Už onedlho to bude mať každý televízor: kvalitatívny skok, ktorý si mnohí všimnú na prvý pohľad

Technológie napredujú tempom, ktoré by ešte pred pár rokmi pôsobilo ako sci-fi. Stačí sa rozhliadnuť po domácnosti – inteligentný televízor, chladnička s pripojením na internet, kávovar ovládaný cez mobil. Digitalizácia prenikla do bežného života a teraz sa chystá ďalší krok, ktorý môže výrazne ovplyvniť to, ako sledujeme obraz na veľkej obrazovke.
Odborníci upozorňujú, že už počas roka 2025 by sa v nových modeloch televízorov mal masovo objaviť nový štandard HDMI 2.2. V technologických kruhoch sa o ňom hovorí ako o zásadnom posune v kvalite prenosu obrazu aj zvuku. Čo to však znamená pre bežného diváka?
Televízory sa vyvíjajú rýchlejšie než kedykoľvek predtým
Ak si dnes kúpite moderný televízor, je dosť možné, že už o pár mesiacov bude na trhu výkonnejšia verzia s vyšším rozlíšením, lepším kontrastom či plynulejším obrazom. Podobne ako pri smartfónoch či notebookoch, aj výrobcovia televízorov reagujú na rastúci dopyt po vyššej kvalite.
Rozlíšenie 4K sa stalo štandardom, 8K sa pomaly dostáva do ponuky prémiových modelov a herný segment tlačí na vyššie snímkové frekvencie. Aby bolo možné tieto nároky technicky zvládnuť, nestačí len kvalitný displej. Kľúčovú úlohu zohráva aj spôsob, akým sa obraz a zvuk prenášajú medzi zariadeniami – a práve tu vstupuje do hry nový štandard HDMI.
Za vývojom tejto technológie stojí organizácia HDMI Forum, ktorá dlhodobo zastrešuje vývoj a certifikáciu rozhraní HDMI. Najnovšia verzia 2.2 má ambíciu pripraviť trh na budúcnosť s extrémne vysokým rozlíšením a dátovo náročným obsahom.
Predstavenie na veľkej scéne: CES v Las Vegas
Novinky zo sveta elektroniky sa tradične predstavujú na podujatiach svetového formátu. Jedným z najvýznamnejších je Consumer Electronics Show v Las Vegas, známe pod skratkou CES. Každý rok tu výrobcovia ukazujú najnovšie televízory, displeje, herné konzoly či audiotechniku.
Práve na tomto veľtrhu sa hovorilo aj o nástupe HDMI 2.2. Okrem samotného zvýšenia prenosovej kapacity sa diskutovalo aj o lepšej synchronizácii obrazu a zvuku a o príprave na budúce generácie obsahu v 8K a dokonca 10K rozlíšení.
Las Vegas tak opäť potvrdilo svoju povesť miesta, kde sa ukazuje budúcnosť spotrebnej elektroniky.
Dvojnásobná šírka pásma: čo to znamená v praxi?
Najvýraznejšou zmenou, ktorú HDMI 2.2 prináša, je výrazne vyššia šírka pásma. Zjednodušene povedané, ide o množstvo dát, ktoré dokáže kábel preniesť za jednu sekundu.
Ak si to predstavíme ako potrubie, staršie štandardy HDMI umožňovali „prietok“ približne 46 gigabitov za sekundu (Gbps). Nová verzia má zvládnuť až 96 Gbps – teda viac než dvojnásobok.
Prečo je to dôležité?
- vyššie rozlíšenie (8K a viac),
- vyššia snímková frekvencia (napríklad 120 Hz a viac),
- kvalitnejší obraz bez kompresie,
- plynulejší herný zážitok,
- lepšia synchronizácia zvuku a obrazu.
Väčšina dnešných televízorov však ešte nedokáže naplno využiť takýto objem dát. Ak teda vlastníte model, ktorý nepodporuje extrémne vysoké rozlíšenia či snímkové frekvencie, rozdiel si pravdepodobne okamžite nevšimnete.
No technologický vývoj sa nezastaví. Rezerva do budúcnosti je práve tým, čo robí z HDMI 2.2 investíciu na dlhšie obdobie.
Nová generácia káblov
S vyššou prenosovou kapacitou prichádza aj potreba nových, výkonnejších káblov. HDMI 2.2 počíta s vylepšenými káblami, ktoré sú konštruované tak, aby zvládli extrémne dátové nároky bez straty kvality.
Tieto káble budú pripravené na:
- 8K a 10K video,
- vysoké obnovovacie frekvencie,
- pokročilé obrazové formáty,
- moderné herné funkcie.
Treba však zdôrazniť, že samotný kábel nestačí. Ak televízor alebo pripojené zariadenie (napríklad herná konzola či počítač) nepodporuje takéto parametre, potenciál novej technológie ostane nevyužitý.
Pre mnohých spotrebiteľov to tak bude najmä o „poistke do budúcnosti“. Skutočný význam sa naplno prejaví až s príchodom ďalšej generácie displejov.
Kedy sa HDMI 2.2 stane štandardom?
Podľa dostupných informácií by sa prvé zariadenia s podporou HDMI 2.2 mali na trhu objaviť už v priebehu tohto roka. Skutočné masové rozšírenie sa však očakáva až s novými modelmi televízorov uvedenými v roku 2025.
Je veľmi pravdepodobné, že do konca roka 2025 bude HDMI 2.2 súčasťou takmer všetkých nových televízorov strednej a vyššej triedy. Podobne ako sa kedysi stal samozrejmosťou prechod z Full HD na 4K, aj tentoraz pôjde o postupný, no nevyhnutný vývoj.
Pre koho bude rozdiel najvýraznejší?
Najviac si zlepšenie všimnú:
- nároční diváci sledujúci obsah v najvyššej kvalite,
- hráči počítačových a konzolových hier,
- fanúšikovia streamovacích služieb v ultra vysokom rozlíšení,
- technologickí nadšenci sledujúci každý detail obrazu.
Pre bežného používateľa, ktorý sleduje televízne vysielanie alebo bežné streamy v 4K, môže byť rozdiel menej dramatický. No s rastúcou kvalitou obsahu sa aj tieto výhody časom stanú viditeľnejšími.
Ďalší krok vpred, ktorý pripravuje pôdu pre budúcnosť
HDMI 2.2 predstavuje významný technologický posun v oblasti prenosu obrazu a zvuku. Dvojnásobná šírka pásma, nové káble a pripravenosť na extrémne vysoké rozlíšenia robia z tohto štandardu základ pre ďalšiu generáciu televízorov.
Otázka nestojí tak, či sa presadí, ale skôr kedy sa stane bežnou súčasťou domácností. Ak sa naplnia očakávania výrobcov, už o niekoľko mesiacov začneme vidieť jeho širšie nasadenie – a rok 2025 môže byť momentom, keď sa HDMI 2.2 definitívne stane novým štandardom.
Pre spotrebiteľov to znamená jediné: televízory budúcnosti budú ešte výkonnejšie, plynulejšie a pripravené na obsah, ktorý si dnes možno ani nevieme naplno predstaviť.