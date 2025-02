V prítomnosti zlého človeka každý pes prejaví jednu špecifickú reakciu. Dobre si ju zapamätajte

Naši štvornohí spoločníci sú známi svojimi pozoruhodnými zmyslami a schopnosťou zachytiť rôzne podnety z prostredia, o ktorých my ľudia často nemáme ani tušenie. Dokážu vnímať nepatrné zmeny, na ktoré reagujú špecifickými emóciami a výrazmi. Možno ste už počuli o prípadoch, keď veselý a priateľský pes zrazu zmenil správanie, akonáhle sa v okolí objavil určitý človek. Môže to byť vrčanie, intenzívne brechanie alebo dokonca strach, ktorý psa prinúti schovať sa za nohy svojho majiteľa.

Ak ste niekedy spozorovali podobnú situáciu, mali by ste tomu venovať zvýšenú pozornosť. Prečo? Pretože nezvyčajná reakcia vášho psa môže znamenať, že vycítil niečo negatívne či nebezpečné. Mnohí skúsení chovatelia a pozorovatelia psov tvrdia, že psy dokážu identifikovať ľudí so zlými úmyslami alebo zlým charakterom. A veda sa k tejto teórii začína prikláňať, keďže existujú dôkazy, že psi naozaj reagujú na tzv. “zlých ľudí” výrazne rýchlejšie než my.

Ako psy vycítia ľudí so zlými úmyslami?

Pozrite si napríklad rôzne videá na YouTube, kde sa rozoberá, ako sa pes správa, keď niekoho označí za „podozrivého“ – a rýchlo si všimnete spoločné črty: pes zmeravie, vycerí zuby, hlasno šteká, či dokonca cúva a zaujíma obranné postavenie. V mnohých prípadoch tie isté psy vystupujú inak pri priateľských ľuďoch – s radosťou vrtia chvostom, vyskakujú alebo sa dožadujú pohladenia.

Vrčanie a brechanie : Najčastejším prejavom, že sa vášmu psovi niečo nezdá, je varovný signál v podobe vrčania či brechania.

: Najčastejším prejavom, že sa vášmu psovi niečo nezdá, je varovný signál v podobe vrčania či brechania. Stiahnutý chvost a strach : Ak pes reaguje bojazlivo, môže sa krčiť, utiahnuť za majiteľa, strčiť chvost medzi zadné nohy a sklopiť uši.

: Ak pes reaguje bojazlivo, môže sa krčiť, utiahnuť za majiteľa, strčiť chvost medzi zadné nohy a sklopiť uši. Snaha chrániť: Niektoré plemená majú v génoch prirodzený ochranný inštinkt, a tak pes môže intenzívne strážiť svojho pána, napríklad krúžením okolo neho či „odtláčaním“ neželanej osoby preč.

Všetky tieto signály naznačujú, že pes vycítil čosi nezvyčajné. Takéto správanie je dobré neignorovať a vziať ho do úvahy.

Dôvod? Psi sa spoliehajú na šiesty zmysel

Predpokladá sa, že práve tzv. “šiesty zmysel” psov im umožňuje rozpoznať povahu človeka oveľa rýchlejšie, než je to možné u priemerného človeka. Zatiaľ čo my ľudia často prehliadame podvedomé pocity alebo ich racionálne popierame, pes dôveruje svojej intuícii. Vie rýchlo a spontánne zhodnotiť, či sa mu niekto pozdáva, alebo nie.

Z vedeckého hľadiska môžu psy vyhodnocovať stopy, ktoré si človek nemusí ani uvedomiť:

Zmeny v pachu: V ľudskom tele sa pri strese či napätí vyplavujú isté chemické látky, mení sa hladina adrenalínu a človek sa viac potí. Psí čuch je mimoriadne vyvinutý, takže tento pach zmeny dokáže zachytiť. Reakcia na neverbálnu komunikáciu: Mnoho psov pozorne sleduje držanie tela a mimiku. Vie vycítiť, ak je človek v skutočnosti neistý, rozrušený alebo má nekalé úmysly. Inštinktívna ochrana: Po tisícročia spolunažívania s ľuďmi sa psy učili ochraňovať svorku – a dnes je ich svorkou rodina, do ktorej patria. Akonáhle cítia ohrozenie, reagujú pohotovým varovaním.

Takže, ak váš miláčik v bežnej situácii všetkých návštevníkov víta energickým skákaním a vyplazeným jazýčkom, no zrazu pred novým človekom cúva alebo sa stiahne, mali by ste spozornieť. Pes tým môže signalizovať, že s konkrétnym človekom nie je všetko v poriadku.

Historické korene psieho inštinktu

Ak sa obzrieme do minulosti, divo žijúce psy a vlci si museli vycibriť schopnosť rýchlo rozoznať nebezpečenstvo a reagovať naň – či už únikom, alebo bojom. Keď sme psy domestikovali, táto intuícia sa preniesla aj do ich života medzi ľuďmi a naďalej je veľmi výrazná. U niektorých plemien je tento prejav silnejší, čo často súvisí s pôvodným účelom, na ktorý boli vyšľachtené (stráženie, ochrana, poľovnícke práce a podobne).

Čo robiť, keď váš pes reaguje na konkrétneho človeka negatívne?

Tu je niekoľko praktických rád, ako postupovať, aby ste predišli zbytočnému konfliktu a stresu:

Udržte psa v pokoji

Základným príkazom, ktoré pes obvykle ovláda, je „sadni“, „zostaň“, „fuj“ či „nesmieš“. Podstatou je upútať pozornosť psa na seba a zabrániť mu v tom, aby v panike alebo z agresivity vystrelil proti danému človeku. Vyhýbajte sa konfrontáciám

Ak váš pes na niekoho vrčí, cerí zuby alebo má tendenciu útočiť, situáciu netreba zhoršovať. Pokúste sa upokojiť psa, odlákať ho hračkou či maškrtou, prípadne sa vzdialiť z dosahu človeka, ktorý v ňom vzbudil negatívnu reakciu. Rešpektujte psí inštinkt

Psy často reagujú na niečo, čo my vôbec nevidíme ani necítime. Ak sa váš pes kategoricky odmieta k niekomu priblížiť, prípadne pri ňom prejavuje jednoznačný odpor, dávajte si na danú osobu pozor. Samozrejme, nemusí to vždy znamenať, že je človek naozaj nebezpečný – pes sa môže jednoducho cítiť nekomfortne. No v prípade, že sa to deje opakovane, môže ísť o varovný signál. Tréning, socializácia a pozitívne posilňovanie

Ako majiteľ môžete psovi dlhodobo pomáhať zvládnuť stresové situácie tým, že ho budete socializovať – či už s inými psami, alebo rôznymi typmi ľudí. Základom je však vždy pozitívna motivácia: pes musí pochopiť, že chcené správanie je odmeňované a že vy ako majiteľ ste jeho oporou a ochrancom.

Existuje „výcvik na zlých ľudí“?

Môžete sa stretnúť s názormi, že policajní či vojenskí psy sú cvičení, aby vedeli odhaliť potenciálne nebezpečné osoby. V skutočnosti však ide o cielené trénovanie na konkrétne pachy (napr. drogy, výbušniny) alebo správanie (agresívny útok). Identifikácia „zlého človeka“ len na základe jeho povahy alebo úmyslov nie je štandardný druh výcviku. Psy v takýchto zložkách sa učia reagovať na rozličné podnety, ale často je to skôr o pachovej a situačnej detekcii než o odhaľovaní vnútornej zloby.

Psí inštinkt, ktorý nám pomáha rozoznať, či je niekto zodpovedný a čestný, alebo naopak neúprimný a nebezpečný, sa nedá cieleným výcvikom „naprogramovať“. Ide o vrodenú schopnosť, ktorá sa posilňuje skúsenosťami a výchovou. Ak pes už ako šteňa zažíva rôzne interakcie s ľuďmi, rozvíja si schopnosť čítať ich reč tela a pachy oveľa rýchlejšie.

Prečo je dôležité psa neignorovať

Niekedy majiteľ môže podceňovať, ako veľmi je jeho pes citlivý na zmeny v okolí. Ak však majiteľ dlhodobo ignoruje varovné signály, môže dôjsť nielen k nepríjemným konfliktom, ale aj k tomu, že sa pes stane labilným a nedôverčivým. Psy potrebujú cítiť istotu, že ich pán rozumie ich prejavom a adekvátne na ne reaguje.

Ak sa váš pes správa neobvykle, skúste analyzovať situáciu:

Ako často sa to opakuje?

Ide vždy o toho istého človeka alebo typ ľudí?

Prejavuje sa pes podobne aj na iných miestach (napr. na prechádzke, v cudzom prostredí)?

Tieto otázky vám môžu pomôcť odhaliť, či ide o náhodu, alebo váš pes vycítil niečo skutočne varovné.

Dôverujte varovnému šiestemu zmyslu svojho psa

Psy sú neuveriteľne citlivé a vďaka špeciálne vyvinutým zmyslom dokážu rozpoznať mnohé signály, ktoré my ľudia prehliadame. Ak sa vám stane, že pes prejaví strach alebo agresiu k osobe, pri ktorej ste nič podozrivé nevideli, neodsudzujte ho hneď. Namiesto toho radšej skúmajte príčiny a rešpektujte psí inštinkt.

V prípade, že váš pes prejavuje neprimeranú agresiu aj voči inak sympatickým ľuďom, môžete zvážiť pomoc skúseného cvičiteľa alebo kynológa, ktorý zhodnotí správanie psa a odporučí ďalšie kroky. Avšak ak ide skôr o ojedinelé reakcie na konkrétnu osobu, pamätajte, že pes môže cítiť skryté signály negatívnej energie alebo zlých úmyslov – a občas býva dobré poslúchnuť jeho varovanie.