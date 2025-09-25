Urobte toto s hortenziami v septembri. Na jar vás čaká prekvapenie, aké ste ešte nevideli

Hortenzie patria k najpôsobivejším okrasným kríkom, aké môžeme v záhrade pestovať. Ich veľké, guľaté a často pestrofarebné súkvetia okamžite pritiahnu pozornosť a dodajú priestoru romantický nádych. V menších zákutiach pôsobia jemne a útulne, zatiaľ čo vo väčších otvorených priestoroch sa stávajú dominantným prvkom, ktorý nemožno prehliadnuť. Aby si však rastliny zachovali svoju krásu, potrebujú v priebehu roka správnu starostlivosť – a práve jeseň zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu.
Mnohí záhradkári robia chybu, že po lete okamžite berú do rúk nožnice a hortenzie dôkladne skracujú. Myslia si, že rastlinám tým pomôžu, no v skutočnosti si tak môžu pripraviť nepríjemné prekvapenie – ďalšiu sezónu totiž kríky nemusia zakvitnúť tak, ako očakávajú. Preto sa oplatí vedieť, kedy a ako hortenzie strihať a kedy sa im naopak s nožnicami radšej vyhnúť.
Najprv pochopme, ako hortenzie fungujú
Skôr než začneme so zásahmi, je dobré poznať základné rozdiely medzi jednotlivými druhmi. Hortenzie sa delia na štyri hlavné skupiny: veľkolisté, pilolisté, latnaté a stromkovité.
- Veľkolisté a pilolisté tvoria kvety na výhonkoch z predchádzajúceho roka.
- Latnaté a stromkovité zakladajú puky až na nových, čerstvo vyrastených výhonkoch.
Z tohto jednoduchého pravidla vyplýva aj celá stratégia starostlivosti – čoho sa dotýkať môžeme a čoho nie.
Tieto hortenzie na jeseň nestrihajte
Ak by sme sa rozhodli skrátiť veľkolisté či pilolisté hortenzie už v septembri, odstrihli by sme nielen staré konáriky, ale aj budúce puky. A tie sú základom pre kvety v nasledujúcej sezóne. Výsledok? Rastlina síce prežije, no na nádherné súkvetia si budete musieť počkať ďalší rok. Preto sa oplatí pri týchto druhoch zachovať trpezlivosť a zasiahnuť len minimálne.
Ak predsa len chcete, môžete v jeseni zrezať iba odkvitnuté súkvetia. Robte to však veľmi opatrne – čo najbližšie k miestu, kde kvet vyrástol, aby ste nepoškodili mladé puky ukryté nižšie na výhone.
Latnaté a stromkovité druhy môžete skracovať
Naopak, hortenzie latnaté a stromkovité sú na jeseň ideálnymi kandidátmi na rez. Pretože kvitnú na nových výhonkoch, jesenný zásah im nijako neublíži. Práve naopak – odstránením časti nadzemnej hmoty pomôžete rastline šetriť energiu počas zimy a sústrediť sa na posilnenie koreňového systému. Na jar potom vyženie silné výhony, ktoré budú ešte bohato zakvitnuté.
Hnojenie nie, voda a mulč áno
Na jeseň sa pri hortenziách oplatí dodržať ešte jedno pravidlo: hnojenie vynechajte. Podpora rastu by spôsobila, že nové výhonky nestihnú do príchodu mrazov zdrevnatieť a mohli by v zime odumrieť. Naopak, čo nikdy nesmiete zanedbať, je zálievka – najmä ak je jeseň suchá. Bez dostatku vlahy sa hortenzie nedokážu pripraviť na zimný odpočinok.
Ďalším dôležitým krokom je ochrana pred mrazom. Ideálnym riešením je vrstva mulča okolo koreňov. Použiť môžete kôru, suché lístie alebo slamu. Tento jednoduchý krok zabráni premŕzaniu koreňov a rastlina bez problémov prežije aj tuhšie zimy.
Hoci sa môže zdať starostlivosť o hortenzie zložitá, v skutočnosti ide len o pochopenie základných rozdielov medzi jednotlivými druhmi a o správne načasovanie. Ak im doprajete to, čo potrebujú – šetrný rez alebo naopak omladenie, dostatok vody a ochranu pred mrazom – na jar sa vám odvďačia bohatou nádielkou veľkolepých kvetov, ktoré ozdobia každý kút vašej záhrady.