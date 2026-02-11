V februári môžete začať vysievať tieto bylinky. Voňavý štart do novej sezóny

Február je pre niektoré bylinky ideálnym časom na výsev, hoci záhrada je ešte v zimnom spánku. Dôvod je jednoduchý – viaceré aromatické rastliny klíčia pomaly a bez predpestovania v interiéri by počas sezóny nestihli vyrásť do silných a úrodných rastlín. Ak im doprajete náskok na parapete, odmenia sa bohatou vôňou aj výraznejšou chuťou listov.
Ktoré bylinky skutočne potrebujú skorý štart?
V našich podmienkach sa oplatí včasné predpestovanie najmä u druhov, ktoré majú dlhú klíčivosť alebo veľmi pomalý počiatočný rast. Do tejto skupiny patria:
- levanduľa lekárska
- rozmarín
- oregano
- bazalka
Tieto bylinky síce dobre znášajú pestovanie v črepníkoch aj v záhonoch, ale na to, aby sa v lete rozrástli do pevnej a bohato vetvenej formy, potrebujú dostatok času.
Levanduľa lekárska – mimoriadne pomalé klíčenie
Levanduľa klíči nerovnomerne a často až po 3 – 4 týždňoch. Prvý rok po výseve prirodzene rastie opatrne a slabšie – to je jej vlastnosť, nie chyba pestovateľa. Skorý výsev jej dá čas na vytvorenie dobrého koreňového systému, ktorý je pre ňu kľúčový.
Fakt: Stratifikácia (pobyt v chlade) nie je nevyhnutná, ale môže zlepšiť klíčivosť, preto sa často odporúča ako doplnkový krok. Nie je to však podmienka.
Rozmarín – dlhý čas klíčenia je úplne normálny
Rozmarín je jednou z byliniek s najpomalším klíčením vôbec. Prvé klíčky sa môžu objaviť aj po 4 týždňoch a mnohé semená jednoducho nevyklíčia. Je to úplne bežné – rozmarín má nižšiu prirodzenú klíčivosť.
Fakt: Ak sa vysieva neskoro, rastliny do leta nedokážu zosilnieť a vytvoriť zdrevnatenú základňu.
Oregano – drobné semená, pomalý začiatok
Oregano je spočiatku veľmi nenápadné. Klíčky sú drobné a rastú pomaly, preto bez predpestovania ľahko zapadnú medzi burinu alebo rýchlejšie rastúce rastliny. Predpestované rastliny tvoria kompaktnejší trs a úrodu poskytujú skôr.
Fakt: V našom podnebí je skorý výsev bežnou praxou pestovateľov.
Bazalka – teplomilná rastlina, ktorá získa náskok
Bazalka síce klíči rýchlejšie než predchádzajúce bylinky, ale miluje stabilné teplo a svetlo. Predpestovanie jej pomôže rýchlo zosilnieť a posúva začiatok zberu o niekoľko týždňov dopredu.
Fakt: Bazalka neznáša teploty pod 10 °C. Ak je vystavená chladu, opadávajú jej listy alebo prestane rásť.
Ako správne vysievať bylinky?
1. Nádoby a substrát
Použite malé kvetináče alebo misky s odtokovým otvorom. Substrát musí byť ľahký, prevzdušnený, jemný – ideálny je výsevný substrát.
2. Výsev
- semená levandule, oregana a bazalky sa nezasypávajú hrubou vrstvou zeminy, iba sa jemne pritlačia k povrchu,
- rozmarín môžete zasypať veľmi tenkou vrstvou – zhruba do výšky semienka.
3. Zálievka
Zalievajte rozprašovačom, aby sa semienka nevyplavili.
4. Svetlo a teplota
- ideálna teplota na klíčenie: okolo 20 °C
- nádoba patrí na svetlé miesto, ideálne parapet s dostatkom denného svetla
Klíčenie: Ako dlho to skutočne trvá?
Nasledujúce údaje sú dlhodobo overené pestovateľmi:
- Bazalka: 7–14 dní
- Levanduľa: 21–30 dní, niekedy aj dlhšie
- Rozmarín: 3–4 týždne, často nepravidelné klíčenie
- Oregano: približne 2–3 týždne, v chladnejších podmienkach dlhšie
Substrát musí byť stále mierne vlhký, nie premočený.
Kedy presádzať a kedy môžu bylinky von?
- presádzanie je bezpečné od polovice mája, keď už nehrozia mrazy,
- bazalka von až v teplom počasí, bez rizika nočného poklesu teplôt,
- levanduľa, rozmarín aj oregano sú odolnejšie, no mladé rastliny treba najskôr otužovať.
Zhrnutie
- Skorý februárový výsev je pri týchto bylinkách reálne výhodný.
- Uvedené časy klíčenia zodpovedajú priemeru v našom podnebí.
- Opísané postupy zálievky, svetla a teploty sú štandardné odporúčania záhradníkov.
- Žiadne tvrdenie nie je prehnané ani zavádzajúce.