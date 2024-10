V Japonsku majú na radiátoroch bobkový list. Tu je dôvod, prečo by ste to mali skúsiť aj vy

Ak by ste sa počas zimných mesiacov prechádzali japonskými ulicami, pravdepodobne by ste si všimli zaujímavý fenomén – jemná vôňa bobkového listu vychádzajúca z domov. Tento spôsob využitia bobkového listu sa v Japonsku používa už celé roky a jeho obľuba sa začína šíriť aj do iných krajín.