Ušetrite desiatky eur ročne: vypnite spotrebiče, ktoré potajomky míňajú elektrinu

Ceny elektriny neustále rastú a mnohé domácnosti si lámu hlavu, kde ešte nájsť priestor na úsporu. Veľa ľudí si ani neuvedomuje, že niektoré spotrebiče míňajú energiu aj vtedy, keď ich „vypnete“. Tento jav sa nazýva pohotovostný režim a môže vás stáť viac, než by ste čakali. V ročnom súčte ide pokojne o desiatky eur, ktoré by mohli zostať vo vašej peňaženke.
Prečo sa oplatí byť obozretný
Ak si myslíte, že zariadenie po vypnutí neťahá zo siete ani watt, pravdepodobne vás prekvapíme. Pohotovostný režim totiž znamená, že prístroj je pripravený na rýchle zapnutie – čo je síce pohodlné, no zároveň neustále spotrebúva elektrinu. Tento „tichý žrút“ predstavuje zbytočnú záťaž nielen pre vašu peňaženku, ale aj pre životné prostredie.
Odborníci upozorňujú, že ak budete odpojovať nepotrebné zariadenia zo zásuvky, dokážete ušetriť desiatky eur ročne bez toho, aby ste sa museli obmedzovať. Jednoduchý príklad: po dobití mobilu vyberte nabíjačku zo zásuvky. Možno sa vám to zdá zanedbateľné, ale v ročnom meradle ide o reálnu úsporu.
Najväčší žrúti energie v domácnosti
Niektoré spotrebiče sú pri spotrebe skutočnými rekordérmi:
- Indukčná varná doska – patrí medzi najväčších „žrútov“ v kuchyni. Je praktická a rýchla, no jej spotreba výrazne zvyšuje účty.
- Chladnička – nevyhnutná súčasť každej domácnosti, no ročne dokáže spotrebovať približne 270 kWh.
- Rýchlovarná kanvica – nenápadný prístroj, ktorý však v priemere zhltne až 240 kWh ročne.
A to ešte nehovoríme o ďalších zariadeniach, ktoré síce denne nevyužívame tak intenzívne, no ich pohotovostný režim postupne narastá do citeľnej sumy.
Pohotovostný režim – malý odber, veľký účet
Možno si poviete, že pár wattov navyše nič neznamená. Ale skúste si predstaviť, že denne nechávate v zásuvke zapojené televízory, set-top boxy, notebooky či herné konzoly. Všetky tieto zariadenia si nenápadne berú svoju „daň“.
Napríklad herná konzola alebo notebook ponechané cez noc v nabíjačke môžu zvýšiť ročné náklady až o 7 eur. To je suma, ktorá síce neohúri, ale v spojení s ďalšími zariadeniami už ide o citeľný rozdiel.
Čo vypínať pred spaním?
Ak chcete začať šetriť, zamerajte sa na tieto zariadenia:
- Wi-Fi router – väčšina domácností ho necháva zapnutý nonstop, hoci počas noci ho nikto nepoužíva.
- Mikrovlnná rúra – aj keď len „svieti displejom“, stále spotrebúva energiu.
- Televízor a set-top box – najmä tie, ktoré majú funkciu nahrávania, sú v pohotovostnom režime pomerne náročné.
- Nabíjačky – telefónne aj notebookové nabíjačky vyberajte zo zásuvky vždy, keď ich nepoužívate.
Každé z týchto opatrení sa môže zdať nepodstatné, ale ak ich budete dodržiavať dlhodobo, rozdiel v účtoch určite pocítite.
Zaujímavý test urobil portál Howtogeek.com, ktorý zistil, že nabíjačka ponechaná v zásuvke bez pripojeného zariadenia spotrebuje 0,3 W za hodinu. To predstavuje asi 11 centov mesačne a približne 1,3 eura ročne. Ak si to prenásobíte počtom nabíjačiek vo vašej domácnosti, zrazu ide o nezanedbateľnú sumu.
Ako znížiť účty za elektrinu bez veľkej námahy
Najdôležitejším krokom je uvedomiť si, že šetrenie energie nezačína pri veľkých investíciách do nových spotrebičov, ale pri drobných každodenných návykoch.
- Vypínajte zariadenia zo zásuvky, keď ich nepoužívate.
- Znížte čas, ktorý trávia v pohotovostnom režime.
- Buďte dôslední. Aj keď sa vám zdá, že ide len o pár centov, v ročnom súčte sa z toho stáva suma, ktorú si určite viete predstaviť využiť lepšie.
Už dnes si spravte malú obhliadku domácnosti. Pozrite sa, ktoré spotrebiče zostávajú zbytočne zapojené aj vtedy, keď ich nepoužívate, a začnite ich systematicky vypínať. Tento jednoduchý krok vám pomôže odľahčiť nielen rodinný rozpočet, ale aj vašu ekologickú stopu.