V 19. storočí si gazdinky uchovávali vianočné cukrovinky špecifickým spôsobom. Dnešné ženy by sa mali inšpirovať ich postupmi

V minulosti, konkrétne v 19. storočí, gazdinky uchovávali vianočné cukrovinky špeciálnymi metódami, ktoré by sme mohli v dnešnej dobe využiť. Tieto tradičné spôsoby uskladnenia nám môžu poskytnúť užitočné tipy na to, ako dosiahnuť, aby naše vianočné dobroty vydržali čo najdlhšie čerstvé a chutné.

Vianoce sú obdobím, keď sa domy zaplnia vôňou pečených koláčikov. Na príprave tradičných cukroviniek sa väčšina domácností zameriava nie len počas samotného sviatočného obdobia, ale aj počas adventu. Je to čas, kedy v kuchyni vznikajú perníčky, linecké koláče či medvedie labky. Aby ste dosiahli perfektný výsledok pri pečení, nestačí len správna príprava a výber surovín, ale dôležitou súčasťou je aj správne skladovanie hotových výrobkov.

Chrumkavé a krehké sladkosti

Ak sa zamilujete do sušienok, ktoré krásne chrumkajú medzi zubami a sú vnútri jemne krehké, je potrebné venovať pozornosť spôsobu ich uskladnenia hneď po upečení. Ak ich totiž necháte príliš dlho na teplom mieste alebo ich uložte ešte teplé, môžu stratiť svoju chrumkavosť a stať sa vláčnymi. Aby ste si zachovali pôvodnú textúru, sušienky je potrebné nechať dobre vychladnúť pred tým, než ich uložíte do uzavretej nádoby. Chladenie nemusí byť zložité – stačí, aby ste ich na jeden deň položili na tanier a nechali ich v miestnosti s primeranou vlhkosťou, kde nebudú podliehať nadmernému teplu. Po vychladnutí ich presuňte do nádoby, ktorá zabezpečí, že zostanú suché. Plastové alebo kovové nádoby sú ideálnou voľbou. Papierové nádoby sa neodporúčajú, pretože môžu nechávať vlhkosť preniknúť k cukrovinkám. Ak je nádoba poloprázdna, naplňte ju čo najviac, aby sa minimalizoval kontakt so vzduchom.

Cukrovinky, ktoré sa rozpúšťajú na jazyku

Niektoré vianočné dobroty sú jemné, vláčne a roztápajú sa na jazyku. Takéto sladkosti bývajú často plnené rôznymi náplňami, ako sú čokoládové krémy, marcipán alebo lekvár. Medzi tieto sladkosti patria kokosky, bielkové pusinky, plnené orechy alebo rôzne mäkké krémové cukrovinky. Aby sa však tieto dobroty nepokazili a nezosychali, je potrebné im zabezpečiť dostatok vlhkosti. Na tento účel najlepšie poslúži hermeticky uzavretá nádoba, ktorá zamedzí prenikaniu vzduchu. V minulosti gazdinky používali veľmi jednoduchý trik, ktorý bol účinný pri uchovávaní vlhkosti. Stačilo vložiť do nádoby plátok jablka, ktorý udržoval potrebnú vlhkosť. Tento trik však vyžaduje pravidelnú výmenu jablka, aby nezačalo plesnieť a neovplyvnilo kvalitu cukroviniek.

Vhodné podmienky pre dlhodobé uchovávanie

Bez ohľadu na to, aký druh cukroviniek sa rozhodnete pripraviť, je dôležité venovať pozornosť miestu, kde ich budete skladovať. Cukrovinky by mali byť umiestnené na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, kde nie sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Vďaka vysokému obsahu cukru, ktorý pôsobí ako prírodný konzervant, sa sladkosti uchovávajú veľmi dobre a môžu si svoju chuť a čerstvosť udržať počas celého adventu. Ak máte menej miesta, môžete ich umiestniť aj do chladničky. Je však dôležité, aby ste neuchovávali krehké a vláčne sladkosti v tej istej nádobe, aby sa ich textúra nezmenila. Aromatické cukrovinky by sa tiež nemali dostávať do kontaktu s inými druhmi, aby nezískali nežiadúcu príchuť.

Zamrazenie – skvelý spôsob, ako uchovať cukrovinky

Ak sa vám cukroviniek počas sviatkov podarí upiecť viac, než stihnete zjesť, nezúfajte. Môžete ich zamraziť a uchovať tak na dlhšiu dobu. Vďaka nízkemu obsahu vody zamrznuté cukrovinky nebudú strácať svoju kvalitu, a navyše ich veľmi rýchlo rozmrazíte. Pri servírovaní potom nič nebráni tomu, aby ste svojim hosťom ponúkli svieže a chutné sladkosti aj počas ďalších mesiacov roka.

Správnym skladovaním môžete výrazne predĺžiť čerstvosť svojich vianočných cukroviniek. Dávajte pozor na vlhkosť a správnu teplotu, aby ste si užívali svoje sladkosti v plnej chuti a krehkosti počas celých sviatkov.