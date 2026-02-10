Upratovanie a choroby? Ak toto pravidelne neumývate, koledujete si o zdravotný problém

Upratovanie domácnosti
Upratovanie domácnosti Foto: depositphotos.com

Ak vás často trápi nádcha, kašeľ, podráždené oči či únava, nemusí ísť vždy o prechladnutie. Na zdravotný stav má výrazný vplyv aj kvalita prostredia, v ktorom žijeme. V domácnostiach sa prirodzene hromadia baktérie, prach, alergény a mikroorganizmy, ktoré môžu u citlivejších ľudí vyvolávať nepríjemné reakcie. Pravidelné čistenie rizikových miest preto pomáha znížiť množstvo týchto látok a podporiť zdravšie prostredie.

Ktoré miesta v domácnosti sú z hygienického hľadiska najkritickejšie?

Kuchynský drez: miesto s vysokou mikrobiálnou záťažou

Výskumy ukazujú, že v kuchynskom dreze sa môže nachádzať veľké množstvo baktérií. Dôvodom je kombinácia zvyškov potravín, vlhkosti a tepla. Umývanie riadu síce odstráni viditeľné nečistoty, ale nezabezpečuje dezinfekciu samotného drezu. Pravidelné čistenie vhodným čistiacim prostriedkom preto pomáha znižovať mikrobiálne osídlenie.

Kuchynské hubky a utierky: miesta s najvyšším obsahom mikróbov

Kuchynské hubky patria medzi najznečistenejšie predmety v domácnosti. Vlhké prostredie podporuje rýchly rast baktérií. Odborníci odporúčajú:

  • hubky často meniť
  • pravidelne ich prať, vyvárať alebo dezinfikovať
  • používať radšej utierky, ktoré sa dajú ľahko vyprať na vysokú teplotu

Tým sa znižuje riziko prenosu mikroorganizmov na pracovné plochy a riady.

Matrace: prirodzené prostredie pre roztoče

V matracoch sa prirodzene hromadí prach, pot a odumreté kožné bunky, ktoré sú potravou pre roztoče. Roztoče síce nie sú nebezpečné, ale ich alergény môžu spôsobovať alergické prejavy, najmä u citlivých ľudí a astmatikov. Odborníci odporúčajú:

  • pravidelne vetrať posteľnú bielizeň
  • prať obliečky aspoň raz za 1–2 týždne
  • matrac vysať, prípadne ošetriť parou alebo špeciálnym čističom
  • používať ochranné prateľné poťahy

Kvalita vzduchu v domácnosti a jej vplyv na zdravie

Vzduch, ktorý doma dýchame, môže obsahovať prach, peľ, plesne alebo chemické látky z čistiacich prostriedkov. Pokiaľ sú filtre klimatizácií či ventilačných systémov zanesené, môžu tieto nečistoty cirkulovať v priestore opakovane.

Záclony a žalúzie: lapače prachových častíc

Záclony a žalúzie na sebe prirodzene zachytávajú prach. Nejde o zdravotné riziko pre každého, ale u alergikov môže zvýšená prašnosť prispievať k:

  • slzeniu očí
  • kýchaniu
  • nosovým a dýchacím ťažkostiam

Pravidelné pranie záclon a utieranie žalúzií pomáha udržiavať nižšiu koncentráciu alergénov v ovzduší.

Garáž a pivnica: zdroj pachov a chemických látok

Do obytných priestorov sa môžu prenášať pachy alebo chemické výpary, napríklad z farieb, rozpúšťadiel či benzínu, ak priestory nie sú dobre odvetrané. Neznamená to zdravotnú hrozbu v každej domácnosti, no správne skladovanie chemikálií a pravidelné vetranie sú dôležitou prevenciou.

Zdravý domov nie je o dokonalosti, ale o prevencii

Cieľom nie je vytvoriť sterilné prostredie – to by ani nebolo reálne. Ide o to, aby sa rizikové miesta udržiavali v primeranej čistote, ktorá znižuje množstvo prachu, mikroorganizmov a alergénov.

Odborníci odporúčajú najmä:

  • pravidelne dezinfikovať kuchynský drez
  • meniť alebo čistiť hubky a utierky
  • vetrať miestnosti a prať záclony
  • čistiť filtre klimatizácie a ventilácie
  • starať sa o matrace a posteľnú bielizeň

Aj malé preventívne kroky môžu prispieť k tomu, že budete doma cítiť lepšie, budete dýchať kvalitnejší vzduch a znížite riziko podráždenia dýchacích ciest či alergických reakcií.

