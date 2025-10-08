Ušetrite stovky eur ročne na kúrení. Stačí malá, ale účinná zmena

Ceny energií sú stále vysoké a mnohí ľudia sa pri začiatku vykurovacej sezóny pýtajú, ako znížiť náklady na teplo, bez toho, aby doma mrzli. Väčšina riešení pritom vyžaduje investíciu – nový kotol, moderný termostat či zateplenie okien. Existuje však jednoduchý a takmer bezplatný trik, ktorý dokáže priniesť citeľné úspory. Stačí sa postarať o to, aby vaše radiátory boli čisté a v dobrej kondícii.
Bežná chyba, ktorá stojí peniaze
Mnoho domácností robí rovnakú chybu: keď chcú ušetriť, len stíši kúrenie a navlečú sa do svetrov. To síce pomôže znížiť spotrebu, no komfort z bývania ide rýchlo dolu vodou. Studené ruky, vlhko v byte a nepríjemný pocit chladu rozhodne nie sú ideálne riešenie.
Ak chcete šetriť efektívnejšie, bez obmedzovania pohodlia, mali by ste skontrolovať, ako sú na tom vaše radiátory. Práve v nich sa často skrýva dôvod, prečo kúrenie nefunguje tak, ako by malo – a prečo platíte viac, než je nutné.
Zabudnutá údržba: prach a špina v radiátoroch
Kým pravidelne utierame prach na policiach, vysávame koberce či umývame podlahu, radiátory si väčšina z nás nevšíma. Niektorí ich nevyčistili doslova celé roky. A to je chyba, ktorá sa časom prejaví nielen na účinnosti kúrenia, ale aj na vašich účtoch.
V útrobách radiátorov sa usádza vrstva prachu, vlasov a drobných nečistôt. Táto vrstva pôsobí ako izolácia – teplo z radiátora sa horšie dostáva do priestoru, takže musíte kúrenie pustiť na vyšší výkon, aby ste dosiahli rovnakú teplotu. A to znamená vyššiu spotrebu energie.
Preto sa odporúča radiátory vyčistiť aspoň raz ročne, ideálne pred začiatkom vykurovacej sezóny. Tento jednoduchý úkon vám môže priniesť úsporu až niekoľko desiatok eur ročne.
Ako vyčistiť radiátor – krok za krokom
Čistenie radiátora nie je vôbec zložité a zvládne ho každý.
Najskôr z radiátora utrite prach – stačí navlhčená handrička alebo prachovka. Dôležité je však dostať sa aj do vnútra medzi rebrá, kde sa prach najviac hromadí. Ak máte po ruke dlhý kefový nástavec alebo úzky čistiaci kartáč, ide to veľmi jednoducho.
Ak nie, môžete si pomôcť aj obyčajnou vodou s avivážou. Budete potrebovať vedro, lavór a handru.
- Do vedra nalejte horúcu vodu a pridajte malé množstvo aviváže – tá pomôže rozpustiť špinu a zároveň zanechá príjemnú vôňu.
- Pod radiátor postavte lavór, ktorý zachytí stekajúcu vodu.
- Pomaly prelejte radiátor pripravenou teplou vodou – najlepšie tak, aby sa dostala aj medzi rebrá.
- Nechajte vodu s prachom stiecť do lavóra.
Po vyschnutí bude radiátor čistý, bude lepšie odovzdávať teplo a navyše sa pri kúrení bude v miestnosti šíriť jemná vôňa aviváže.
Nezabudnite na odvzdušnenie
Keď už máte radiátory čisté, odvzdušnenie by malo byť ďalším krokom. Vzduchové bubliny v systéme totiž výrazne znižujú výkon kúrenia – niektoré časti radiátora potom ostávajú studené, hoci iné sú horúce.
Postup je jednoduchý:
- Zapnite kúrenie na plný výkon a nechajte ho bežať asi hodinu, aby sa vzduch zhromaždil v hornej časti radiátora.
- Pod ventil radiátora dajte nádobu.
- Pomocou skrutkovača pomaly uvoľnite odvzdušňovací ventil.
- Z ventilu začne syčať vzduch – opatrne počkajte, kým začne vytekať voda.
- Hneď ako voda tečie plynulo, ventil uzavrite.
A máte hotovo. Radiátor je odvzdušnený, kúrenie bude pracovať efektívnejšie a vaša spotreba energie klesne.
Malá zmena, veľká úspora
Znie to ako drobnosť, no pravidelné čistenie a odvzdušňovanie radiátorov dokáže znížiť spotrebu tepla o 10 až 15 %. Pri súčasných cenách energií to znamená úsporu v desiatkach až stovkách eur ročne – a to úplne bez investícií.
Čisté radiátory navyše zlepšujú cirkuláciu tepla, predlžujú životnosť vykurovacieho systému a prispievajú aj k čistejšiemu ovzdušiu v domácnosti.
Niekedy naozaj platí, že malé zmeny prinášajú veľké výsledky. Kým väčšina ľudí hľadá zložité riešenia, ako šetriť na kúrení, odpoveď môže byť úplne jednoduchá – zoberte handričku, lavór a pustite sa do čistenia radiátorov. Vaša peňaženka aj domáca pohoda vám poďakujú.