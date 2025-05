Urobte tento jednoduchý krok a vaše uhorky už nikdy nebudú duté! Záhradkárska rada, ktorá naozaj funguje

Azda žiadny záhradkár, ktorý si rád vypestuje svoju vlastnú zeleninu, nezabudne do svojich záhonov zasadiť aj obľúbené uhorky. Ich pestovanie nie je vôbec náročné, a dokonca aj začiatočník sa veľmi ľahko môže inšpirovať radami susedov či skúsených pestovateľov. Predsa však existuje jeden dôležitý detail, vďaka ktorému môžu byť práve vaše uhorky výnimočne kvalitné – teda bez nepríjemných dutín vo vnútri. Ako to docieliť?

Najdôležitejšie je rešpektovať potreby každej rastliny, ktorú pestujete. Úroda je vždy odrazom toho, ako dobre sme pochopili podmienky, ktoré rastlinám najviac vyhovujú. Ak si uvedomíme, odkiaľ uhorky pochádzajú, oveľa ľahšie pochopíme, čo presne potrebujú.

Prekvapivý pôvod uhoriek – rastlina z Himalájí

Možno vás prekvapí, že uhorky, ktoré dnes pestujeme na Slovensku takmer na každej záhradke, majú pôvod vysoko v horách, konkrétne na svahoch Himalájí. Vyskytovali sa vo výške až 2000 metrov nad morom, teda ešte vyššie ako náš najvyšší vrch Gerlachovský štít. Už v minulosti ich však ľudia úspešne pestovali aj v nižších polohách, pričom vždy rešpektovali ich najdôležitejšiu potrebu – pravidelné a vyvážené zavlažovanie, ktoré im pôvodne zabezpečovali silné monzúnové dažde.

U nás samozrejme také podmienky nevytvoríme, ale môžeme sa im maximálne priblížiť vhodným spôsobom zálievky.

Základné pravidlá pestovania uhoriek

Uhorky sú rastliny, ktoré obľubujú dostatok slnka, výživnú a dobre priepustnú pôdu. Pri plánovaní záhonov preto vždy myslite na vhodné umiestnenie – ideálne také, ktoré je chránené pred silným vetrom a má dobrý prísun slnečných lúčov. Dôležité je aj pravidelné striedanie plodín, a preto uhorky nevysádzajte na rovnaký záhon skôr ako po štyroch rokoch. Predídete tak vyčerpaniu pôdy a obmedzíte riziko ochorení rastlín.

Čo sa týka termínu výsadby, semená môžete vysievať priamo do pôdy po polovici mája, no lepšou voľbou je predpestovanie priesad v domácich podmienkach, napríklad na okne alebo v parenisku. Takto získate silnejšie rastliny, ktoré lepšie odolávajú vonkajším podmienkam.

Tajomstvo kvalitných plodov spočíva v správnom zavlažovaní

Absolútne najdôležitejším krokom, ktorý rozhodne o kvalite vašich uhoriek, je ich správne zavlažovanie. Rastliny nesmú trpieť dlhým suchom, ale zároveň ich nemôžete ani prelievať. Nepravidelné zalievanie spôsobuje, že vnútri plodov vznikajú nežiaduce dutiny, ktoré znižujú ich kvalitu, chuť a trvanlivosť.

Ako teda zalievať správne?

Zavlažujte pravidelne, no primerane.

Vždy najprv skontrolujte, či je pôda suchá približne do hĺbky 5 cm. Ak áno, uhorky ihneď polejte.

Ideálne zalievajte skoro ráno alebo večer, nikdy však nie na listy, ale priamo ku koreňom rastlín. Tak minimalizujete riziko ochorení.

Rastliny samy naznačia, keď majú málo vody

Ak zabudnete zalievať, uhorky vám to jasne dajú najavo. Listy začnú ovísať a postupne môžu aj zožltnúť na okrajoch. Je to jasný signál, že ste zavlažovanie podcenili a rastliny začínajú trpieť. Zodpovedný záhradkár by však k takej situácii vôbec nemal dospieť. Lepšie je zavlažovanie pravidelne kontrolovať a predchádzať problémom skôr, než vzniknú.

Zavlažovanie v období rastu plodov je kľúčové

Najdôležitejšie obdobie, kedy musia mať uhorky naozaj vyvážený prísun vody, je čas rastu plodov. Práve tu sa rozhodne, či budete zbierať krásne pevné uhorky, alebo budete sklamaní dutými plodmi. Pravidelná kontrola a primeraná zálievka zabezpečí, že vaše uhorky budú vždy perfektné, šťavnaté a bez dutín.

Pozrite si názorné video s radami od skúseného záhradkára

Ak vám predsa len ešte niečo nie je jasné, môžete si detailne pozrieť praktické rady a tipy na pestovanie uhoriek v tomto užitočnom videu od obľúbeného záhradkára Petra:

👉 Pozrieť video: Ako správne pestovať a zalievať uhorky – kanál Petra zahradničí na YouTube

Zhrnutie na záver – ako nemať duté uhorky?

Pestujte ich v priepustnej, výživnej pôde na slnečnom mieste.

Zavlažujte pravidelne a kontrolujte vlhkosť pôdy.

Nezalievajte listy, ale vždy ku koreňom rastliny.

Striedajte miesto výsadby, uhorky sa vracajú na rovnaké miesto najskôr po 4 rokoch.

Ak sa budete držať týchto jednoduchých krokov, môžete si byť istí, že vás čaká bohatá úroda dokonale pevných a šťavnatých uhoriek – bez jedinej dutiny!