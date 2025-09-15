Ušetrite na kúrení a elektrine bez investícií. Stačí spraviť týchto pár zmien

Náklady za energie v domácnostiach tvoria významnú časť rodinného rozpočtu. Dobrou správou je, že existujú jednoduché kroky, ktoré vám pomôžu účty znížiť bez potreby veľkých investícií. Tieto tipy vychádzajú z odporúčaní odborníkov na energetickú efektívnosť a sú overené v praxi.
VIDEO: Toto spravte dnes večer a účty za energie padnú — tip č. 4 vás dostane
1. Vypínajte spotrebiče zo siete
Mnohé elektrické zariadenia odoberajú energiu aj vtedy, keď sú v pohotovostnom režime (tzv. „standby“). Ide napríklad o televízory, počítače, mikrovlnné rúry či nabíjačky. Ich spotreba síce nie je vysoká, ale pri dlhodobom zapojení dokáže ročne narásť na desiatky kilowatthodín.
Riešenie: Používajte vypínače na predlžovacích kábloch alebo spotrebiče úplne odpojujte zo zásuvky.
2. Úsporné nastavenie vykurovania a klimatizácie
Každý stupeň teploty navyše pri kúrení zvyšuje spotrebu energie o približne 6 %. Preto odporúčaná teplota v obytných miestnostiach je okolo 20–21 °C, v spálni ešte o niečo menej. Podobne platí, že klimatizáciu netreba nastavovať na extrémne nízke hodnoty – rozdiel 24–26 °C je energeticky úspornejší a stále komfortný.
Riešenie: Utesnite okná a dvere, používajte závesy alebo rolety a pri vykurovaní využívajte termostatické hlavice na radiátoroch.
3. Prechod na LED osvetlenie
Klasické žiarovky spotrebujú až 5-násobne viac elektriny ako LED svietidlá s rovnakým svetelným výkonom. LED žiarovky majú životnosť v priemere 15 000–20 000 hodín a investícia do nich sa vráti v priebehu jedného až dvoch rokov v závislosti od intenzity používania.
Riešenie: Postupne nahraďte staré žiarovky LED variantami a využívajte prirodzené denné svetlo, kde je to možné.
4. Efektívne varenie a používanie spotrebičov
Pri varení pod pokrievkou sa skráti čas prípravy a spotrebuje sa menej energie. Vodu je energeticky výhodnejšie zohrievať v rýchlovarnej kanvici než na sporáku. Využívanie rúry na prípravu viacerých jedál naraz alebo jej vypnutie pár minút pred dokončením pečenia (zostávajúce teplo jedlo dopečie) tiež znižuje spotrebu.
Riešenie: Plánujte varenie a ohrievajte len také množstvo vody či jedla, aké skutočne potrebujete.
5. Pravidelná údržba domácnosti
Zanedbaná údržba spotrebičov zvyšuje ich spotrebu. Zanesené filtre v klimatizácii alebo práčke, prach na radiátoroch či námraza v mrazničke znižujú účinnosť a vedú k vyšším účtom.
Riešenie: Čistite filtre, pravidelne odmrazujte mrazničku, odvzdušnite radiátory a v nevykurovaných miestnostiach vypnite kúrenie.
Bonus: Skontrolujte staršie spotrebiče
Staré chladničky alebo mrazničky môžu mať niekoľkonásobne vyššiu spotrebu než moderné úsporné modely. Ak je spotrebič starší ako 10–15 rokov, môže byť ekonomicky výhodnejšie ho vymeniť za nový s energetickou triedou A alebo vyššou.
Úspora energií neznamená výrazné obmedzenia v komforte. Stačí niekoľko overených krokov: odpojiť spotrebiče zo siete, nastaviť optimálnu teplotu v domácnosti, používať LED osvetlenie, variť efektívne a pravidelne udržiavať spotrebiče. Vďaka týmto opatreniam môže priemerná domácnosť ušetriť ročne desiatky až stovky eur, pričom všetky kroky sú založené na reálnych faktoch a odporúčaniach odborníkov.