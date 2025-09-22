Už nikdy nebudete lúpať cesnak po jednom! Tento trik vám ušetrí desiatky minút v kuchyni

Cesnak je neodmysliteľnou súčasťou slovenskej i českej kuchyne. Pridáva sa do polievok, omáčok, mäsa, nátierok či marinád a mnohí si bez neho nevedia predstaviť nedeľný obed. Okrem výnimočnej chuti má aj nespočetné množstvo zdravotných benefitov. Jedinou nevýhodou býva lúpania – zdĺhavé, otravné a niekedy aj nepríjemné, najmä ak potrebujete väčšie množstvo strúčikov naraz. Našťastie existuje jednoduchý trik, ktorý vám ušetrí čas aj nervy.
Prečo je cesnak taký zdravý?
Pravidelná konzumácia cesnaku pôsobí ako prirodzená prevencia proti vírusovým ochoreniam. Posilňuje imunitu, zvyšuje odolnosť organizmu a dodáva telu cenné vitamíny a minerály. Mnohí ho považujú za prírodné antibiotikum a antiseptikum – pomáha bojovať proti baktériám, čistí krv, podporuje trávenie a zároveň pôsobí detoxikačne.
Lekári aj bylinkári často odporúčajú zjesť aspoň jeden strúčik cesnaku denne. V období chrípok a nachladnutí alebo počas rekonvalescencie po chorobe platí, že čím viac cesnaku prijmete, tým lepšie pre vaše zdravie. Aby vás ale neodradilo zdĺhavé lúpania, hodí sa poznať niekoľko trikov.
Najrýchlejšie lúpanie cesnaku – trik s miskami
Na tento spôsob budete potrebovať dve kovové misky. Hlávku cesnaku vložte do jednej, druhou ju zakryte a energicky traste približne 20 sekúnd. Šupky sa samé oddelia a vy získate čisté strúčiky pripravené na ďalšie spracovanie. Ak nemáte po ruke kovové misky, rovnako dobre poslúži uzatvárateľná plastová nádoba alebo zaváraninový pohár.
Horká voda ako pomocník
Ak sa vám nechce triasť miskami, môžete vyskúšať aj metódu s horúcou vodou. Hlávku cesnaku najprv rozdeľte na jednotlivé strúčiky a tie na chvíľu ponorte do horúcej vody. Po krátkom namočení sa šupka uvoľní a pôjde dolu oveľa ľahšie.
Mikrovlnka alebo panvica
Ďalším rýchlym riešením je mikrovlnná rúra. Strúčiky vložte na tanier a nechajte ich zahriať asi 20 sekúnd. Teplo spôsobí, že sa šupka od strúčika oddelí a jej odstránenie bude hračka. Podobný efekt dosiahnete aj na suchej panvici – krátke opraženie cesnaku uľahčí lúpanie.
Ak vám nevadí, že strúčiky zostanú čiastočne rozdrvené, môžete použiť široký kuchynský nôž alebo malý sekáčik. Tlak noža naruší šupku a tá sa uvoľní prakticky okamžite. Tento postup sa hodí najmä vtedy, keď cesnak aj tak plánujete ďalej sekať alebo drviť.
Tip na využitie – cesnaková šťava
Keď už budete mať cesnak rýchlo olúpaný, môžete si pripraviť aj domácu cesnakovú šťavu. Potrebujete približne sedem hlávok, ktoré odšťavíte a šťavu uskladníte v chladničke. Užívajte trikrát denne jednu lyžicu zmiešanú so 100 ml mlieka. Tento starý recept je osvedčený pri virózach, slabosti organizmu či pri prvých príznakoch prechladnutia.
Vďaka týmto jednoduchým trikom sa z otravných desiatok minút stane len pár sekúnd práce. Cesnak tak budete mať vždy pripravený rýchlo, čisto a bez zbytočného trápenia.