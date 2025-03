Už nikdy vám nepretečie voda z hrnca. Vyskúšajte trik šikovnej gazdinky

Pravdepodobne ste to už zažili aj vy – chvíľka nepozornosti a voda z hrnca sa vám vyleje priamo na sporák. A, samozrejme, stane sa to práve vtedy, keď ste sporák práve dôkladne vyčistili alebo máte na návšteve hostí, ktorých chcete pohostiť chutným obedom. Výsledkom je mrhanie časom pri utieraní a drhnutí pripečených zvyškov. Našťastie, existuje niekoľko trikov, ako podobným situáciám predísť.

Prečo je rozliata voda na sporáku taká nepríjemná?

Voda vystrekujuca z hrnca nemusí vždy znamenať hrozbu, najmä ak máte elektrický alebo sklokeramický sporák. V takomto prípade ide skôr o nepríjemnosť, ktorá vám zaberie veľa času pri čistení. Oveľa horšie však je, ak využívate plynový sporák. Pri pretečení vody môže dôjsť nielen k zhasnutiu plameňa, ale aj k možným nebezpečným situáciám, ak sa voda dostane do horákov či plynových trysiek.

Okrem bezpečnostných rizík sa však môžete pripraviť aj na zdĺhavé odstraňovanie pripálených kvapiek, ktoré ostanú na varnej ploche. Najmä keď varíte napríklad cestoviny, ryžu, zemiaky či vajcia, voda môže s obsahom rýchlo vykypieť a následne sa pripaľovať.

Minimalizujte špliechanie vďaka pokrievkam

Jedným z najjednoduchších opatrení, ako predísť vyskypeniu vody z hrnca, je používanie pokrievok. Keď dáte na hrniec vhodnú pokrievku, varenie je rýchlejšie, čím šetríte energiu aj čas. Dôležité je však ustriehnuť si teplotu, na ktorej varíte, a množstvo vody či surovín vo vnútri hrnca. Prakticky to znamená, že by ste sa nemali od hrnca vzdialiť na dlhší čas a vždy mať varenie aspoň letmo pod kontrolou.

Trik s obyčajnou varechou (plastovou alebo drevenou)

Výnimočne užitočným pomocníkom je plastová varecha, ktorú vložíte priamo do hrnca. Vďaka nej máte istotu, že ak by voda začala kypieť, varecha pomôže predísť pretečeniu. Navyše ju máte vždy poruke na rýchle premiešanie pokrmu a nemusíte ju odkladať na kuchynskú linku, kde by mohla narobiť ďalší neporiadok.

Ak plastovú varechu nemáte, postačí aj drevená. Tú však nesmiete nechať vriacou vodou zaliať príliš dlho, aby nedošlo k jej poškodeniu či nasiaknutiu. Mnohí kuchári drevenú varechu len položia naprieč cez hrniec – voda sa potom často „zastaví“ priamo pod ňou a nevykypí tak ľahko. Dôležité je neskúšať to s kovovým príslušenstvom, pretože by sa mohlo nadmerne zahriať a spôsobiť popáleniny.

Trik s tukom na okraji hrnca

Obzvlášť rýchlo a nepríjemne dokáže voda vykypieť pri varení strukovín (napríklad fazule alebo šošovice). Ak chcete pretečeniu zabrániť, využite osvedčený postup: ešte pred varením potrite vnútorný okraj hrnca malým kúskom masla. Rovnakú službu vám urobí aj olej, masť či iný pokrmový tuk. Ide o niekoľkosekundový úkon, ktorý vás môže zachrániť pred zdĺhavým čistením, keď voda začne peniť a unikať z hrnca práve vo chvíli, keď to najmenej potrebujete.

Overené tipy pre bezpečné a pohodlné varenie

Využívajte časovač : Ak váš sporák nemá zabudovaný časovač, môžete si pomôcť kuchynskou minútkou alebo aplikáciou v mobile.

: Ak váš sporák nemá zabudovaný časovač, môžete si pomôcť kuchynskou minútkou alebo aplikáciou v mobile. Zvoľte vhodné pokrievky : Na trhu existujú otvorené alebo perforované (dierkované) pokrievky, ktoré dovoľujú pare unikať a znižujú riziko prekypenia.

: Na trhu existujú otvorené alebo perforované (dierkované) pokrievky, ktoré dovoľujú pare unikať a znižujú riziko prekypenia. Použite dostatočne veľký hrniec : Väčší hrniec s dostatkom priestoru nad hladinou vody pomôže regulovať vykypenie, obzvlášť pri varení, kde voda pení.

: Väčší hrniec s dostatkom priestoru nad hladinou vody pomôže regulovať vykypenie, obzvlášť pri varení, kde voda pení. Dávkujte primerané množstvo vody: Vyhnete sa tak nebezpečnému „vypeneniu“ a zbytočnému plytvaniu.

Vďaka týmto radám sa už nikdy nebudete musieť báť, že vám voda pri varení nečakane pretečie a pokazí inak príjemný kuchársky zážitok. Niekedy stačí len malá úprava zaužívaných postupov a ušetríte si mnoho zbytočnej práce a nepríjemností. Užívajte si varenie s istotou, že váš sporák ostane čistý a jedlo sa podarí presne tak, ako ste si naplánovali.