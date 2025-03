Upchatý odpad? Naše staré mamy ho dokázali vyriešiť elegantne a s prehľadom. Inštalatéra by volali až ako poslednú záchranu

Upchatý odtok dokáže poriadne skomplikovať život v každej domácnosti. Naše staré mamy si však s takýmito problémami vedeli poradiť prekvapivo jednoducho a obvykle bez potreby volať drahého odborníka. Ak vám voda v dreze odteká pomaly, prípadne sa vôbec nepohne, alebo dokonca cítite nepríjemný zápach, netreba hneď siahať po telefóne a zháňať inštalatéra. Vyskúšajte niekoľko osvedčených tipov, ktoré vás môžu zachrániť aj v núdzi.

1. Skontrolujte, či nejde o viditeľnú prekážku

Najprv si dobre prezrite odtok. Neraz sa stane, že hneď na povrchu zbadáte vlasy, zvyšky jedla či iné drobné predmety, ktoré stačí vybrať rukou alebo pinzetou. Ak sa vám takto podarí prekážku odstrániť, odtok stačí prepláchnuť horúcou vodou. Tá pomôže vyplaviť všetky menšie nečistoty ďalej do potrubia, aby sa už nevracali nazad.

2. Využite silu zvona

V prípade, že vizuálna kontrola nepriniesla žiadne výsledky, zoberte si na pomoc zvon (klasický gumový nástroj s rúčkou). Najskôr si do drezu napusťte toľko vody, aby gumová časť zvona bola celá ponorená. Ak máte drez s prepadom, utesnite ho mokrou handričkou – suchá by nasávala vzduch a oslabila by tak potrebný podtlak. Následne zvon priložte kolmo k odtoku a minimálne 15 sekúnd intenzívne „pumpujte“. Vzniknuté vákuum by malo nečistoty vytiahnuť smerom nahor a posunúť ich k otvoru, kde ich môžete hneď vybrať a vyhodiť. Tým zabránite, aby sa znova dostali do potrubia a narobili ďalšie škody.

3. Skúste vyplachovanie tlakom

Ak sa vám s pomocou zvona nepodarilo odtok uvoľniť, existuje opačný postup – vyplachovanie zvýšeným tlakom. Stačí napustiť vodu do čistej PET fľaše, pevne ju priložiť hrdlom k odtoku a fľašu stláčať prerušovanými pohybmi. Týmto spôsobom vytvárate tlak, ktorý môže prúd vody nasmerovať do usadenín a uvoľniť ich. Keď je upchávka menej odolná, tento trik niekedy účinkuje okamžite.

4. Jedlá sóda a ocot (alebo dokonca Coca-Cola)

Naše staré mamy nedali dopustiť ani na prírodné metódy bez použitia chémie. Jedným z najznámejších receptov je kombinácia jedlej sódy a octu. Nasypte približne štyri polievkové lyžice sódy do odtoku a zalejte ich pol šálkou octu. Mali by ste počuť typické šumenie, ako ocot so sódou reagujú a rozpúšťajú mastnotu či nánosy. Keď reakcia ustane, zalejte odtok vriacou vodou, aby ste zvyšky nečistôt úplne odplavili.

Pomerne nezvyčajnou, no občas funkčnou alternatívou, je použiť Coca-Colu. Stačí naliať asi šálku tohto nápoja do odtoku, nechať ho pôsobiť aspoň cez noc a ráno zvyšky usadenín prepláchnuť horúcou vodou. Mnohé domácnosti túto metódu aspoň raz vyskúšali, keď nič iné nefungovalo.

5. Rozoberte a vyčistite sifón

Ak žiadny z predchádzajúcich postupov neviedol k úspechu, je čas pustiť sa do mechanického čistenia sifónu. Najprv si pod drez postavte nádobu alebo vedro, aby ste zachytili vodu, ktorá v sifóne zostala. Potom sifón opatrne odskrutkujte – môže ísť o skrutky, pri ktorých si pomôžete hasákom obaleným handrou, aby ste nepoškodili povrch. Následne z vnútra sifónu vyberte všetky nánosy a nečistoty. Ideálne si vezmite kefu na čistenie fliaš (alebo iný úzky čistiaci nástroj), aby ste vyčistili aj zakrivené časti. Po dôkladnom prepláchnutí stačí sifón znovu naskrutkovať naspäť.

6. Ručná špirála ako posledná záchrana

Ak stále nič nepomáha, môžete využiť ručnú čistiacu špirálu (niekedy nazývanú aj pružina). Po odmontovaní sifónu ju pomaly zaveďte do potrubia a krúživými pohybmi postupujte ďalej, až kým nenarazíte na upchatie. Vtedy môžete nečistoty rozbiť alebo uvoľniť, aby voda mohla zase nerušene odtekať.

7. Prevencia je základ

Najlepšou ochranou pred upchatým odtokom je dôsledná prevencia. Vždy majte v dreze sitko, ktoré zachytí najväčšie nečistoty. Vyhnite sa vylievaniu oleja či masti do drezu – stačí im nájsť vhodnejšiu nádobu alebo ich nechať stuhnúť a vyhodiť do koša. Tuk sa totiž v potrubí ochladí, stuhne a časom vytvorí pevný nános.

Ak budete dodržiavať tieto jednoduché zásady a občas si spomeniete na „babské“ triky, pravdepodobne sa vám podarí vyhnúť nepríjemnému zápachu a zdĺhavému odtekaniu. Navyše ušetríte nielen čas, ale aj peniaze, ktoré by ste inak zaplatili za zásah odborníka. Občasná starostlivosť o odtok dokáže hotové zázraky, a presne to vedeli aj naše staré mamy – riešili problémy tak, aby sa už zbytočne neopakovali.