Urobte si čarovné Vianoce aj s malým rozpočtom. 6 jednoduchých DIY nápadov pre celú rodinu

Papierové vianočné ozdoby
Predvianočné obdobie je ideálnym časom na spoločné domáce tvorenie. Nemusíte kupovať drahé dekorácie – veľa pekných ozdôb sa dá vyrobiť jednoducho, z dostupných materiálov a za minimálne náklady. Navyše ide o príjemnú aktivitu, do ktorej sa môžu zapojiť deti aj dospelí.

Nasledujúce nápady patria medzi tie, ktoré je reálne a bezpečne možné vyrobiť doma bez špeciálnych znalostí či vybavenia. Pri každom z nich ide o bežne používané postupy v oblasti tvorenia a dekorácií.

1) Sviatočný veniec zo starých ozdôb – bezpečná alternatíva bez sviečok

Tradičné adventné vence so sviečkami sú krásne, no môžu predstavovať riziko požiaru, ak sa ponechajú bez dozoru. Preto veľa ľudí volí bezpečnejšie verzie bez ohňa.

Jednou z najjednoduchších možností je veniec vyrobený zo starých vianočných gúľ. Postup je jednoduchý:

  • ako základ poslúži drôtený alebo polystyrénový kruh
  • gule rôznych veľkostí sa pripevňujú pomocou tavnej pištole
  • farby a kombinácie si môžete prispôsobiť podľa vlastného vkusu

Takýto veniec je ľahký, stabilný a nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Ide o bežný DIY projekt, ktorý zvládne aj začiatočník.

2) Papierové vianočné ozdoby – jednoduché, lacné a ekologické

Vyrábanie ozdôb z papiera patrí medzi najrozšírenejšie a najbezpečnejšie kreatívne aktivity pre deti aj dospelých. Z obyčajného bieleho alebo farebného papiera môžete vyrobiť:

  • zvončeky
  • 3D gule
  • hviezdičky
  • jednoduchých anjelov

Použiť sa dajú aj stránky zo starých, už nečitateľných kníh alebo zvyšky baliaceho papiera. Papierové dekorácie sú ľahké, lacné a ekologické, keďže ide o opätovné využitie materiálov.

3) Jednoduchý zimný škriatok s LED osvetlením

Dekorácie v podobe „škriatkov“ či malých postavičiek patria medzi obľúbené sezónne ozdoby v mnohých domácnostiach. Pri výrobe sa zvykne používať:

  • textil (ponožky, plsť, zvyšky látok)
  • plnivo (ryža, polyesterová výplň)
  • ozdobná brada z umelej kožušiny
  • malá čiapka

Pre jemný svetelný efekt možno dovnútra vložiť krátky LED reťazec na batérie. LED svetlá sú bezpečné, keďže neprodukujú teplo a nepoužívajú sa v nich plamene.

4) Dekorácie zo šišiek – prírodný materiál vhodný na tvorenie

Šišky patria medzi bežne dostupné prírodné materiály, ktoré sa v tvorení používajú veľmi často. Pred použitím je vhodné ich:

  • nechať vyschnúť pri izbovej teplote
  • prípadne jemne pretrieť, aby sa odstránili nečistoty

Zo šišiek možno vytvoriť jednoduché dekorácie, napríklad:

  • miniatúrne stromčeky
  • ozdoby na zavesenie
  • prírodné aranžmány v miske

Ak chcete vytvoriť efekt „snehu“, postačí biela akrylová farba alebo jemný dekoratívny posyp. Ide o bežný a bezpečný postup.

5) Rýchla ozdoba v tvare prasiatka z vianočnej gule

Tento typ tvorenia je vhodný aj pre malé deti (s dohľadom dospelého). Stačí vianočná guľa a papierové alebo filcové dieliky, ktoré predstavujú:

  • ušká
  • oči
  • rypák

K prilepeniu postačí lepidlo na papier alebo tavná pištoľ – pri práci s ňou však musí dohliadať dospelý. Výsledkom je jednoduchá a zábavná dekorácia, ktorá slúži čisto ako ozdobný predmet.

6) Ozdoby zo starých gulí – jednoduché obnovovanie dekorácií

Ak máte doma staršie vianočné gule, ktoré už majú malé chyby alebo nemajú módnu farbu, môžete ich obnoviť. Patrí medzi to bežné DIY techniky ako napríklad:

  • maľovanie akrylovými farbami
  • vytváranie vzorov pomocou tavnej pištole
  • zdobenie trblietkami
  • kombinovanie farieb

Tento postup je bezpečný, pokiaľ používate netoxické farby určené na domáce tvorenie. Ide o jednoduchý spôsob, ako predĺžiť životnosť starých ozdôb.

Všetky uvedené dekorácie sú reálne uskutočniteľné, bezpečné (pri správnom používaní materiálov) a založené na bežných a overených postupoch, ktoré sa používajú v oblasti domácich dekorácií. Nevyžadujú drahé pomôcky, špeciálne znalosti ani veľa času.

