodný obklad.

Nevädza ako súčasť jedálneho lístka

Ďalšou zaujímavou odrodou tejto rastliny je Celosia trigyna, ktorá je veľmi obľúbená hlavne v afrických krajinách. V týchto oblastiach sa často pridáva do rôznych jedál, ako sú polievky, omáčky či zeleninové zmesi. Táto odroda plamenníka sa pýši liečivými vlastnosťami, ktoré zmierňujú bolesti v hrudníku, predchádzajú tvorbe žalúdočných vredov a uľavujú pri menštruačných kŕčoch. Listy sa v tradičnej medicíne využívajú ako liečivé obklady na bolestivé miesta, napríklad na hrudník či brucho.

Plamenník je teda nielen krásna a dlhotrvácna rastlina, ale predstavuje aj nenahraditeľný zdroj liečivých látok. Ak ste ju ešte nezaradili do svojej záhrady, určite nad tým pouvažujte – tento poklad si vás rozhodne získa a obohatí vašu záhradu o niečo výnimočné!