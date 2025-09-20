Už nikdy nebudete plakať pri krájaní cibule. Toto je vedecky overený trik, ktorý funguje

Cibuľa patrí medzi základné suroviny v kuchyni. Používame ju do polievok, omáčok, gulášov, mäsových pokrmov, šalátov a dokonca aj pri grilovaní. Mnoho ľudí však krájanie cibule nemá v láske – spôsobuje slzenie očí a pri neopatrnosti hrozí aj porezanie. Ako si teda uľahčiť prácu a zároveň krájať bezpečne?
Prečo cibuľa vyvoláva slzenie?
Pri krájaní cibule sa poškodia jej bunky a uvoľnia sa sírne zlúčeniny. Tie reagujú s enzýmami v cibuli a vytvárajú prchavý plyn známy ako syn-propanetial-S-oxid. Tento plyn sa dostane do očí, kde reaguje s vodou v slznom filme a vytvára slabú kyselinu. Tá dráždi nervové zakončenia a oči reflexne začnú produkovať slzy, aby látku vyplavili.
Ako obmedziť slzenie pri krájaní
Úplne sa tomu zabrániť nedá, ale existuje niekoľko vedecky potvrdených tipov, ktoré účinne pomáhajú:
- Cibuľu pred krájaním vychlaďte – krátky pobyt v chladničke alebo mrazničke spomalí chemické reakcie a uvoľní sa menej dráždivých látok.
- Používajte ostrý nôž – ostrá čepeľ poškodí menej buniek, a teda sa uvoľní menej sírnych zlúčenín.
- Krájajte pod digestorom alebo pri otvorenom okne – prúdenie vzduchu odnesie dráždivý plyn od tváre.
- Mokrý nôž alebo doska – vlhkosť dokáže zachytiť časť prchavých látok a mierne obmedziť ich šírenie.
Bezpečnosť pri krájaní
Najväčším rizikom pri cibuli nie sú slzy, ale porezanie. Platí jednoduché pravidlo:
- Ostrý nôž = bezpečnejší nôž. Tupý sa ľahšie šmykne po šupke a môže spôsobiť poranenie.
- Nože nepatria do umývačky. Horúca voda a agresívne prostriedky narúšajú oceľ a rýchlejšie ju otupujú.
- Správna technika držania – prsty, ktoré držia cibuľu, majte pokrčené a špičky schované. Čepeľ sa tak opiera o kĺby a riziko porezania je minimálne.
Ako krájať cibuľu podľa použitia
- Na gril – väčšie mesiačiky, ktoré držia tvar a neprepadnú roštom.
- Do guláša alebo hustých omáčok – stredne veľké kúsky, ktoré sa počas dlhého varenia rozvaria.
- Do šalátov alebo jedál s krátkou tepelnou úpravou – drobné kúsky alebo tenké plátky, aby nepôsobili príliš výrazne.
- Do vývaru – cibuľa v celku alebo rozpolená, ktorú môžete po varení jednoducho vybrať.
V niektorých domácnostiach sa používa strúhadlo alebo kuchynský sekáčik (napr. elektrický chopper). Je to rýchle riešenie, ak potrebujete cibuľu na veľmi malé kúsky alebo do pomazánok. Pravdou však je, že pri strúhaní sa uvoľní ešte viac šťavy a tým aj dráždivých látok, takže slzenie môže byť silnejšie.