V krabici, v sáčku alebo v mrazničke? Ako správne uchovať zvyšné vianočné koláče

Ako dlho vydržia jednotlivé druhy vianočných koláčov: praktický prehľad podľa spôsobu skladovania
Vianočné koláče patria k najobľúbenejším sladkostiam roka, no ich trvanlivosť sa výrazne líši podľa toho, o aký druh ide. Niektoré vydržia týždne len v krabici, iné potrebujú chladničku a určité typy sa dajú bez problémov zamraziť aj na niekoľko mesiacov. Ak sa po sviatkoch doma stále nájde niekoľko škatúľ sladkostí, oplatí sa vedieť, čo kam patrí, aby pečivo nestratilo chuť ani správnu konzistenciu.
Linecké, vanilkové rožky a podobné krehké pečivo
Krehké a maslové koláče patria medzi najodolnejšie vianočné sladkosti, ak ich správne uskladníme.
V papierovej alebo plechovej krabici, uložené v suchu a pri izbovej teplote, dokážu vydržať 2 až 4 týždne bez výraznej zmeny chuti či textúry.
V chladničke sa zvyčajne neskladujú, pretože môžu absorbovať vlhkosť a stratiť svoju typickú krehkosť.
Na dlhodobé uchovanie je ideálny mrazák, kde toto pečivo bez problémov vydrží 3 až 6 mesiacov. Stačí ho dobre zabaliť, aby sa zabránilo spáleniu mrazom.
Perníčky a medovníčky
Tento druh pečiva prirodzene časom zmäkne, najmä ak sú uložené v mierne priedušnej nádobe. V papierovej krabici vydržia 2 až 6 týždňov, pričom mäkkosť či tvrdosť sa dá regulovať pridaním alebo odstránením zdroja vlhkosti (napríklad krajca chleba).
Do chladničky nepatria – vlhkosť by ich mohla rozmočiť.
Zamrazenie je možné, no odporúča sa len na kratšie obdobie, zvyčajne do 3 mesiacov, aby zostali pekné a chutné.
Pusinky, snehové a kokosové snehové koláčiky
Snehové pečivo patrí medzi najchúlostivejšie druhy. Je extrémne citlivé na vlhkosť, preto ho treba skladovať výhradne v papierovej krabici, kde vydrží približne 1 až 2 týždne.
Do chladničky ani do mrazničky sa nedávajú, pretože okamžite nasajú vlhkosť a stratia svoju krehkú štruktúru.
Koláče s krémom, plnkou alebo šľahačkou
Koláče s mliečnymi, maslovými alebo šľahačkovými plnkami sú z pohľadu bezpečnosti potravín najrizikovejšie. Neskladujú sa pri izbovej teplote — patria výhradne do chladničky.
Tu vydržia približne 3 až 5 dní, v závislosti od druhu plnky.
Mraziť sa neodporúča, pretože krém sa pri rozmrazovaní zrazí, zmení konzistenciu alebo pustí vodu.
Suché sušienky a jednoduché drobné pečivo
Rôzne suché sušienky, maslové tyčinky či jednoduché tvary pripravené bez krémov znášajú skladovanie veľmi dobre. V papierovej alebo plechovej krabici, uložené v suchom prostredí, vydržia 3 až 6 týždňov.
Chladnička im nesvedčí – vlhnú tam.
Na dlhodobé uchovanie je najvhodnejší mraziak, kde môžu zostať odložené 3 až 6 mesiacov, podobne ako linecké.
Čo z toho vyplýva?
- Nie všetky koláče sa skladujú rovnako – rozdielna vlhkosť a zloženie zásadne ovplyvňujú trvanlivosť.
- Najdlhšie vydržia linecké koláče, suché sušienky a maslové pečivo.
- Najkratšiu trvanlivosť majú krémové sladkosti a snehové pusinky.
- Mraziak je vhodný iba pre druhy bez krémov a bez snehovej polevy.
- Chladnička je bezpečná pre krémové pečivo, no nehodí sa pre suché koláče.