V akej polohe spí vaša mačka? Spánková pozícia prezradí viac, než by ste čakali!

Máte doma mačku a radi by ste lepšie porozumeli jej správaniu? Skúste sa pozrieť na to, v akej polohe najčastejšie spí.
Spôsob, akým sa váš chlpatý spoločník ukladá na odpočinok, totiž dokáže veľa napovedať o jeho nálade, pocite bezpečia aj celkovom rozpoložení.
Spánok ako zrkadlo mačacej duše
Tak ako poloha pri spánku niečo prezrádza o psychike človeka, podobne to funguje aj u zvierat. Hoci sa môže zdať, že mačky sú vždy nad vecou a len tak niečo ich nerozhádže, realita je trochu iná.
Aj ich spánkové polohy môžu odhaliť, ako sa cítia a čo práve prežívajú.
Pozrite si aj video, ktoré sa venuje spánkovým polohám mačiek:
Čo hovoria jednotlivé polohy o vašej mačke
Na bruchu s napoly zatvorenými očami
Mačka, ktorá leží na bruchu a má oči len privreté, síce oddychuje, no zároveň zostáva v strehu. Nemusí sa nutne báť nebezpečenstva, skôr nechce premeškať žiadny pohyb okolo seba – napríklad detské ruky alebo niečo zaujímavé v okolí.
Zakrytá hlava alebo labky na ňufáku
Ak si mačka počas spánku zakrýva hlavu alebo si labkami prekrýva ňufák, jasne tým dáva najavo, že chce mať pokoj. V takomto stave ju radšej nebuďte – dotyky by mohla vnímať podráždene a môže sa stať, že sa oháňa pazúrmi.
Na boku alebo na chrbte s odhaleným bruškom
Mačky, ktoré spia na boku alebo dokonca na chrbte a ukazujú bruško, vám prejavujú veľkú dôveru. Cítia sa bezpečne, nič ich netrápi ani nevyrušuje. Sú úplne uvoľnené a spokojné. Ide však skôr o ľahký spánok než o hlboký odpočinok.
V klbku, polmesiaci, v miske či krabici
Všetky tieto polohy majú spoločné jedno – mačka je stočená a chráni si bruško, teda najcitlivejšiu časť tela. Ide o obrannú, ale zároveň praktickú polohu, v ktorej si udržiava telesné teplo.
Aj preto si mačky rady líhajú na teplé miesta, napríklad na kapotu auta alebo na váš notebook.
Pri chorobe alebo zranení
Ak je mačka chorá alebo zranená, často sa stáča do klbka, aby si chránila bolestivé miesto. V tejto polohe môže spať aj vtedy, keď pociťuje bolesť.
Ak vaša mačka často leží na boku, môže to byť aj tým, že si šetrí kĺby a svaly – táto poloha je pre ňu menej bolestivá a pohodlnejšia.
Nechajte mačku spať
Skúsený majiteľ s citom dokáže vycítiť, čo sa s jeho zvieraťom deje, no reč tela mačiek nie je vždy ľahko čitateľná. Mačky v novom prostredí, choré alebo staršie jedince sa môžu správať nezvyčajne.
Či je vaša mačka pokojná alebo ju niečo trápi, jedno pravidlo platí vždy: nikdy ju zo spánku nebuďte. Možno sa vám zdá, že spí príliš veľa, no jej rytmus je úplne iný než ten ľudský.
Mačky bežne prespia 13 až 16 hodín denne – a tento odpočinok je pre ich zdravie kľúčový.