Už žiadne klíčky na zemiakoch: Tajomstvo spočíva v obyčajnom ovocí

Zemiaky patria medzi základné suroviny slovenskej kuchyne a sú neodmysliteľnou súčasťou každodenného varenia. Hoci sa môže zdať, že skladovanie zemiakov je jednoduché, existuje niekoľko dôležitých pravidiel, ktoré by ste mali dodržiavať, aby zemiaky vydržali dlhšie čerstvé a nezačali predčasne klíčiť. Možno vás prekvapí, že jedným z najúčinnejších spôsobov, ako sa vyhnúť tvorbe klíčkov, je pridať do nádoby so zemiakmi kúsok ovocia. Prečítajte si, ktoré ovocie je na to najvhodnejšie a prečo táto metóda funguje!

Prečo býva skladovanie zemiakov často problematické?

Zemiaky si prirodzene vyžadujú tmavé, suché, chladné a dobre vetrané miesto. Ak sa do ich skladovania vkradnú chyby, zemiaky môžu začať mäknúť, strácať chuť alebo klíčiť. Medzi najčastejšie omyly patrí nechávať ich v plastových vreckách z obchodu či v zle uzavretých obaloch. Pri takomto spôsobe uskladnenia zemiaky „nedýchajú“ dostatočne, čo urýchľuje ich znehodnocovanie.

Ak nemáte k dispozícii pivnicu alebo komoru, skúste použiť aspoň drevenú či plastovú prepravku. Pokiaľ ich z nejakého dôvodu musíte skladovať v sieťke, zvoľte tmavší kút alebo ich prekryte papierovým obalom. Svetlo je pre zemiaky totiž najväčší nepriateľ – ak dostanú priveľa svetla, môžu dokonca nadobudnúť zelenkavý odtieň či nepríjemnú chuť.

Nečakaný pomocník: jablká a banány

Hoci by ste to možno nečakali, overeným spôsobom, ako zemiakom pomôcť vydržať dlhšie bez klíčkov, je položiť do nádoby s nimi niekoľko jabĺk alebo banánov. Tieto druhy ovocia vylučujú plyn zvaný etylén (nazývaný aj etén), ktorý síce urýchľuje dozrievanie ovocia, ale pri zemiakoch dokáže spomaliť klíčenie hľúz.

Kedysi sa tradovalo, že kombinácia jabĺk so zemiakmi je nevhodná, pretože sa obávali negatívnych účinkov etylénu na kvalitu zemiakov. Aktuálne výskumy však ukázali opak. V štúdii uverejnenej v roku 2016 v časopise Journal of Food Science and Technology s názvom „Etylén bráni klíčeniu zemiakových hľúz ovplyvnením metabolizmu sacharidov“ sa preukázalo, že zemiaky skladované spolu s jablkami klíčia pomalšie a dokonca si zachovávajú aj lepšiu chuť a arómu.

Ako a kam ovocie umiestniť

Pri tomto triku môžete postupovať jednoducho: do nádoby či prepravky, v ktorej máte zemiaky, vložte pár jabĺk alebo banánov. Nemusíte to s množstvom ovocia preháňať, úplne stačia dva až tri kúsky. V prípade banánov sledujte, aby už neboli príliš prezreté – vyberajte radšej mierne zelené alebo práve dozreté banány. Tie totiž uvoľňujú etylén postupne a dokážu udržať zemiaky dlhšie v stave bez klíčkov.

Prečo to skutočne funguje

Etylén sa vo svete ovocia a zeleniny správa ako dôležitý hormón zodpovedný za dozrievanie. Ovocie, ktoré vylučuje etylén, dokáže ovplyvniť aj iné druhy rastlinných produktov v jeho okolí. V prípade zemiakov pôsobí tak, že potláča vznik klíčkov. Rovnaký princíp sa využíva i pri urýchľovaní zrelosti inej zeleniny, napríklad paradajok – ak ich potrebujete rýchlejšie dozrieť, stačí ich vložiť do uzavretej nádoby spolu s jablkami či banánmi.

Ďalšie praktické tipy

Aby ste skladovanie zemiakov doviedli k dokonalosti, zohľadnite aj ďalšie odporúčania. Skontrolujte napríklad vlhkosť priestoru, kde ich skladujete – priveľká vlhkosť môže spôsobiť hnitie. Zbytočne ich nepremiestňujte z tepla do chladu a naopak, pretože prudké teplotné rozdiely môžu zemiakom takisto uškodiť. Ideálne sú miesta, kde sa teplota pohybuje medzi 5 až 10 stupňami Celzia.

Inšpirujte sa aj vo videu

Ak vás téma zaujala a chcete sa dozvedieť viac, prípadne si pozrieť ďalšie tipy, ako skladovať zemiaky čo najefektívnejšie, môžete navštíviť YouTube kanál Davis TV a pozrieť si ich video na túto tému:

Ak teda chcete, aby vaše zemiaky vydržali čo najdlhšie v dobrej kondícii, nezabudnite, že popri dodržiavaní chladu, sucha a tmy je tu ešte jeden overený trik: pridajte do blízkosti zemiakov jablká alebo banány. Toto jednoduché opatrenie môže výrazne spomaliť ich klíčenie a vy tak budete mať čerstvé zemiaky vždy poruke – pripravené na varenie akéhokoľvek obľúbeného jedla.