Úžasný nepečený jablkový dezert ako od babičky. Jednoduchý recept, ktorý zvládnu aj deti

Nepečené dezerty si dodnes držia svoje pevné miesto v mnohých domácnostiach. Obľúbili si ich najmä rodiny s deťmi, pretože ich príprava je rýchla, nenáročná a bezpečná aj pre malých pomocníkov v kuchyni. Stačí minimum surovín, žiadna rúra a výsledok je vždy sladkou odmenou. Jedným z takýchto receptov je aj tradičný nepečený jablkový dezert, ktorý kedysi robievali naše babičky bez zbytočných komplikácií – a chutil jednoducho výborne.
Tento koláč je ideálny ako rýchly zákusok ku káve, ľahký dezert po obede alebo sladká bodka pri nečakanej návšteve. Navyše ho bez problémov pripravíte aj spolu s deťmi, ktoré si rady pomôžu pri vrstvení piškót či miešaní krému.
Ovocie podľa chuti: jablká nie sú jediná možnosť
Hoci základom receptu sú jablká, fantázii sa medze nekladú. Ak máte doma iné ovocie, pokojne ho využite. Skvelo fungujú aj hrušky, broskyne, mandarínky z kompótu alebo čučoriedky, ktoré dodajú dezertu jemne kyslastý tón. Tento recept sa často označuje aj ako verzia „čo dom dal“, pretože sa dá prispôsobiť tomu, čo práve nájdete v špajzi alebo v chladničke. Vždy však platí, že výsledok je svieži, ľahký a veľmi chutný.
Hotové za chvíľu – ideálne aj pre nečakanú návštevu
Mnohí si tento dezert pamätajú ešte z detstva, keď sa pripravoval ako jednoduchá nedeľná sladkosť u starej mamy. Jeho veľkou výhodou je rýchlosť prípravy – nemusíte nič piecť ani dlho čakať. Ak je to potrebné, môžete ho servírovať takmer okamžite, no pár hodín v chladničke mu dodá ešte lepšiu konzistenciu.
Suroviny na nepečený jablkový dezert
- 1 kg jabĺk
- 6 polievkových lyžíc kryštálového cukru
- 2 balíčky vanilkového pudingu
- 2 čajové lyžičky citrónovej šťavy
- 1 balenie detských piškót
- mletá škorica podľa chuti
- trochu rumu (voliteľné, nemusí byť)
Postup prípravy krok za krokom
Najskôr jablká ošúpte, zbavte jadrovníkov a nakrájajte ich na menšie kúsky. Vložte ich do hrnca, zalejte približne 250 ml vody a pridajte cukor, škoricu a citrónovú šťavu. Zmes krátko povarte – postačí asi 10 minút, kým jablká zmäknú a pustia šťavu.
Hrniec potom odstavte zo sporáka a jablká rozpučte vidličkou alebo krátko rozmixujte, aby vznikla jemná ovocná hmota.
V samostatnej miske rozmiešajte vanilkové pudingy v 400 ml studenej vody. Túto zmes pomaly vlejte k jablkovej hmote, vráťte na mierny oheň a za stáleho miešania varte, kým krém nezačne hustnúť a bublať. Dôležité je miešať neustále, aby sa puding neprichytil ku dnu.
Tortovú formu alebo menší plech jemne vymažte maslom. Na dno poukladajte vrstvu detských piškót, na ktoré nalejte časť jablkovo-pudingovej zmesi. Nasleduje opäť vrstva piškót a podľa potreby ešte jedna vrstva krému. Posledná vrstva by mala byť krémová.
Chladenie a servírovanie
Ideálne je nechať dezert niekoľko hodín v chladničke, aby stuhol a chute sa pekne prepojili. Ak sa však ponáhľate, môžete ho podávať aj skôr. Pred servírovaním ho môžete ozdobiť šľahačkou, posypať škoricou alebo pridať kúsky čerstvého ovocia.
Výsledkom je jednoduchý, no poctivý nepečený dezert, ktorý chutí rovnako dobre deťom aj dospelým. Prajeme dobrú chuť!