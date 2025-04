Už čoskoro to bude mať takmer každý nový televízor: Priepastný rozdiel v kvalite, ktorý prinesie HDMI 2.2

Moderné technológie sa neustále vyvíjajú a prenikajú do všetkých oblastí nášho života. Dôkazom sú „inteligentné“ zariadenia rôznych kategórií – od smart chladničiek až po automatizované kávovary či práve televízory, ktoré sa stávajú čoraz pokročilejšími. Preto asi neprekvapí, že ďalšou veľkou inováciou bude v blízkej budúcnosti technológia s názvom HDMI 2.2, o ktorej odborníci tvrdia, že do roku 2025 pravdepodobne nebude chýbať v žiadnom novom televíznom prijímači. Niet divu, že sa o nej čoraz viac hovorí na rôznych technologických fórach a výstavách.

Neustály posun vpred

Žijeme v období, keď sa technický pokrok prejavuje raketovou rýchlosťou v každom segmente. Kúpime si najnovší mobilný telefón – a o niekoľko týždňov na trh príde jeho ešte výkonnejší nástupca. Rovnaká realita vládne aj vo svete televízorov, kde sa výrobcovia snažia neustále prichádzať s lepším rozlíšením, kvalitnejším obrazom a novými funkciami.

Súčasné „inteligentné“ televízory ponúkajú okrem streamovacích služieb aj integráciu rôznych aplikácií, možnosť prepojenia s ďalšími smart zariadeniami či hlasové ovládanie. Spolu s tým sa však rozširuje aj ponuka príslušenstva a štandardov, ktoré majú zlepšiť zážitok diváka pri sledovaní televízie či pri hraní hier. Jedným z týchto nových štandardov je práve HDMI 2.2 – najčerstvejší prírastok do rodiny HDMI, vyvíjaný organizáciou, ktorá stojí za kompletným radom HDMI technológií.

HDMI 2.2 a jeho príchod

V posledných rokoch sme boli svedkami veľkolepých technologických udalostí, akými sú napríklad odovzdávanie filmových Oscarov alebo prestížny veľtrh CES (Consumer Electronics Show) v Las Vegas. Práve na týchto fórach výrobcovia radi predstavujú svoje čerstvé inovácie a nápady. A keďže vývoj ide stále dopredu, HDMI 2.2 sa logicky stalo „horúcou“ témou posledných výstav.

Popri predstavení nových HDMI káblov sa v rámci HDMI 2.2 zdôraznili aj kľúčové zmeny v oblasti synchronizácie či rozšírenej prenosovej kapacity. Čo konkrétne to však znamená pre bežných ľudí? A naozaj je tento štandard taký prelomový, aby sa stal bežnou súčasťou televízorov do roku 2025?

Výrazne vyššia šírka pásma

Zrejme najvýznamnejšou novinkou, ktorú HDMI 2.2 prináša, je zvýšená šírka pásma. Predstavte si ju ako širší vodovodný potrubný systém: ak je potrubie priestornejšie, dokáže za krátky čas prepustiť oveľa väčší objem vody. V prípade HDMI sa „vodou“ myslia digitálne dáta – predovšetkým obraz a zvuk.

V praxi to znamená, že HDMI 2.2 dokáže prenášať ešte väčšie objemy dát naraz a pri vyššej rýchlosti než predchádzajúce verzie. Hovorí sa o 96 Gbps, čo je oproti predchádzajúcim 46 Gbps takmer dvojnásobok. Väčšina televízorov a zariadení na trhu síce dnes ešte nedokáže na sto percent využiť takéto maximum, no je zrejmé, že do budúcnosti to môže byť rozhodujúca rezerva, najmä ak prihliadneme k postupnému nástupu 8K a potenciálne aj 10K rozlíšenia.

Nové a vylepšené káble

S rozšírením šírky pásma prirodzene súvisí aj potreba prispôsobených káblov, ktoré dokážu zvládnuť vysoké rýchlosti prenosu. HDMI 2.2 preto počíta s novým, vylepšeným káblom, ktorý bude pripravený na prenos obrazu vo veľmi vysokom rozlíšení a pri výrazne vyšších snímkových frekvenciách.

Tu však treba podotknúť, že ak váš televízor alebo zdroj signálu (napríklad herná konzola) nepracuje vo formáte, ktorý vyžaduje také extrémne prenosové kapacity, reálny prínos špičkového kábla si zatiaľ nemusíte naplno vychutnať. Inými slovami, ak nemáte televízor s podporou 8K alebo veľmi vysokých FPS, môže sa stať, že plný potenciál HDMI 2.2 ostane nevyužitý. Na druhej strane, investícia do takýchto káblov môže byť investíciou do budúcnosti, ak plánujete televízor či iné zariadenia neskôr obmeniť.

Kedy očakávať masové rozšírenie?

Vynára sa logická otázka: Kedy uvidíme HDMI 2.2 úplne všade? Technologické vylepšenia tohto typu si vyžadujú určitý čas, kým sa stanú bežnou súčasťou každodennej elektroniky. Podľa dostupných informácií by sa HDMI 2.2 mohlo objaviť už v prvých komerčných zariadeniach v priebehu tohto roka, no reálny „boom“ sa očakáva až od ďalšej generácie televízorov, ktoré prídu na trh v budúcom roku.

Odborníci dokonca predpovedajú, že do roku 2025 by už väčšina nových televízorov mala disponovať HDMI 2.2 ako štandardnou výbavou, podobne ako sa dnes HDMI 2.0 a 2.1 stali samozrejmosťou vo väčšine kvalitných modelov. Pre náročných divákov, ktorí vyžadujú bezchybné zobrazenie, plynulý obraz pri vysokých snímkových frekvenciách alebo detailné 8K rozlíšenie, bude rozdiel oproti starším verziám určite priepastný.

Pre koho je HDMI 2.2 najväčším prínosom?

Zatiaľ čo priemerný divák, ktorý sleduje bežné televízne vysielanie, si možno markantný posun nevšimne, nároční používatelia a nadšenci moderných technológií už určite zbystria pozornosť.

Hráči počítačových hier : Tu je kľúčová plynulosť obrazu a rýchla odozva. Vysoké snímkové frekvencie v kombinácii s vysokým rozlíšením vyžadujú masívny prenos dát, ktorý HDMI 2.2 dokáže zabezpečiť.

Milovníci streamovacích služieb v 4K a 8K : Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ či iné platformy neustále rozširujú ponuku prémiového obsahu vo vysokom rozlíšení. Ak máte televízor, ktorý podporuje takýto obraz, HDMI 2.2 dokáže sprostredkovať vysokokvalitný prenos signálu bez obmedzení, ktoré by mohli spôsobovať staršie verzie HDMI.

Profesionálne využitie: Grafickí dizajnéri, videoeditori či iní profesionáli, ktorí pracujú s videom vo vysokom rozlíšení, tiež ocenia výhody novej technológie najmä pri veľkých monitoroch alebo špeciálnych prezentačných paneloch.

Oplatí sa čakať alebo kupovať hneď?

Podobne ako pri každej novinke, aj v prípade HDMI 2.2 je legitímna otázka, či sa oplatí s kúpou nového televízora počkať, alebo treba konať hneď. Ak momentálne nevlastníte zariadenie schopné pracovať s 8K či vysokými snímkovými frekvenciami, nevyužijete naplno potenciál tohto štandardu. Ak sa však chystáte na väčšiu technologickú modernizáciu svojho domova, môže byť rozumné pri kúpe televízora sledovať, či má podporu HDMI 2.2.

Výrobcovia sa snažia prilákať zákazníkov najmodernejšími funkciami, a tak je veľmi pravdepodobné, že čoskoro uvidíme modely s veľkou nálepkou „HDMI 2.2 Ready“. Ako rýchlo tento štandard plne vytlačí staršie verzie, bude záležať najmä na dopyte a finančných možnostiach ľudí. Spomínaný rok 2025 sa však javí ako reálny časový horizont, kedy by HDMI 2.2 mohla byť úplnou samozrejmosťou.

Zhrnutie

HDMI 2.2 je ďalší krok vo vývoji televíznych technológií, ktorý sľubuje väčšiu šírku pásma, vylepšenú synchronizáciu a podporu pre nové, výkonnejšie káble. To všetko umožní prenos extrémne vysokého rozlíšenia a plynulý obraz aj pri veľmi vysokých snímkových frekvenciách.

Z pohľadu bežného spotrebiteľa sa možno spočiatku bude zdať, že ide o „nadbytočný luxus“, ktorý v praxi nevyužije. Napriek tomu sú výrobcovia presvedčení, že s rozmachom 8K televízorov a dynamickým rastom ponuky vysokokvalitného streamovacieho obsahu sa tento štandard rýchlo presadí a postupne sa stane nevyhnutnou súčasťou moderných TV prijímačov.

Ak teda premýšľate nad kúpou nového televízora a chcete mať istotu, že budete pripravení aj na technologickú budúcnosť, HDMI 2.2 by mal byť jeden z parametrov, na ktoré sa pri výbere zamerať. Očakáva sa, že prvé väčšie nasadenie tejto technológie uvidíme už v najbližších mesiacoch, a najneskôr v roku 2025 by mala byť štandardom v takmer každom novom modeli.

Nech už bude váš prístup k najnovším trendom akýkoľvek, jedno je isté: televízny svet sa posúva vpred míľovými krokmi. A akákoľvek technológia, ktorá nám dokáže sprostredkovať lepšiu kvalitu obrazu či rýchlejší prenos signálu, má šancu naplno sa ujať – stačí, aby ju podporili poprední výrobcovia a spotrebitelia, ktorí už dnes radi siahajú po tom najmodernejšom na trhu.