Už žiadne pripáleniny so syrom. Toustovač bude vždy dokonale čistý

Kto by nemiloval voňavé, chrumkavé tousty so syrom a šunkou? Tento obľúbený rýchly pokrm je skvelý na večeru, keď nemáte veľa času. Avšak málokto sa teší na následné čistenie toustovača, ktorý je po príprave pokrmu pokrytý syrmi a pripáleninami. Syr, ktorý sa často pripáli na povrchu, býva najväčším vinníkom nečistôt. V tomto článku vám ukážeme, ako si so zapečenými zvyškami v toustovači poradiť jednoducho a efektívne, bez veľkého úsilia a straty času.