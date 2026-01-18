V radiátoroch sa skrýva množstvo prachu: Ako ich jednoducho vyčistiť? Stačí zložiť mriežku!

Viete, koľko nečistôt sa dokáže nahromadiť vo vnútri radiátora, priamo pod hornou mriežkou? Väčšina z nás ho čistí len zvonka – utrie bočné strany a vrch – no vnútro, ktoré funguje ako skutočný lapač prachu, často zostáva bez povšimnutia.
Dobrou správou je, že rozobrať radiátor zvládnete aj bez náradia a bez odbornej pomoci. Stačí vedieť, ako na to.
Vyčistenie radiátora je jednoduchšie, než si myslíte
Radiátory nie sú všetky rovnaké. Niektoré majú otvorený vrch, iné sú chránené hornou mriežkou, cez ktorú sa so štetkou dostáva len veľmi ťažko.
Práve preto má veľa ľudí pocit, že čistenie vnútra je zložité. V skutočnosti ide len o správny postup a trochu cviku.
Základné pravidlo je jednoduché:
Pred čistením musí byť kúrenie vypnuté, prípadne nastavené na minimum.
Ako dať mriežku dole a dostať sa dovnútra
Bočnicu radiátora je možné mierne vysunúť smerom nahor – často to ide aj rukami. Ak drží pevnejšie, pomôže jemné poklepanie na spodnú hranu, ideálne gumovým alebo obyčajným kladivkom.
Následne posuňte hornú mriežku smerom k odstránenej bočnici, ale len o kúsok.
Úplne ju zvyčajne nie je možné vysunúť, pretože býva zachytená plastovými háčikmi. Výnimkou sú len veľmi malé radiátory, kde tieto úchyty nemusia byť.
Po uvoľnení mriežky sa konečne dostanete k vnútornému priestoru, kde sa drží najviac prachu. Nezabudnite si dať rukavice, či už budete čistiť nasucho alebo s použitím tekutín.
Po dokončení čistenia stačí všetko vrátiť späť opačným postupom.
Čistenie nasucho aj namokro
Vo väčšine prípadov je vnútro radiátora „len“ silno zaprášené. Vtedy úplne postačí dlhá štetka, ktorej ohybné štetiny sa dostanú aj do úzkych miest medzi rebrami.
Praktické tipy:
- pod radiátor si položte noviny, starú handru alebo podnos,
- padajúci prach môžete hneď odsávať vysávačom,
- takto si ušetríte veľa upratovania po čistení.
Ak sa rozhodnete pre čistenie s vodou alebo prípravkami, závisí to najmä od miestnosti, v ktorej sa radiátor nachádza.
Kuchyňa si vyžaduje dôkladnejší prístup
V kuchyni býva radiátor často znečistený mastnotou, nie len prachom. V takom prípade môže byť potrebný:
- odmasťovací sprej,
- obyčajný saponát alebo ocot,
- veľmi účinné sú aj prípravky s obsahom čpavku.
Ak máte doma parný čistič s tryskou, môžete ho využiť aj na hygienické vyčistenie škár a ťažko dostupných miest – často si vystačíte len s vodou.
Prečo sa čistenie oplatí
Zanesený radiátor:
- odovzdáva menej tepla,
- víri prach do vzduchu,
- môže znižovať komfort bývania aj efektivitu kúrenia.
Pravidelným čistením zlepšíte nielen výkon kúrenia, ale aj kvalitu vzduchu v domácnosti.
Video návod – nezabudnite si ho pozrieť
Vo veľmi krátkom videu uvidíte celý postup priamo v praxi, krok za krokom: