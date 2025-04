Úsporný spotrebič spoznáte za päť sekúnd. Jediný údaj vám prezradí pravdu

Pri nákupe nového elektrospotrebiča je pre mnohých ľudí prvotným kritériom cena či značka. Málokto však hneď venuje pozornosť energetickým štítkom, ktoré môžu podstatne ovplyvniť nielen chod vašej domácnosti, ale aj mesačné účty. Prečo by ste teda mali sledovať tie písmená a farebné pruhy priložené k výrobkom, a aké dôležité informácie vám dokážu poskytnúť?

Čo je to energetický štítok

Energetické štítky boli zavedené s cieľom pomôcť spotrebiteľom ľahšie odhadnúť reálnu spotrebu elektriny (a pri vybraných spotrebičoch aj vody). Každý výrobok tak musí byť podľa platnej legislatívy označený triedou, ktorá sa uvádza písmenami od A (najúspornejšie) až po G (najmenej úsporné). Pre lepšiu orientáciu sa toto písmeno kombinuje s farebnou škálou od zelenej po červenú.

Okrem toho štítok často uvádza aj ďalšie údaje, napríklad:

Pri práčkach: spotrebu vody a dĺžku pracieho cyklu.

Pri umývačkách riadu: ročnú spotrebu vody a elektriny.

Pri televízoroch a prehrávačoch: spotrebu energie v pohotovostnom (stand-by) režime.

Vďaka energetickým štítkom tak získate nielen rýchly prehľad o tom, či je výrobok šetrný k životnému prostrediu, ale aj indíciu, či bude vaša peňaženka zaťažená vysokými výdavkami za energie.

Prečo sa menili kategórie

V minulosti sa v obchodoch objavovali označenia ako A+, A++ alebo dokonca A+++. Tento systém sa však prehľadával čoraz ťažšie a mohlo byť mätúce určiť, ktorá trieda je vlastne najlepšia. Preto sa škála opäť zjednodušila na A až G, čím sa spotrebiteľom ponúka prehľadnejší spôsob, ako rýchlo posúdiť efektivitu spotrebiča.

Zásadná zmena spočíva tiež v tom, že parametre pre triedu A sú v súčasnosti prísnejšie. Mnohé spotrebiče, ktoré kedysi dosahovali označenie A+, môžu byť podľa nových noriem zaradené nižšie, napríklad do triedy C či D. To neznamená, že by sa zhoršila ich kvalita – skôr je to ukážka toho, ako sa normy časom sprísňujú a výrobky musia plniť náročnejšie kritériá.

Čo všetko môžete na štítku nájsť

Ročná spotreba (kWh) : Základný údaj, ktorý vám napovie, aké náklady môžete očakávať.

: Základný údaj, ktorý vám napovie, aké náklady môžete očakávať. Informácie o spotrebe vody : Sú dôležité najmä pri práčkach a umývačkách riadu, keďže voda tiež predstavuje dôležitú položku v rodinnom rozpočte.

: Sú dôležité najmä pri práčkach a umývačkách riadu, keďže voda tiež predstavuje dôležitú položku v rodinnom rozpočte. Hlučnosť : Pre citlivejších používateľov môže byť pri bežnej prevádzke (napríklad pri sušičkách bielizne či práčkach) dôležité vedieť, akú intenzitu hluku zariadenie dosahuje.

: Pre citlivejších používateľov môže byť pri bežnej prevádzke (napríklad pri sušičkách bielizne či práčkach) dôležité vedieť, akú intenzitu hluku zariadenie dosahuje. Dĺžka cyklu alebo režimu: Môže sa objaviť pri práčkach či umývačkách. Čím kratší cyklus s nízkou spotrebou, tým efektívnejšie hospodárenie s energiami.

Ako vám pomôže európska databáza

Aby štítky slúžili ešte lepšie, existuje aj európska databáza. Tá zhromažďuje informácie o všetkých spotrebičoch dostupných na európskom trhu. Na samotnom štítku väčšinou nájdete aj malý QR kód, ktorý vás po načítaní smartfónom presmeruje priamo k záznamu daného výrobku.

V databáze môžete:

Porovnávať rôzne modely: Ak hľadáte práčku či televízor s určitými parametrami, databáza vám pomôže zúžiť výber alebo nájsť najúspornejší kus. Skontrolovať staršie spotrebiče: Ak máte doma výrobok, ktorý už má pár rokov, zadaním jeho výrobného čísla zistíte, do akej triedy by dnes podľa aktuálnych kritérií spadal. Overiť spotrebu či hladinu hluku: Nájdete tu aj detaily, ktoré sa na skrátený štítok nemusia celé zmestiť.

Kedy starší spotrebič vymeniť

Mnoho ľudí si po zistení skutočných údajov o spotrebe kladie otázku, či by nemali starší spotrebič nahradiť novým. Rozhodnutie závisí od viacerých faktorov:

Frekvencia používania : Čím častejšie zariadenie funguje, tým viac energie sa spotrebuje. Ak napríklad staršiu, energeticky náročnejšiu chladničku používate bez prestávky, prechod na úspornejší model môže byť značnou úsporou.

: Čím častejšie zariadenie funguje, tým viac energie sa spotrebuje. Ak napríklad staršiu, energeticky náročnejšiu chladničku používate bez prestávky, prechod na úspornejší model môže byť značnou úsporou. Technický stav : Ak starý spotrebič často vyžaduje servisné zásahy alebo sa blíži ku koncu svojej životnosti, investícia do nového môže byť efektívnejšia.

: Ak starý spotrebič často vyžaduje servisné zásahy alebo sa blíži ku koncu svojej životnosti, investícia do nového môže byť efektívnejšia. Náklady na energie: Porovnajte si, aký rozdiel prináša konkrétna úspora vo vašich mesačných faktúrach. Zohľadnite tiež, koľko by stál nový spotrebič a za aký čas sa vám táto investícia môže vrátiť.

Zhrnutie

Energetické štítky sú tu na to, aby nám uľahčili voľbu spotrebiča, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a z dlhodobého hľadiska pomáha znižovať účty za elektrinu. Vďaka zrozumiteľnej škále od A po G (a príslušným farebným pásom) sa dá na prvý pohľad spoznať, ktoré zariadenie je najefektívnejšie. Navyše, databáza predstavuje komplexný zdroj, kde si môžete porovnať ponuky a získať podrobné informácie o všetkých modeloch, ktoré spadajú do vášho zorného poľa.

Ak vám záleží na ekológii aj na rodinnom rozpočte, venovať pár minút skúmaniu energetických štítkov sa určite oplatí. S trochou pozornosti tak dokážete pri nákupe nového spotrebiča efektívne ušetriť a zároveň prispieť k udržateľnému fungovaniu vašej domácnosti.