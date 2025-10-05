Upečte si „šlupky“ – lacné a sladké sušienky, ktoré voňajú detstvom

Občas príde chvíľa, keď máte doma chuť na niečo sladké, ale nechce sa vám ísť do obchodu a ani stráviť pol dňa pri pečení. Práve na takéto chvíle si môžete spomenúť na recept, ktorý kedysi často pripravovali naše staré mamy – sušienky ľudovo nazývané „šlupky“.
Tento jednoduchý, lacný a rýchly recept zvládne aj ten, kto bežne nepečie. A výsledok? Krehké, sladké a voňavé kúsky, ktoré si budete chcieť pripraviť znova a znova.
Prečo sa volajú „šlupky“?
Názov môže pôsobiť zvláštne, no má svoj pôvod. Sušienky tvoria akoby tenká šupinka cesta, ktorá je posypaná cukrom. Počas pečenia sa cukor na povrchu miestami zmení na karamel a práve vďaka tomu získajú sušienky nezameniteľnú chuť aj vôňu.
Tento druh sladkého pečiva je skvelý nielen k popoludňajšej káve či čaju, ale aj ako rýchla desiata do práce, na cestu alebo drobné pohostenie pre nečakaných hostí. Navyše, na ich prípravu potrebujete len pár lacných surovín, ktoré máte väčšinou už doma.
Recept na tradičné šlupky
Budete potrebovať:
15 g čerstvého droždia
1 lyžičku práškového cukru
trošku hladkej múky na kvások
300 g hladkej múky
50 g oleja
štipku soli
kryštálový cukor na obaľovanie
Postup:
Pripravte si kvások. Do vlažnej vody vmiešajte cukor, droždie a trochu múky. Nechajte pár minút odstáť.
Vypracujte cesto. Do kvásku pridajte zvyšok múky, olej a štipku soli. Vymiešajte pevné, pružné cesto.
Rozdeľte a tvarujte. Cesto si rozdeľte na dva kusy. Každý vyvaľkajte do valčeka a nožom z neho odkrojte menšie kúsky. Tie poukladajte na pomúčený val a nechajte približne hodinu kysnúť.
Cukrový dotyk. Pracovnú plochu posypte kryštálovým cukrom a každý kúsok cesta z jednej strany obaľte. Na plech vyložený papierom na pečenie ukladajte kúsky tak, aby bola cukrom posypaná strana hore. Potom ich nechajte ešte 20 minút odpočívať.
Pečenie. Rúru predhrejte na 220 °C a pečte približne 10 minút. Vysoká teplota spôsobí, že cukor sa rýchlo skaramelizuje a sušienky budú chrumkavé a krásne voňať.
Z uvedeného množstva pripravíte 80 – 100 kusov sušienok, takže máte postarané o zásobu na viac dní. Ak sa však doma rýchlo míňa sladké, rátajte s tým, že vydržia len krátko.
Obmena: pudingové sušienky
Ak chcete skúsiť niečo podobne jednoduché, ale trošku iné, pripravte si pudingové sušienky. Tie sú rovnako rýchle, no majú jemnejšiu a krémovejšiu chuť.
Potrebujete:
250 g masla
1 vaječný žĺtok
350 g hladkej múky
100 g práškového cukru
1 balíček pudingového prášku (vanilkový alebo podľa chuti)
Postup:
Maslo nakrájajte na malé kúsky a vyšľahajte ho so žĺtkom.
Primiešajte múku, cukor a pudingový prášok.
Vypracujte hladké cesto, ktoré vyvaľkajte a vykrajujte z neho rôzne tvary – hviezdičky, kolieska, srdiečka alebo, ak chcete, len jednoduché štvorčeky.
Uložte ich na plech s papierom na pečenie a pečte pri 180 °C asi 15 minút.
Tieto sušienky sú výborné samotné, no ešte chutnejšie budú, keď ich zlepíte džemom, polejete čokoládou alebo posypete orechmi či kokosom.
Malá rada na záver
Ak chcete, aby vaše sušienky vydržali dlhšie chrumkavé, odložte ich po vychladnutí do uzatvárateľnej nádoby alebo plechovej dózy. Takto si uchovajú čerstvosť niekoľko dní.
Prečo skúsiť tieto recepty?
sú lacné a nenáročné, takže nezaťažia vašu peňaženku,
pripravíte ich za krátky čas,
výsledok je voňavý a nostalgický – pripomenie vám sladké detstvo,
sú vhodné na bežné dni aj sviatočné stoly.
Ak raz šlupky alebo pudingové sušienky vyskúšate, je dosť pravdepodobné, že sa stanú vaším osvedčeným receptom, ku ktorému sa budete pravidelne vracať.