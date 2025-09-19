Už žiadne deravé listy! 5 rastlín, ktoré spoľahlivo odradia slimáky zo záhonu

slimáky
slimáky Foto: depositphotos.com

Slimáky patria medzi najčastejších škodcov v záhrade. Vedia rýchlo zničiť zeleninu, kvety aj bylinky a pre záhradkárov sú veľkou nepríjemnosťou. Aj keď ich nie je možné úplne vyhubiť, existuje viacero spôsobov, ako ich výskyt obmedziť a znížiť škody na úrode.

Jedným z riešení je vysadiť rastliny, ktoré slimákom nevonia, alebo im pripraviť prostredie, ktoré im nebude vyhovovať. Tu sú metódy, ktoré majú reálny základ v praxi.

Aromatické bylinky ako prirodzená ochrana

Niektoré rastliny obsahujú látky s výraznou vôňou či horkou chuťou, ktoré slimáky odrádzajú. Medzi ne patria:

  • tymian
  • šalvia
  • levanduľa
  • palina 
  • kapucínka
  • rebríček

Tieto rastliny môžete vysádzať medzi zeleninu alebo po okrajoch záhonov. Slimákom sa väčšinou vyhnú, no zároveň majú využitie aj pre vás – v kuchyni alebo v bylinkovej lekárničke.

Afrikány a cesnak

Ďalšími známymi rastlinami, ktoré slimákom nevonia, sú afrikány a cesnak. Afrikány navyše pôsobia aj proti niektorým ďalším škodcom. Cesnak môžete využiť nielen ako ochranu záhona, ale aj v kuchyni.

Ich účinok nie je stopercentný, no pri kombinácii s inými opatreniami dokážu prispieť k zníženiu počtu slimákov.

Povrchy, po ktorých slimáky neradi lezú

Slimáky majú mäkké telo a citlivo reagujú na drsné povrchy. Preto sa ťažšie pohybujú po:

  • pilinách
  • piesku
  • ihličí

Ak tieto materiály rozsypete okolo rastlín, slimáky sa im budú vyhýbať. Účinok je však krátkodobý – po daždi alebo silnej rose bariéra stráca efekt a treba ju obnoviť.

Vyvýšené záhony a oplotenie

Slimáky si vždy vyberajú ľahšiu cestu k potrave. Ak máte možnosť pestovať zeleninu vo vyvýšených záhonoch, často sa im tam nedostanú. Ešte spoľahlivejšie je vytvoriť okolo záhonov fyzické bariéry – napríklad nízky plechový pás alebo špeciálne plastové zábrany.

Tieto opatrenia fungujú, pretože slimákom komplikujú prístup.

Správne zalievanie

Slimáky sú najaktívnejšie vo vlhku a po zotmení. Preto je vhodné:

  • zalievať rastliny ráno, aby pôda do večera stihla preschnúť
  • polievať priamo ku koreňom a nie celé plochy záhonov
  • vyhýbať sa prehnojenej pôde s vysokým obsahom dusíka, ktorá slimákom vyhovuje

Takto znížite vlhkosť v noci a obmedzíte ich aktivitu.

Zhrnutie

Úplne sa slimákov v záhrade nezbavíte, pretože sú prirodzenou súčasťou ekosystému. Môžete však kombináciou viacerých metód výrazne obmedziť ich počet:

  • vysádzať aromatické bylinky a rastliny, ktoré neobľubujú
  • využívať afrikány a cesnak
  • vysypať okolo záhonov drsné materiály
  • pestovať vo vyvýšených záhonoch alebo použiť oplotenie
  • polievať skoro ráno a udržiavať pôdu suchšiu

Vďaka týmto opatreniam znížite škody na úrode a slimáky sa budú zdržiavať skôr tam, kde nájdu ľahšie dostupnú potravu.

