Uteráky ako z hotela? Vyskúšajte tekutý glycerín namiesto aviváže

Ak túžite po mäkkých a nadýchaných uterákoch alebo oblečení, ktoré pôsobí rovnako príjemne ako v luxusnom hoteli, existuje jednoduchý a nenápadný trik. Mnohí ľudia síce siahajú po aviváži, no tá má aj svoje nevýhody. Existuje však alternatíva: tekutý glycerín. Dá sa kúpiť v lekárni za približne 30 Kč za malé balenie a pri praní dokáže hotové zázraky.

Prečo zvažovať inú možnosť namiesto aviváže?

Aviváže sa síce tešia obrovskej popularite najmä vďaka výraznej vôni a schopnosti zjemniť textílie, no ich časté používanie má viacero negatív. V prvom rade nie sú práve lacné, čo pri pravidelnom praní môže znamenať dodatočnú finančnú záťaž. Ďalším problémom je fakt, že pri nedostatočnom vyplákaní aviváž znižuje savosť uterákov a utierok. Rovnako môže skracovať životnosť textilu, pretože sa hromadí v tkaninách a časom ich oslabuje.

Nevýhody sa netýkajú len samotného prádla. Zvyšky aviváže sa môžu usádzať aj v práčke, čo často vedie k vytváraniu nánosov a vzniku plesní v jej vnútri. Okrem toho môže aviváž spôsobovať alergie alebo podráždenie pokožky, a preto sa neodporúča používať pri praní detského oblečenia, prikrývok či posteľnej bielizne pre najmenších. Z environmentálneho hľadiska treba spomenúť aj chemikálie a mikroplasty, ktoré sa takto dostávajú do prírody a zaťažujú životné prostredie.

Klasický ocot ako tradičné riešenie

Na zjemnenie prádla sa už dlho používa obyčajný ocot – či už biely, alebo zemiakový. Ocot nielen neutralizuje zvyšky pracích prostriedkov, ale aj prehlbuje farby, dokáže odstrániť rôzne usadeniny v práčke a celkovo šetrne čistí bielizeň. Jeho koncentrácia sa pohybuje spravidla od 5 % do 8 %, hoci sa dá naraziť aj na silnejšie verzie určené špeciálne na čistenie (10 – 12 %) alebo priemyselné octy s koncentráciou vyššou ako 20 %. Nie každý však ocot pri praní toleruje kvôli vôni alebo obavám z agresívnejšieho pôsobenia na niektoré typy textílií.

Tekutý glycerín – jemný a spoľahlivý „zmäkčovač“

Ak hľadáte ešte jemnejší spôsob, ako dosiahnuť hebkosť uterákov či oblečenia, vyskúšajte tekutý glycerín (glycerol). Ide o číru prírodnú tekutinu, ktorá môže mať rôzny pôvod, no vo všeobecnosti nespôsobuje alergie ani podráždenie. Dokonca sa odporúča aj pri praní bielizne pre malé deti a dojčatá.

Tekutý glycerín zoženiete v lekárňach, obchodoch s eko produktmi či v internetových obchodoch. Cena je skutočne prijateľná: menšie, približne 200 ml balenie môže stáť okolo 30 Kč, väčšie litrové fľaše zas asi 100 Kč. Na jednu várku prania postačia dve až tri polievkové lyžice glycerínu pridané priamo do priehradky na aviváž alebo do bubna. Nemusíte sa obávať žiadnej zvláštnej vône ani rizika, že by sa látka nepríjemne usádzala na textíliách.

Všestranné využitie glycerínu

Popri praní možno glycerín využiť aj inými kreatívnymi spôsobmi v domácnosti. Dá sa z neho vyrobiť napríklad tekuté mydlo či dokonca domáci šampón. Deti ocenia aj fact, že z glycerínu vznikne výborná zmes do bublifukov: stačí pridať lyžicu do mydlového roztoku a bubliny vydržia dlhšie a neprasknú tak rýchlo.

Aviváže síce voňajú, no môžu znižovať savosť a životnosť bielizne.

Ocot je stáročiami overená metóda, no nie vždy každému vyhovuje.

Glycerín je lacný, jemný k pokožke a dokáže spoľahlivo zmäkčiť prádlo.

Pri dávkovaní stačia dve až tri polievkové lyžice pridané priamo do prania.

Navyše ho viete využiť aj na výrobu šampónu, mydla či bublifuku pre deti.

Ak teda hľadáte cenovo dostupný, šetrný a overený spôsob, ako získať uteráky nadýchané takmer ako v hoteli, glycerín môže byť tou správnou voľbou. Vynechajte ťažko parfémované aviváže a doprajte si sviežu mäkkosť bielizne bez zbytočnej chémie.