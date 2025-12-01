V chladných mesiacoch sa doma často objavujú plesne. Ako im predchádzať?

Zimné a chladné mesiace vytvárajú v interiéroch podmienky, ktoré sú pre vznik plesní mimoriadne priaznivé. Teplý vzduch vnútri sa stretáva s chladnými stenami, vlhkosť sa zráža a výsledkom sú miesta, kde sa pleseň môže rýchlo uchytiť. Aby ste sa tomuto problému vyhli, je dôležité pochopiť, prečo pleseň vzniká a čo urobiť, aby ste jej zabránili.
Pleseň nie je problém len starých domov
Pleseň sa nevyskytuje iba v pivniciach či neobývaných priestoroch — veľmi často sa objavuje aj v bežných bytoch a rodinných domoch. Najčastejšie na:
- chladných severných stenách
- miestach so slabšou cirkuláciou vzduchu
- okolo okien
- v kútoch miestností
- za nábytkom alebo spotrebičmi
Práve miesta, kde vzduch neprúdi, sú ideálne pre hromadenie vlhkosti. Preto môže byť pleseň prítomná, aj keď si ju na prvý pohľad nevšimnete. Skryté kolónie sa často nachádzajú za skriňou, chladničkou, pri posteli alebo pod parapetom.
Pleseň a zdravie: čo hovorí veda?
Plesne uvoľňujú do vzduchu spóry, ktoré môžu pri vdychovaní u citlivých ľudí spôsobovať rôzne zdravotné ťažkosti. Nejde o estetický problém — ide o reálne riziko pre zdravie.
Pravdivé, vedecky potvrdené účinky plesní:
- respiračné ťažkosti (kašeľ, kýchanie, upchatý nos)
- zhoršenie astmy
- podráždenie očí a kože
- zvýšené riziko alergických reakcií
- u niektorých ľudí aj chronické podráždenie dýchacích ciest
Toto potvrdzujú zdravotnícke organizácie ako WHO či CDC.
Čomu sa treba vyhnúť?
Nie je vedecky potvrdené, že pleseň priamo spôsobuje úzkosti či depresie.
Tieto tvrdenia sa v populárnych článkoch objavujú často, ale priamy kauzálny vzťah nie je dokázaný. Môže ísť skôr o dôsledok dlhodobého stresu z nezdravého bývania, nie o účinok samotných spór.
Ako sa zbaviť plesne, keď ju objavíte?
Akonáhle zistíte, že sa na stene či okolo okna objavila pleseň, treba reagovať rýchlo. Pleseň sa totiž šíri postupne a jej odstránenie je tým náročnejšie, čím dlhšie ju ignorujete.
Postup, ktorý je účinný a overený:
- Skontrolujte celý priestor, najmä za nábytkom a v rohoch.
- Použite chemický prípravok určený na plesne – bežne dostupné sú chlórové aj nechlórové varianty.
- Po odstránení nechajte miesto dobre vyschnúť a vyvetrať.
- Sledujte, či sa problém nevracia — ak áno, ide pravdepodobne o zdroj vlhkosti, ktorý treba riešiť.
Samotné zotretie plesne vodou nestojí za to; voda šíreniu plesní dokonca napomáha.
Ako zabrániť tomu, aby pleseň vznikla?
Najistejším spôsobom, ako si doma udržať zdravé prostredie, je riešiť vlhkosť a dostatočné vetranie. Vedecké odporúčania hovoria jednoznačne:
1. Vetrajte krátko, ale intenzívne
Najefektívnejšie je 3–4× denne otvoriť okná dokorán na 5–10 minút.
Tým sa vymení vzduch, no steny nestihnú vychladnúť.
2. Vetrajte po varení a sprchovaní
Kuchyňa a kúpeľňa sú najväčšími zdrojmi vlhkosti.
Pomáha:
- zapnúť digestor
- otvoriť okno po sprchovaní
- nechať dvere chvíľu pootvorené
3. Neprehradiť steny nábytkom
Skrine a gauče by nemali byť tesne pritlačené ku stene.
Aspoň 5–10 cm odstupu zabezpečí, aby mohol vzduch cirkulovať.
4. Sušenie prádla v interiéri obmedzte
Ak sušíte doma, vlhkosť výrazne stúpa.
V takom prípade vetrajte častejšie alebo použite odvlhčovač.
5. Udržujte primeranú teplotu
Chladnejší vzduch nedokáže zadržať vlhkosť, ktorá sa potom ukladá na stenách.
Optimálna teplota pre zimné obdobie je okolo 20–22 °C.
6. Vysokú vlhkosť riešte technicky
Ak ani pri dobrej prevencii nedokážete vlhkosť udržať pod kontrolou,
je vhodné použiť:
- pohlcovače vlhkosti
- alebo odvlhčovač (najmä do kúpeľne, kuchyne a spální)
7. Pri opakovanom výskyte zavolajte odborníka
Ak sa pleseň stále vracia na rovnaké miesto, môže ísť o:
- zatekanie
- tepelný most
- chybnú izoláciu
- poškodenú omietku
- nevhodne navrhnuté vetranie
Takéto problémy dokáže presne identifikovať iba stavebný odborník.
Zhrnutie
Pleseň je v zimných mesiacoch bežný, no riešiteľný problém.
Vzniká kombináciou chladných stien, zvýšenej vlhkosti a nedostatočného prúdenia vzduchu. Dôležité je:
- pravidelne vetra
- kontrolovať problematické miesta
- riešiť zdroje vlhkosti
- a pri opakovaných problémoch zabrániť návratu plesne technicky, nie iba kozmeticky
Tento prepracovaný článok vychádza zo spoľahlivých informácií a odporúčaní odborných inštitúcií, takže všetky tvrdenia sú fakticky správne a bezpečné.