V septembri ruže nikdy nestrihajte! Záhradníci odhalili, čo im naozaj pomô

September je mesiac, keď sú ruže stále ozdobou záhrady, no zároveň sa už pripravujú na zimný odpočinok. Mnohí záhradkári majú v tomto období nutkanie chytiť do ruky nožnice a kríky omladiť, odborníci však pred týmto krokom varujú. Jesenný rez totiž ružiam viac uškodí než prospeje. Namiesto strihania im v tomto čase doprajte iný druh starostlivosti – taký, ktorý ich posilní, ochráni pred chorobami a pripraví na novú sezónu plnú kvetov.
Prečo sa v septembri neradí strihať
Koniec leta prináša do záhrady zvláštnu atmosféru – rastliny ešte kvitnú, ale vzduch je už chladnejší a cítiť blížiacu sa zmenu ročného obdobia. Ruže bývajú v septembri ešte nádherné, preto sa zdá logické dopriať im nový tvar. No práve to je jedna z najčastejších chýb. Rez v tomto čase rastlinu oslabuje.
Dôvod je jednoduchý: ruža si práve začína ukladať zásoby na zimu a spomaľuje svoj rast. Ak ju ostriháte, vyženiete ju do nových výhonkov, ktoré sú príliš mäkké a nestihnú vyzrieť. Prvé mrazy ich zničia a často poškodia aj časť celej rastliny. Okrem toho sa cez čerstvé rany ľahko dostávajú hubové choroby. Namiesto pokoja a sily tak ružiam pridáte zbytočné riziká.
Odkvitnuté kvety len zaštipujte
To ale neznamená, že ruže treba úplne nechať bez povšimnutia. Úplne postačí, ak budete pravidelne odstraňovať odkvitnuté kvety jednoduchým zaštipnutím. Krík hneď pôsobí upravenejšie a zároveň zostáva v súlade s prirodzeným rytmom rastliny.
Divoké výhonky – skrytí votrelci
Pri podrobnejšom pohľade na ružu si môžete všimnúť medzi pekne olistenými vetvami aj výhonky, ktoré akoby k rastline nepatrili. Majú menšie listy, iný odtieň zelene a viac či menej tŕňov. Ide o tzv. „divoké výhonky“ vyrastajúce z podnože. Na rozdiel od šľachtenej časti rastliny kvitnú obyčajnými kvetmi, ktoré odoberajú ušľachtilej ruži živiny aj silu.
Ak ich neodstránite, časom môžu úplne prevládnuť a pôvodný šľachtený krík doslova zahubiť. Preto sa oplatí zakročiť okamžite, ako ich spozorujete. Najlepšie je použiť ostré nožnice a odstrihnúť ich čo najnižšie pri báze, aby nezostali pahýle. Takto dáte ruži priestor, aby sa sústredila na svoju prípravu na zimu.
Burina a čistota záhonu
Jeseň je čas, keď burina opäť naberá na sile. Ak ju medzi ružami necháte, oberie ich o vodu, svetlo a môže skomplikovať zimné prikrývanie. September je preto ideálny na poctivé vyčistenie záhonu.
Čistá pôda má viac než len estetickú hodnotu – zlepšuje prúdenie vzduchu medzi rastlinami a znižuje riziko vzniku plesní. Skúsení záhradkári odporúčajú navyše pôdu zamulčovať. Vrstva kompostu alebo mulču pomôže udržať vlhkosť a zároveň spomalí rast novej buriny.
Popínavé ruže – správne tvarovanie na jeseň
Osobitnú kapitolu tvoria popínavé ruže. Ich stonky sú v septembri ešte pružné, a práve preto je vhodný čas usmerniť ich tam, kde ich chcete mať. Ak ich vyviažete vodorovne alebo šikmo pod uhlom približne 45 stupňov, podporíte tvorbu pukov po celej dĺžke výhonku. V lete tak budete mať kvety nielen na koncoch, ale rovnomerne po celej opore či pergole.
Pozor na hubové choroby
Jesenné počasie – suchšie dni, striedanie teplôt a ranné rosy – vytvára ideálne podmienky pre šírenie hubových chorôb. Najčastejším problémom býva múčnatka. Spoznáte ju podľa bieleho povlaku na listoch, ktorý bráni fotosyntéze a oslabuje rastlinu.
Na úplné vyliečenie je už v jeseni zvyčajne neskoro, no špeciálny postrek určený priamo na ruže môže aspoň zastaviť ďalšie šírenie. Aplikujte ho počas suchého dňa a pri teplote nad 12 °C, aby bol účinok čo najlepší.
Hnojenie si nechajte na neskôr
Ďalšou častou chybou je prihnojovanie v septembri. V tomto období by ruže už nemali dostávať nové dávky živín, najmä nie dusíka, ktorý ich opäť vyprovokuje k rastu. A práve to je v chladných mesiacoch nežiadúce.
Najlepším obdobím na hnojenie je koniec októbra alebo začiatok novembra. Vtedy ružiam doprajte dávku draselného hnojiva bez chlóru (napríklad síran draselný) a fosfor (granulovaný superfosfát alebo na kyslých pôdach Thomasovu múčku). Ak kríky prikrývate kompostom či zeminou, dodatočnú výživu aplikujte až po zakrytí.
Ak teda chcete, aby vaše ruže aj na budúcu jar pôsobili zdravo a bohato zakvitli, v septembri im radšej doprajte šetrnú starostlivosť namiesto nožníc. Ocenia čistotu, odstránenie buriny, ochranu pred chorobami a správne načasované hnojenie.