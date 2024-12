Už máte pokrk mandarinky? Nemusíte ich hneď vyhadzovať, spravte si z nich vynikajúci Vianočný punč. Zvládne to každý

Mandarínky na stole a vy neviete, čo s nimi? Namiesto obyčajného lúpania si z nich pripravte neodolateľný vianočný punč, ktorý premení vašu obývačku na sviatočnú oázu plnú vône a pohody. Tento jednoduchý recept zvládne aj začiatočník a stane sa neoddeliteľnou súčasťou vašich zimných večerov.

Vianočný punč je symbolom vianočných trhov, stretnutí s priateľmi a pohodových rodinných večerov. Väčšinou sa pripravuje z červeného vína, doplnený o hrejivé korenie ako je skořica, klinčeky, badián a kardamóm. Pridávame sladké hrozienka, med a občas aj ďalšie druhy ovocia. Tentokrát sa pozrieme na verziu s mandarínkami, ktorá prináša sviežu ovocnú chuť a prekvapí vás svojou jedinečnosťou. Navyše, ak tento lahodný nápoj naplníte do sklenenej fĺše a ozdobíte mašľou, máte originálny darček, ktorý určite poteší.

Prečo si vybrať mandarínky?

Mandarínky nie sú len chutné, ale sú hotové poklady plné vitamínov a živín. Obsahujú vysoké množstvo vitamínu C, ktorý posilňuje imunitu, a provitamín A, ktorý pomáha udržiavať pokožku zdravú a sviežu. Biele vlákna pod šupkou obsahujú nobiletín, látku podporujúcu spaľovanie tukov a zdravie pečene. Okrem toho sú mandarínky výdatným zdrojom draselných iônov a vápnika, ktorý je nevyhnutný pre silné kosti a zdravé srdce.

Recept na alkoholický mandarínkový punč

Na začiatok si pripravte šťavu z 5 až 6 šťavnatých mandarínok. Použite ručný lis alebo elektrický odšťavovač, aby ste z ovocia vyžímali maximum. Šťavu nalejte do hrnca, kde ju postupne zmiešate s narezánymi kúskami mandarínok (zhruba rovnaké množstvo). K ovocnej zmesi pridajte 3 tyčinky celej skořice, 1 čajovú lyžicu mletého zázvoru, štipku klinčeka a 4 hviezdičky badiánu.

Do hrnca vlejte 250 ml jablkového džúsu a 200 ml tmavého rumu. Sladkosť nápoja upravte podľa chuti pridaním trstinového cukru alebo medu. Zmes privedieme k varu a na miernom ohni varíme asi 10 minút. Po dovarení punč podávame horúcy, ozdobený plátkami čerstvých mandarínok a kôrou. Ak vám niečo zostane, stačí punč naliať do uzatvárateľných fĺší a uložiť do chladu.

Nealkoholický mandarínkový punč

Pre tých, ktorí preferujú nealko verziu, je tu jednoduchá a chutná alternatíva. V hrnci privedieme k varu 300 ml vody spolu s dvomi tyčinkami skořice. Po zovretí vody pridajte drvený sušený šípok alebo použite šípkový čaj. Luhujte približne 7 minút a potom odvar preceďte. Do horúceho odvaru pridajte šťavu z 4 mandarínok a dve lyžice medu. Znovu privedieme k varu a tesne pred podávaním pridáme štipku mletej skořice. Servírujte s plátkami čerstvých mandarínok a kôrou na ozdobu.

Pomarančová varianta

Ak nemáte mandarínky, rovnaký recept môžete prispôsobiť pomarančom. Chuť bude mierne horkastejšia, no rovnako osviežujúca a lahodná. Punč z pomarančov môžete doplniť aj hviezdičkami anísu pre extra arómu.

Ak chcete vidieť postup krok za krokom, odporúčame pozrieť si toto video na YouTube kanáli Albert ČR: Mandarinkový punč. Video vám ukáže presný postup a tipy na dokonalú chuť.