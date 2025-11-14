Už ich môžeme vidieť aj na Slovensku. Keď sa objavia vo vzduchu, zachovajte pokoj

Možno ste už na dvore, v parku alebo dokonca na balkóne zazreli malého rýchleho návštevníka, ktorý na prvý pohľad pripomína kolibríka. Je veľký len niekoľko centimetrov, pohybuje sa neuveriteľnou rýchlosťou a jeho krídla vibrujú tak prudko, že sa pred očami menia na rozmazanú škvrnu. Keď sa pritom vznáša pri kvete a vysúva dlhý sosák, pôsobí ako exotický vtáčik z dokumentárneho filmu. Mnohých preto poriadne prekvapí. O akého živočícha ide – a ako sa pri stretnutí s ním správať?
Nie je to vták, ale motýľ s prezývkou „európsky kolibrík“
Ak v záhrade spozorujete malého operenca, ktorý nie je operencom, nemusíte sa zľaknúť. V skutočnosti ide o neškodného, ale veľmi zvláštne pôsobiaceho motýľa – lišaja marinkového (Macroglossum stellatarum). Je to druh, ktorý si vďaka svojmu nezameniteľnému spôsobu letu a vzhľadu vyslúžil prezývku „európsky kolibrík“.
Na videu od youtubera Mareka Černého (MC-film) si môžete pozrieť jeho fascinujúci let zblízka:
Motýľ, ktorý dokáže človeka zaskočiť
Lišaj marinkový dokáže spôsobiť poriadny údiv aj tým, ktorí majú o hmyze prehľad. Nie je drobný ako väčšina motýľov, na aké sme zvyknutí – pôsobí robustnejšie a mimoriadne živo. Rozpätie jeho krídel dosahuje okolo 4–5 centimetrov a telo má pokryté jemnými chĺpkami. Predné krídla sú skôr nenápadné, hnedosivé s tmavšími pásmi, no zadné sa počas letu zablysnú výraznou oranžovou farbou.
Čo ho robí tak jedinečným?
Tento živočích je doslova majstrom vzdušnej akrobacie. V Európe len ťažko nájdete motýľa, ktorý by sa pohyboval podobne. Dokáže sa zastaviť na jednom mieste, vznášať sa pred kvetom a presúvať sa medzi rastlinami s precíznou rýchlosťou. Jeho krídla kmitajú až 70-krát za sekundu, takže pri lete vydáva jemné bzučanie. Práve to je dôvod, prečo si ho mnohí mýlia s vtáčikom – vizuálne aj zvukovo pôsobí ako kolibrík, aj keď je to stále len motýľ.
Teplomilný druh, ktorý si našiel u nás nový domov
Lišaj marinkový bol kedysi vnímaný ako návštevník zo zahraničia. Pochádza z južnej Európy, severnej Afriky a častí Ázie, no v posledných rokoch sa v našich končinách objavuje čoraz častejšie. Dôvodom je najmä postupné otepľovanie a miernejšie zimy, ktoré mu umožňujú nielen prežiť, ale aj usadiť sa a rozmnožovať.
Z motýľa, ktorý mal Slovensko len „na trase“, sa stáva druh, ktorý sa u nás stabilne vyskytuje. Nie je preto výnimočné stretnúť ho aj v chladnejších mesiacoch. Zvykne totiž prezimovať v teplejších zákutiach ľudských príbytkov – v skleníkoch, garážach či na presklených verandách.
Ako si ho môžete prilákať?
Ak patríte k ľuďom, ktorí radi pozorujú prírodu zblízka, môžete mu vytvoriť vhodné podmienky. Najlepším spôsobom je vysadiť rastliny bohaté na nektár. Lišaj miluje kvety s hlbokým kalichom, do ktorého sa zmestí jeho dlhý sosák.
Medzi jeho obľúbené rastliny patria:
- petúnie
- levanduľa
- rozrazil (veronika)
- ibištek
- hluchavka
- lipkavec
Čím pestrejšia kombinácia kvitnúcich rastlín bude na vašej záhrade, tým väčšia šanca, že sa u vás zastaví.
Čo robiť, keď sa objaví priamo pri vás?
Stretnutie s „mini kolibríkom“ je zážitok, ktorý stojí za to. Najmä pri prvom kontakte človek často nevie, či má ísť bližšie alebo cúvnuť. Reakcia je však jednoduchá – zostaňte pokojní a nerobte prudké pohyby.
Lišaj je úplne neškodný:
- nemá žihadlo,
- nehryzie,
- neublíži človeku ani zvieratám.
Hoci môže lákať predstava, že ho chytíte do rúk, určite to nerobte. Motýlie krídla sú extrémne citlivé a ľahko by ste ich poškodili. Nechajte ho lietať – jeho elegantný, presný a takmer umelecký pohyb stojí za pokojné pozorovanie.
Jeho prítomnosť znamená, že vaša záhrada prosperuje
Ak sa u vás objaví lišaj marinkový, je to vlastne kompliment od prírody. Tento druh si vyberá len miesta, kde je dostatok potravy a kde je prostredie ekologicky vyvážené. Je to znak, že vaša záhrada je zdravá, plná života a ponúka pestrú paletu rastlín, ktoré dokážu prilákať aj náročnejšie druhy hmyzu.
Malý zázrak, ktorý môžete mať rovno pred domom
Lišaj marinkový je krásnym príkladom toho, ako sa príroda dokáže prispôsobovať a prekvapiť aj v miestach, kde by sme to ešte pred pár rokmi nečakali. Ak sa vám ho podarí zazrieť, neberte to ako niečo obyčajné. Je to drobný, no fascinujúci dôkaz toho, že aj v bežnej záhrade sa môžu odohrávať malinké prírodné divadlá.