V Európskej únii sa po štyroch desaťročiach objavila choroba, ktorá v minulosti naháňala hrôzu miliónom ľudí

Lepra, nazývaná aj Hansenova choroba, patrí medzi ochorenia, ktoré v Európe vidíme iba výnimočne. Aj preto vyvolala veľkú pozornosť správa, že sa v Rumunsku koncom roka 2025 potvrdili dva nové prípady nákazy. Išlo o ženy pracujúce ako masérky v meste Kluž-Napoca. Rumunské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že ide o prvé oficiálne zaznamenané prípady v krajine za približne 40 rokov.
Úrady okamžite začali sledovať ich kontakty, no podľa epidemiológov nie je dôvod na paniku. Odborníci znovu upozornili, že lepra nie je vysoko nákazlivé ochorenie, a väčšina ľudí sa ním nenakazí ani pri bežnom kontakte.
Čo je lepra a ako sa prenáša?
Hansenova choroba je chronická bakteriálna infekcia spôsobená mikroorganizmom Mycobacterium leprae. Najčastejšie postihuje:
- kožu
- periférne nervy
- sliznicu horných dýchacích ciest
- oči
K prenosu dochádza najmä dlhodobým a opakovaným kontaktom s neliečenou osobou, pravdepodobne prostredníctvom kvapôčok pri dýchaní. Prenos je však veľmi neefektívny — väčšina populácie má prirodzenú imunitu, takže infekcia sa šíri iba zriedka.
Choroba sa neprenáša dotykom, spoločným riadom, sexom ani krátkym stretnutím, čo patrí medzi najčastejšie mýty.
Ako sa lepra prejavuje?
Prvé príznaky môžu byť nenápadné a vyvíjajú sa pomaly, často počas rokov. Typické sú:
- svetlé alebo červené škvrny na koži s poruchou citlivosti
- znížené vnímanie tepla, chladu alebo bolesti
- zhrubnuté periférne nervy
- slabosť v končatinách
Ak sa ochorenie nelieči, môže poškodenie nervov viesť k trvalým následkom. Moderná medicína však dokáže tomuto vývoju úplne zabrániť.
Liečba: antibiotiká, ktoré vracajú život do normálu
Dnešná liečba lepry je založená na kombinácii antibiotík (tzv. MDT – multidrug therapy). Pacienti:
- prestávajú byť nákazliví už po niekoľkých dňoch liečby
- môžu pokračovať v bežnom živote
- pri včasnej diagnostike nemajú žiadne trvalé následky
Svetová zdravotnícka organizácia poskytuje túto liečbu mnohým krajinám bezplatne.
Kde sa choroba vyskytuje najčastejšie?
Aj keď je lepra v Európe veľmi zriedkavá, vo svete sa stále objavuje tisíce prípadov ročne. Najviac ich hlásia:
- India
- Brazília
- Indonézia
Vyšší výskyt je aj v krajinách ako Bangladéš, Etiópia, Madagaskar, Nepál, Filipíny či Srí Lanka. Väčšina prípadov sa vyskytuje v oblastiach s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti.
Historický výskyt lepry v Európe
Ochorenie bolo v Európe rozšírené najmä v stredoveku. Postupne však vymizlo vďaka:
- lepšej hygiene
- lepším životným podmienkam
- dostupnej zdravotnej starostlivosti
- a celkovo nižšej pravdepodobnosti prenosu
Leprosáriá, známa zo starých textov, dnes už nemajú medicínsky význam. Izolácia pacientov nie je potrebná, pretože moderná liečba je veľmi účinná.