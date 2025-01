V posteli máte milióny roztočov a ich výlučkov? Zistite, ako ich účinne eliminovať

Pri predstave, že sa vo vašej posteli nachádzajú roztoče, väčšina ľudí pocíti nepríjemné chvenie. Títo drobní pavúkovce, ktoré voľným okom takmer nevidno, skutočne dokážu okupovať lôžka, matrace, koberce a iné textílie v každej domácnosti. Na prvý pohľad sa môže zdať, že vás sa to netýka, no pravdou je, že roztoče obývajú prakticky všetky postele na svete. A hoci je ich život relatívne krátky, negatívny vplyv na ľudské zdravie môže byť dlhodobý a významný. Prečo je to tak a čo s tým môžete urobiť?