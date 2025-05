V Amerike sa ho boja ako jedu, Slováci z neho bežne varia čaj aj pre deti. Vitamínu C má pritom 50-krát viac ako citrón

Šípky, malé červené plody ruže šípovej, sú u nás na Slovensku doslova prírodným pokladom. Už tradične ich zbierame počas jesenných prechádzok prírodou, keď sú krásne vyzreté, plné vitamínov a živín. Následne ich radi sušíme na zimu, aby sme si mohli v chladných mesiacoch dopriať chutný a voňavý šípkový čaj, ktorý posilňuje imunitu a vracia nám energiu. Napriek tomu, že je u nás tak obľúbený a považovaný za celkom bezpečný, v Spojených štátoch má celkom inú povesť – mnohí Američania ho totiž vnímajú ako potenciálne jedovatý. Ako je to vôbec možné?

Čo všetko v sebe skrýva drobný plod šípky?

U nás je šípka populárna práve pre svoj vysoký obsah zdraviu prospešných látok. Nachádzajú sa v nej najmä:

Vitamín C , ktorý obsahuje až neuveriteľných 50-násobne viac než citróny.

, ktorý obsahuje až neuveriteľných 50-násobne viac než citróny. Antioxidanty , ktoré bojujú proti voľným radikálom, spomaľujú starnutie buniek a chránia telo pred rôznymi ochoreniami.

, ktoré bojujú proti voľným radikálom, spomaľujú starnutie buniek a chránia telo pred rôznymi ochoreniami. Karotenoidy , ktoré prospievajú očiam, koži a celkovej vitalite.

, ktoré prospievajú očiam, koži a celkovej vitalite. Flavonoidy, známe svojimi protizápalovými a antivírusovými účinkami.

Už naše staré mamy vedeli, že vďaka šípkovému čaju sa človek rýchlo dostane z prechladnutia a iných ochorení dýchacích ciest. Niet preto divu, že sušené šípky sú stálicou domácich lekárničiek v mnohých slovenských rodinách.

Prečo sa v Amerike k šípkam stavajú rezervovane?

V USA je situácia ohľadom šípok úplne iná, no nie preto, že by ich plody boli skutočne jedovaté. Existuje hneď niekoľko dôvodov, prečo Američania k týmto drobným plodom pristupujú s obavami.

Nedostatok tradície a neznalosť

Prvým a najväčším dôvodom je jednoducho to, že v Amerike sa šípky nikdy nezbierali tak masovo ako u nás. Väčšina Američanov by ružu šípovú v prírode pravdepodobne ani nespoznala, čo vedie k obave, že by si mohli tieto plody pomýliť s nejakými inými, naozaj jedovatými bobuľami. Preto radšej dávajú ruky preč od všetkých neznámych červených plodov, vrátane neškodných šípok.

Jemné chĺpky – strašiak pre Američanov

Ďalším faktorom sú drobné, jemné chĺpky nachádzajúce sa vo vnútri šípok. Ak sa tieto plody zjedia v surovom stave, chĺpky môžu podráždiť ústa, hrdlo alebo tráviaci trakt a spôsobiť nepríjemné svrbenie alebo škrabanie. V Spojených štátoch sa preto táto vlastnosť často zdôrazňuje ako potenciálne riziko. Na Slovensku však vieme, že stačí šípky správne usušiť a pripraviť, čím sa toto riziko úplne eliminuje.

Prísne pravidlá a schvaľovanie prírodných produktov

V USA platia mimoriadne prísne pravidlá týkajúce sa schvaľovania prírodných produktov ako potravín. Ak potravina nie je výslovne schválená príslušnými úradmi (ako FDA), automaticky sa na ňu pozerá s istou nedôverou. Šípky sú preto v USA skôr predávané ako doplnky stravy, a nie ako bežné potraviny vhodné napríklad na prípravu čaju.

Estetický pohľad na záhradu vs. úžitok

Záhradkárska kultúra je v Amerike tiež odlišná – tamojší záhradkári preferujú skôr okrasné rastliny bez plodov. Ak sa aj na ružiach objavia plody, často ich považujú za estetickú nedokonalosť a odstraňujú ich, aby „nepokazili“ vzhľad záhrady. Aj tento fakt prispieva k tomu, že šípky v Amerike nemajú také zastúpenie, aké si zaslúžia.

Šípky – zdravý poklad v slovenských domácnostiach

Pritom práve šípky sú vynikajúcim príkladom toho, ako nás príroda dokáže zásobiť liečivými plodmi úplne zadarmo. Ich blahodarné účinky siahajú od posilnenia imunity cez podporu trávenia až po zlepšenie celkovej vitality organizmu. Okrem čajov si zo šípok pripravujeme marmelády, sirupy, džemy či dokonca chutné domáce víno.

Možno by bolo fajn, keby aj v Amerike začali pozerať na tieto plody tak, ako ich vnímame my – ako výnimočný dar prírody a účinný prírodný liek. Dovtedy však môžeme byť radi, že si tieto červené poklady z našich lesov a záhrad môžeme užívať naplno a bez zbytočných predsudkov.