Úplne jednoduchá jesenná dekorácia: Vydrží nádherne od jesene až do jari!

Jeseň je v plnom rozkvete a s ňou prichádza aj množstvo farieb, vôní a prírodných pokladov, ktoré sa priam ponúkajú na tvorenie.
Ak si chcete skrášliť vstup do domu alebo terasu, skúste si pripraviť jednoduchú jesennú dekoráciu do misy či kvetináča. Bude vám robiť radosť celé mesiace.
Jesenná inšpirácia z prírody
Každé ročné obdobie dokáže ponúknuť materiál na tvorenie, no jeseň je naozaj výnimočná. Stačí krátka prechádzka lesom a domov si môžete priniesť šišky, farebné listy, vetvičky či malé polienka.
Keď tieto prírodniny doplníte o rastliny z kvetinárstva alebo z vlastnej záhrady, vznikne dekorácia, ktorá upúta na prvý pohľad.
Jesenná „vábnička“ do misy
Ak máte chuť tvoriť, pripravte si hlbší ťažší keramický kvetináč – pokojne aj starší. Na dno postavte kusy vetiev alebo korene stromov, ktoré ste si doniesli z lesa.
Aby celá kompozícia pevne držala, zasypte ich kamienkami alebo drobnými okruhliakmi. Po obvode zasaďte niekoľko vresov, vybratých z plastových nádob.
Ak máte k dispozícii malé vetvičky ihličnanov so šištičkami, pridajte ich – dodajú miske sviežu zelenú farbu. Pri výrobe dekorácie môžete zúžitkovať zvyšky vetiev, suché trávy, plody aj listy.
Krása aj po odkvitnutí
Inšpiráciu na aranžovanie môžete nájsť aj v tomto videu:
Jesenné dekorácie nemusia obsahovať iba čerstvé rastliny. Prekvapivo pekne pôsobia aj odkvitnuté kvety.
Napríklad taká odkvitnutá ľubovníková vetvička (třezalka) má zaujímavý stred pripomínajúci malú šišku, čo dodá aranžmánu netradičnú textúru.
Veľmi pôsobivé sú aj konáriky s výraznými bobuľkami – arónia či jarabina sú na to ako stvorené. Fantázii sa naozaj nekladú hranice.
Hotovú dekoráciu umiestnite napríklad k vchodovým dverám – návšteva hneď pocíti, že je vítaná. Jesenný kútik ľahko vytvoríte aj z vetvičiek plných bobúľ.
Čo ďalšie môžete do výzdoby zakomponovať?
Ak vás tvorenie chytí za srdce, môžete pokračovať ďalej. Jesenná príroda ponúka takmer nevyčerpateľné množstvo materiálu:
- popadané listy,
- konáre (najmä breza pôsobí elegantne),
- rôzne plody,
- gaštany, žalude, šípky,
- orechy, jablká či duly,
- okrasné tekvice,
- popínavé výhonky brečtanu,
- ale aj kúsok lesného machu.
Stačí siahnuť po tom, čo nájdete počas prechádzky, a vaša jesenná výzdoba môže byť každý rok úplne iná.