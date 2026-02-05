V roku 2026 sa týmto leteckým spoločnostiam radšej vyhnite! Európska únia varuje cestujúcich

Európska únia pravidelne aktualizuje oficiálny EU Air Safety List – zoznam leteckých spoločností, ktorým je zakázané lietať do Európskej únie, prípadne môžu lietať iba za prísne stanovených podmienok. Nejde o odporúčanie pre cestujúcich, ale o právne záväzný dokument založený na hodnotení bezpečnostných štandardov.
Hoci ide na prvý pohľad o technický úradný materiál, jeho obsah má významný dopad na bezpečnosť leteckej dopravy nielen v Európe, ale aj v iných regiónoch, kde cestovatelia využívajú miestne aerolinky.
Prečo sú niektoré aerolinky na zozname?
EÚ nezakazuje spoločnosti kvôli tomu, že majú staršie lietadlá alebo horšie hodnotenia od cestujúcich. Zoznam vzniká na základe odborného hodnotenia bezpečnostného dohľadu, ktorý zahŕňa:
- úroveň technickej údržby lietadiel
- dodržiavanie servisných intervalov a technických predpisov
- kvalitu školenia pilotov a technického personálu
- úroveň bezpečnostného dohľadu v krajine, kde je aerolinka certifikovaná
Ak letecký úrad daného štátu nedokáže zabezpečiť dôkladnú kontrolu svojich dopravcov, môže byť obmedzená alebo zakázaná celá skupina aeroliniek z danej krajiny.
To je dôvod, prečo sa na zozname často nenachádza iba jedna aerolinka, ale všetci dopravcovia registrovaní v konkrétnom štáte.
Prečo EÚ zakáže všetkých dopravcov z niektorých krajín
Európska komisia môže zaradiť na zoznam aj všetkých dopravcov certifikovaných v krajine, kde:
- nefunguje spoľahlivý bezpečnostný dohľad
- chýba technické zázemie na kontrolu lietadiel
- nie sú dodržiavané medzinárodné bezpečnostné normy ICAO
Zoznam preto často obsahuje dopravcov z krajín v Afrike, Ázii či oblastí, kde je civilné letectvo oslabené politickou nestabilitou alebo nedostatočnou reguláciou.
Špecifické prípady: obmedzenia pre Rusko a ďalšie krajiny
Európska únia má na Air Safety Liste aj osobitné kategórie pre niektoré štáty, kde nie je možné spoľahlivo overiť bezpečnosť prevádzky.
Najznámejším príkladom je Rusko, kde:
- po roku 2022 nie je možné overiť technický stav lietadiel
- existujú obmedzenia týkajúce sa prístupu k certifikovaným náhradným dielom
- nie je dostupný štandardizovaný dohľad podľa požiadaviek ICAO
Podobne čiastočné obmedzenia sa týkajú aj Iránu či Severnej Kórey, pričom v týchto prípadoch môže byť povolená prevádzka len pre vybrané typy lietadiel alebo za špeciálnych kontrolných podmienok.
Ako EU Air Safety List využijú bežní cestovatelia?
Možno necestujete do krajín, kde sú zakázaní dopravcovia registrovaní. No mnohí ľudia:
- využívajú prestupy v tretích krajinách
- kupujú regionálne lety počas dovoleniek
- lietajú s miestnymi dopravcami po Ázii, Afrike alebo Južnej Amerike
Air Safety List je v takom prípade cenným nástrojom – ak je aerolinka na zozname EÚ, znamená to, že Európa jej neumožní lietať do svojho vzdušného priestoru, pretože jej systém dohľadu nevyhovuje medzinárodným normám.
To neznamená, že let je automaticky nebezpečný. Znamená to, že EÚ nemá k dispozícii dostatok overených údajov, aby mohla prevádzku považovať za bezpečnú.
Môže sa aerolinka zo zoznamu dostať?
Áno. Každá spoločnosť alebo štát môže požiadať o prehodnotenie. Musí však predložiť:
- kompletnú dokumentáciu
- výsledky auditov
- dôkazy o náprave zistených nedostatkov
Proces býva dlhý, pretože EÚ trvá na presných a overiteľných údajoch. Aerolinky, ktoré nedokážu poskytnúť úplnú dokumentáciu, ostávajú na zozname až dovtedy, kým nepreukážu zmenu.