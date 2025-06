Úžasný objav v Judskej púšti. Archeológovia odhalili 2200-ročnú pyramídu, vnútro im vyrazilo dych

Keď by ste prechádzali cez Judskú púšť, asi by ste si túto kamennú konštrukciu ani nevšimli. Na prvý pohľad pripomína len nevýraznú hromadu skál, ktorú vietor a čas dávno ukryli uprostred nehostinnej krajiny. Pod týmto nenápadným zovňajškom sa však ukrýva archeologický zázrak, ktorý by mohol výrazne predefinovať naše chápanie histórie tohto územia.