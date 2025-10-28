Urobte si rýchlu večeru. Krémové cestoviny s hubami a špenátom

Krémové cestoviny s hubami a špenátom sú ideálnym riešením pre dni, keď prídete unavení z práce, ale napriek tomu máte chuť na niečo chutné, teplé a sýte. Ich príprava zaberie sotva dvadsať minút, vôňa húb sa krásne rozvinie po celej kuchyni a vďaka smotane a parmezánu vznikne lahodná, jemne krémová omáčka, ktorá sa doslova rozplýva na jazyku.
Tento recept je jednoduchý, rýchly a svojou chuťou dokonale vystihuje atmosféru jesene. Cestoviny sú bezmäsité, takže potešia aj vegetariánov alebo tých, ktorí si chcú občas dopriať odľahčené jedlo. Navyše, kombinácia húb a špenátu pôsobí nielen výživne, ale aj zdravo – zasýti, zahreje a podporí imunitu, čo sa v chladnejších mesiacoch určite hodí.
Ak máte doma zásoby húb z lesa, určite ich využite – chuť jedla bude intenzívnejšia a autentickejšia. Ak však nemáte čerstvé lesné huby, pokojne siahnite po šampiňónoch z obchodu – jedlo bude aj tak výborné. Špenát je bohatý na vitamíny A, C, K a minerály ako železo či horčík, takže do receptu vnáša nielen farbu, ale aj poriadnu dávku živín.
Recept na krémové cestoviny s hubami a špenátom
Ingrediencie:
- 300 g cestovín (napr. penne, tagliatelle alebo fusilli)
- 1 polievková lyžica olivového oleja
- 1 zväzok jarnej cibuľky nakrájanej na tenké kolieska
- 2 strúčiky jemne nasekaného cesnaku
- približne 10 húb nakrájaných na plátky (lesné huby alebo šampiňóny)
- 200 g čerstvého listového špenátu
- 200 ml kyslej smotany
- 50 g nastrúhaného parmezánu
- čierne mleté korenie
- soľ podľa chuti
Postup prípravy:
- Na väčšej panvici rozohrejeme olivový olej. Pridáme cibuľku a cesnak a jemne ich orestujeme do zlatista – stačia dve až tri minúty, aby uvoľnili svoju vôňu.
- Následne pridáme nakrájané huby a opekáme ich približne 8 až 10 minút, kým sa odparí prebytočná voda a huby získajú krásnu farbu aj vôňu.
- Pridáme čerstvý špenát. Miešame a necháme ho krátko povariť, kým zmäkne a odparí sa väčšina tekutiny.
- Panvicu na chvíľu odstavíme z ohňa a vmiešame kyslú smotanu spolu s nastrúhaným parmezánom.
- Omáčku opäť zohrejeme, privedieme ju k jemnému varu a pár minút necháme prevrieť, aby zhustla a chute sa spojili. Dochutíme soľou a čiernym korením.
- Medzitým si uvaríme cestoviny v osolenej vode podľa návodu na obale – ideálne „al dente“.
- Po scedení ich hneď pridáme do panvice s omáčkou a dôkladne premiešame, aby sa krémová zmes dostala na každý kúsok cestoviny.
Tip na záver:
Pred podávaním môžete cestoviny posypať ešte trochou čerstvo nastrúhaného parmezánu alebo ozdobiť lístkom bazalky. Ak máte radi výraznejšiu chuť, môžete pridať aj štipku muškátového orieška či pár kvapiek citrónovej šťavy na zjemnenie.
Toto jedlo je dôkazom, že aj bez mäsa možno pripraviť bohatú, plnú a mimoriadne lahodnú večeru. Navyše sa pripravuje tak rýchlo, že ho zvládnete uvariť aj po dlhom dni – a výsledok vás určite poteší.